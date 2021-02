,,Pracák ho poslal dělat. A on?" ,,Dostali byt, zničili ho." Otřesné zneužívání dávek. Věci se hýbou

REPORTÁŽ „Narazila jsem na hrozné věci…“ Děti nemohou žít ve vybydlených ghettech! Vlajková loď SPD jede dál. „Kdo nebude dodržovat pravidla, tomu budou dávky odebrány.“ Poslankyně SPD Lucie Šafránková stojí za komplexním návrhem, na kterém spolupracovali politici z různých stran. Teď se dostal opět do Sněmovny. Změny v pomoci v hmotné nouzi ale narážejí na odpor organizací, které varují před destrukcí sociálního systému. Navíc v době, kdy nejchudší drtí i epidemie koronaviru. V Poslanecké sněmovně zvedla novela ze židle Piráty. Ptají se i na to, proč trestat rodiny, kde děti berou drogy, ještě tím, že nebudou mít peníze na živobytí.

Ať si to lidé promyslí! „Jsou to peníze daňových poplatníků. Musí existovat pořádná kontrola i citelné sankce,“ říká poslankyně Lucie Šafránková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, která stojí za návrhem novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Změnami se zabývá dlouhodobě. Návrh prošel prvním čtením loni, v minulých dnech se opět dostal poslancům na stůl. „Došlo k přerušení druhého čtení. Budeme se pokoušet zařadit materiál na další schůzi po dohodě s ostatními poslaneckými kluby, aby se vše projednalo co nejdříve,“ potvrdila pro ParlamenniListy.cz Šafránková. „V říjnu jsou volby do Sněmovny, tak to potřebujeme stihnout. Jsme sice v opozici, ale neřečníme a pracujeme,“ uvedl v aktuálním videu na svém facebookovém profilu předseda SPD Tomio Okamura.

Ve veřejném prostoru se nejvíce hovoří o dvou samostatných novelách zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jedna z dílny ODS, druhá SPD. „Naše je úplně komplexní, řeší několik desítek změn. Udělali jsme komplexní pozměňovací návrh tak, aby se naše novela dostala přes třetí čtení a byla schválena. Začala jsem hned po prvním čtení spolupracovat i s kolegy z ostatních stran a vytvořili jsme společně komplexní pozměňovací návrh, který má desítky změn,“ popisuje Šafránková. Poděkování směrovala minulý týden v Poslanecké sněmovně i na adresu poslance Jana Bauera, který stojí právě za návrhem ODS. „A chtěla bych touto cestou moc poděkovat kolegům a kolegyním Markovi Novákovi, Hance Aulické Jírovcové, Janě Pastuchové, panu dr. Plzákovi, dále bych také chtěla poděkovat Honzovi Bauerovi, Aleně Gajdůškové a mnoha dalším, že mi v této práci pomáhali.“

Poslankyně SPD Lucie Šafránková. Foto: archiv L. Šafránková

Ať už se jedná o změny navrhované ODS nebo SPD, schytávají kritiku. Místo zjednání pořádku vidí za návrhy řada organizací spíš destrukci sociálního systému a dopad na stovky tisíc lidí, kteří dávky pobírají. „Jsou to vlastně nejčastěji lidé, kteří prostě pracují, jen jejich příjmy nejsou dostatečné k tomu, aby si mohli dovolit uhradit všechny náklady spojené s bydlením. Jsou to často senioři, chudé rodiny s dětmi, někde samoživitelé, samoživitelky, handicapovaní, prostě dlouhodobě nízkopříjmové domácnosti, které potřebují podporu bydlení,“ uvedl mimo jiné Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi v rozhovoru pro Romea TV, když si vzal na paškál připravované změny v zákonech z dílen „pravicových populistů“.

Šafránková s kritikou nesouhlasí. Plošně dávky nikomu brát nechtějí. „Budeme je brát těm lidem, kteří dělají podvody a systém zneužívají. Uvedu příklad. Uchazeč, který je na úřadu práce. Úřad ho vyšle na pracovní pohovor a on jde místo toho k lékaři, s tím, že ho bolí hlava nebo břicho, pak zůstane doma jako práce neschopný. Na pohovor nejde. Pak kontrolor zjistí, že člověk za rohem popíjí vesele alkohol a nic mu není. Pracujícím lidem se jen vysmívá. Zavádíme přesné mechanismy, aby měl úřad práce oporu v zákoně. Teď ji úplně nemá. Budeme dávat sankce ve formě odbírání sociální dávky.“

Riziková situace? Ne. Cílíme na obchod s chudobou

Lidé, kteří nebudou už moci dávku čerpat, prostě přestanou bydlet? Jablkem sváru jsou i formulace o tom, jak může být kontrolován byt, ve kterém člověk, který pobírá peníze v rámci podpory v hmotné nouzi, bydlí. Zaznívá varování, že novela navrhuje nepřiznat příspěvky na bydlení, když při kontrole bytu úředník shledá závady na straně ubytovaného. Ten pak bude muset závady odstranit? Jenže, kde na to bude brát peníze? Hrozí, že přijde o bydlení. „Mimořádně riziková situace,“ podotýká Šimáček v už zmiňovaném rozhovoru.

