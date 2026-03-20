„Předražený šrot.“ První zásah F-35 ve válce vyvolal velké pochyby

20.03.2026 8:40 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Nouzové přistání stíhačky F-35 po údajném zásahu íránskou střelou vyvolalo debatu o jejich pořízení českou armádou. Europoslanec Ondřej Dostál je toho názoru, že až je Armáda ČR v roce 2035 dostane budou jen „předraženým šrotem“. Navrhl zrušení zakázky.

„Předražený šrot.“ První zásah F-35 ve válce vyvolal velké pochyby
Foto: Repro Ministerstvo obrany
Popisek: Stíhačky F-35

Stanice CNN ve čtvrtek večer informovala, že stíhačka F-35 musela nouzově přistát na základně na Blízkém východě poté, co „prováděla bojový let nad Íránem“. A podle zdrojů stanice byla zasažena íránskou palbou.

Mluvčí Centrálního velitelství USA, kapitán Tim Hawkins, potvrdil, že pilot je v pořádku a incident se vyšetřuje. Proč byla stíhačka nucena nouzově přistát, Spojené státy zatím nepotvrdily.

Íránské Islámské revoluční gardy mezitím vydaly prohlášení, v němž uvedly, že zaútočily na americké letadlo, informuje Al-Džazíra.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 16132 lidí
Pokud se potvrdí, že stíhačka nouzově přistála po zásahu íránskou střelou, půjde o první případ, kdy Írán v tomto konfliktu zasáhl americký letoun. Stíhačky F-35, jejichž cena se pohybuje okolo 100 milionů dolarů, ve válce na Blízkém východě nasazují jak Spojené státy, tak Izrael.

Na nouzové přistání stíhačky reagoval i europoslanec a právník Ondřej Dostál, který poukázal na to, že údajně „neviditelnou“ stíhačku F-35 Íránci evidentně zvládli zaměřit i trefit. Připomněl, že už den předtím v televizi CNN Prima News otevřel otázku, zda jsou tyto stealth letouny schopné pronikat nad íránské území.

„‚Neviditelnou‘ F-35 stíhačku zvládli Íránci zaměřit i trefit. Zrovna včera jsem na CNN Prima NEWS otevřel otázku, zda ‚stealth‘ F-35 zvládají pronikat nad Írán. Zjevně ne, a to je teprve 2026,“ uvedl Dostál.

Použil to jako argument proti nákupu amerických stíhaček F-35 pro Armádu ČR. „Až nám je v roce 2035 dodají, budou jen pomalý, poruchový, předražený šrot. Tu zakázku zrušme,“ uvedl pevně.

Minulá vláda premiéra Petra Fialy v roce 2023 schválila nákup 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun. První stíhačky by měly být hotovy už v roce 2029, všech 24 jich bude v Česku až v roce 2035.

Tiskové oddělení ministerstva obrany v prosinci 2025 k údajné poruchovosti a nízké provozuschopnosti stíhaček uvedlo, že „v obecné rovině platí, že 100 % provozuschopnost nemá žádná vojenská technika“ a že v hlediska České republiky je důležité, že v době dodávky prvních stíhaček by se jejich provozuschopnost měla dostávat k „výtečným 80 %“.

„Bez letounů 5. generace nebude naše letectvo schopno adekvátně plnit úkoly vyplývající z aliančních plánů obrany a odstrašení. Rozhodnutí jednat s USA o pořízení F-35 vychází z analýzy, kterou vypracovala armáda a která říká, že jen stroje 5. generace mohou obstát na bojišti budoucnosti po roce 2040. Pokud tedy chceme taktické letectvo, jehož stroje nebude nutné za pár let obnovovat a které bude schopné plnit stanovené úkoly, tak je nutné koupit F-35,“ uvádí tiskové oddělení Ministerstva obrany.

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/03/19/politics/f-35-damage-iran-war

https://mocr.mo.gov.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/q-a-k-porizeni-24-letounu-5--generace-pro-reseni-budoucnosti-nadzvukoveho-letectva-armady-cr--257561/

https://www.aljazeera.com/news/2026/3/19/us-f-35-aircraft-makes-emergency-landing-after-a-combat-mission-over-iran

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , Írán , Izrael , USA , Armáda ČR , Blízký východ , F-35

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasili byste se zrušením zakázky na letouny F-35?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Zdraví

Vy řešíte, jak se mají lidé lépe starat o zdraví, ale myslíte, že je to v dnešní hektické době dost dobře možné? Já třeba při starostech o rodinu nevím, kde mi hlava stojí. Druhá věc, kde třeba na sportovní aktivity, ať již pro sebe nebo pro děti brát peníze, když je vše tak drahé? Ano, dospělý si m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Málo známé spouštěče nadýmání Málo známé spouštěče nadýmání Intimní hrátky podle dohodyIntimní hrátky podle dohody

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