Vysvětlení z SPD zní takto: Komplexní návrh zavádí k příspěvku a doplatku na bydlení, že byt musí splňovat technické a hygienické parametry. „Do bytů, které jsou nevyhovující, nově příspěvek a doplatek na bydlení nebude vyplácený,“ vysvětluje Šafránková. Cílí tak na obchod s chudobou. Lidé zatím často bydlí v bytech, kde není elektřina, neteče teplá voda, o topení si mohou nechat zdát. „Nikdo z nás nechceme, aby v takových podmínkách vyrůstaly děti. Argumenty, že děti půjdou na ulici, jsou zcestné. Všichni si musíme uvědomit, že nechceme, aby vyrůstaly další a další generace lidí, kteří budou žít ve vyloučených lokalitách, ve squatech, vybydlených bytech a stát na to bude platit vysoké částky v doplatku a příspěvku na bydlení. To nikdo nechceme,“ říká poslankyně. A jaký bude postup? „Pokud bude mít úřad práce podezření na takový byt, vyrozumí obec, pronajímatele i nájemce a stanoví lhůtu na odstranění problémů, které byly zjištěné. Není to o tom, že přijde kontrola a řekne: Vystěhujte se, protože už vám nedáme příspěvek na bydlení. Bude stanovena lhůta.“

Šafránková vysvětluje podrobnosti. „Pokud si někdo pronajímá od někoho byt, který nesplňuje parametry, že tam neteče voda, nejde elektřina… Je to i na pronajímateli, aby toto odstranil. Pronajímatelé by si měli rozmyslet, jaké byty pronajímají a dbát na to, aby se nevybydlovaly. Když jsem sestavovala tento zákon, samozřejmě jsem jezdila do praxe. Mluvila jsem s lidmi z odborů sociální péče, pracovníky úřadů práce, pedagogy a narazila jsem na hrozné věci. Rodina dostala krásný byt… Viděla jsem to. Po dvou měsících byl naprosto zdevastovaný a vybydlený. Musíme cílit i na to, aby se z bytů nestávaly squaty.“

Hrozí rozpad systému pomoci v kritické době? S epidemií to nemá nic společného

Odpůrci změn varují před rozpadem systému pomoci v hmotné nouzi. Argumentují tím, že už teď často nejzranitelnějším a nejchudším lidem pomoc chybí. Téma je nepřehledné a slova, že se konečně zúčtuje s nespravedlivým čerpáním dávek, může mít kritické dopady. Lidé přestávají mít možnost legálního zaměstnání a nezachycuje je ani systém podpory hmotné nouzi. Rozpady rodin, extrémní chudoba, děti se trvale s rodiči stěhují z jedné lokality do druhé. Narůstá napětí a ve vyloučených lokalitách jen přibývá lidí. Výhrady lze shrnout i tak, že návrhy změn, které se vytrvale do Sněmovny dostávají, systém ještě zhoršují, znemožňují stabilizaci, záchranná síť nefunguje a odkládá se řešení extrémní chudoby. Hrozí vyhrocení v příštích generacích. I Ministerstvo práce už prý nejzranitelnější opustilo. Úřady pracují jen restriktivním a dohledovým způsobem. To vše se děje v době, kdy spousta lidí navíc zažívá dramatický pokles příjmů nebo přímo práci ztratí kvůli epidemii koronaviru.

Výtky Šafránková odmítá. „S epidemií to nemá nic společného. Naopak, chceme pomoci lidem, kteří jsou zasažení dopady epidemie, maximálně jim pomoct a vrátit smysl dávek. Dávky mají pomoci lidem, kteří se dočasně ocitli v tíživé životní situaci nebo z objektivních důvodů pracovat nemůžou. Jako jsou zdravotně postižení, důchodci apod. Zkrátka, kdo pracuje a dostane se do potíží, je potřeba, aby mu dávky sloužily. Celý náš zákon skutečně míří proti těm, kteří zákon zneužívají a podvádějí,“ říká Šafránková.



V materiálu z pera ODS sklízí kritiku hlavně bod o tom, že za spáchání přestupků obce mohou strhnout pokutu z dávek. „Stojíme si za svým návrhem, ale podpoříme i druhý návrh. Pokud někdo opakovaně páchá přestupky, je na místě, aby byla dávka odebrána. Každý si musí rozmyslet, co je pro něj priorita,“ podotýká Šafránková.

Návrh SPD také nově přesně specifikuje, jak má vypadat potvrzení o pracovní neschopnosti, u lidí, kteří jsou vedení na úřadu práce. Přináší změny pro seniory: „Započítávání důchodu jako příjmu pouze ze 70 % je cíleno na seniory, kteří si již svůj příjem nemohou vlastní aktivitou navýšit, proto se jim zvyšuje bonifikace při zápočtu důchodu pro účely nároku a výše dávek pomoci v hmotné nouzi,“ citujeme ze zaslaných materiálů z kanceláře poslankyně Šafránkové.

Kompletní přehled změn popsala v Poslanecké sněmovně:

Předseda SPD Tomio Okamura hovoří o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými dlouhodobě. V aktuálním videu na facebookovém profilu upozornil, že zákon se loni kvůli ostatním politických stranám „zadrhnul“. Teď očekává, že se projednávání urychlí. SPD říká, že navrhuje pravidla, která by umožnila postihovat všechny, kteří neplní povinnosti nebo se záměrně vyhýbají práci. „Kdo nebude dodržovat pravidla, budou mu dávky odebrány,“ konstatuje také na stejném videozáznamu Šafránková. Připomíná, že novela zpřísňuje podmínky a sankce pro příjemce, kteří si nezvyšují příjem prací, přestože pracovat mohou, nebo těm rodičům, kteří neposílají děti do povinného ročníku předškolní docházky.

Předkladatelé chtějí docílit ukončení zneužívání dávek těmi, kdo si z jejich čerpání udělali životní program.

Tomio Okamura SPD

Děti užívají drogy a tuplem rodiny potrestáme, že budou bez peněz?

Z oponentů vystupují výrazně poslanci Pirátů. Na posledním projednávání v Poslanecké sněmovně vznesl v rozpravě připomínky Mikuláš Ferjenčík. Ptal se na to, jak návrh řeší problém, kdy se rodič snaží dostat dítě do školy, ale marně. „Skutečně je často víc problém na straně dětí než na straně rodičů, případně je to řekněme nějaký životní styl ve vyloučených lokalitách. A jakým způsobem chcete řešit situaci rodičů, kteří se v dobré víře snaží děti do školy dostat, ale ty děti tam nechodí, a tím pádem potrestáme jak rodiče, tak sourozence a další?“ Dál pak přidal tento názor: „Mně vlastně nedává smysl, aby rodič, který má problém s obtížně zvladatelným dítětem v pubertě nebo těsně před pubertou, co typicky ještě v těch ghettech užívá drogy, bohužel, ho ještě tuplem potrestat tím, že nebude mít žádné peníze na živobytí. Nemyslím si, že to úplně vyřeší tu situaci, tak se chci zeptat, jakým způsobem to chcete řešit.“

Poslanec František Kopřiva měl ve Sněmovně obavy, zda nakonec nebude mít souvislost s dávkami i postihování za přestupky typu sáňkování na Petříně.

A nejde jen o Piráty. Výhrady jsou i z řad ČSSD. Poslanec Roman Sklenák připomněl, že bychom měli vytvářet zákony pro všechny. A v reakci na vystoupení poslankyně KSČM Aulické-Jírovcové minulý týden ve Sněmovně upozornil: „Ona mluví o nějaké skupině lidí, říká: Většinou to ti lidé mají tak a tak, oni většinou dlouho spí, a tak je potřeba zpřísnit zákon. Ale my prostě skutečně nemůžeme přesáhnout ústavu, Listinu základních práv a svobod. Mimochodem i ve stanovisku vlády k původnímu tisku tohle bylo zmíněno. V našem ústavním pořádku je zakotveno, že každý, kdo je v hmotné nouzi, má nárok na přiměřené zabezpečení, to je základní princip vyspělé společnosti. A pokud je někdo v nouzi, a přitom mu dítě chodí za školu, tak prostě není možné mu vzít to přiměřené hmotné zabezpečení a poslat ho pod most. V tom je to, co se tady asi střetává – ty dva pohledy na úpravu dávek v hmotné nouzi.“

A přidal i toto varování: „Jestli si myslíte, že jim seberete dávky, oni se hluboce zamyslí a začnou se chovat jinak, tak vám garantuji, že tak to prostě není. Kdyby tento princip represí fungoval, tak nemáme například věznice plné recidivistů, protože by věděli, že když něco spáchají, půjdou do vězení.“



