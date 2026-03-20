„Předražený šrot.“ První zásah F-35 ve válce vyvolal velké pochyby

Stanice CNN ve čtvrtek večer informovala, že stíhačka F-35 musela nouzově přistát na základně na Blízkém východě poté, co „prováděla bojový let nad Íránem“. A podle zdrojů stanice byla zasažena íránskou palbou.
Mluvčí Centrálního velitelství USA, kapitán Tim Hawkins, potvrdil, že pilot je v pořádku a incident se vyšetřuje. Proč byla stíhačka nucena nouzově přistát, Spojené státy zatím nepotvrdily.
Íránské Islámské revoluční gardy mezitím vydaly prohlášení, v němž uvedly, že zaútočily na americké letadlo, informuje Al-Džazíra.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Na nouzové přistání stíhačky reagoval i europoslanec a právník Ondřej Dostál, který poukázal na to, že údajně „neviditelnou“ stíhačku F-35 Íránci evidentně zvládli zaměřit i trefit. Připomněl, že už den předtím v televizi CNN Prima News otevřel otázku, zda jsou tyto stealth letouny schopné pronikat nad íránské území.
„‚Neviditelnou‘ F-35 stíhačku zvládli Íránci zaměřit i trefit. Zrovna včera jsem na CNN Prima NEWS otevřel otázku, zda ‚stealth‘ F-35 zvládají pronikat nad Írán. Zjevně ne, a to je teprve 2026,“ uvedl Dostál.
Použil to jako argument proti nákupu amerických stíhaček F-35 pro Armádu ČR. „Až nám je v roce 2035 dodají, budou jen pomalý, poruchový, předražený šrot. Tu zakázku zrušme,“ uvedl pevně.
Minulá vláda premiéra Petra Fialy v roce 2023 schválila nákup 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun. První stíhačky by měly být hotovy už v roce 2029, všech 24 jich bude v Česku až v roce 2035.
Tiskové oddělení ministerstva obrany v prosinci 2025 k údajné poruchovosti a nízké provozuschopnosti stíhaček uvedlo, že „v obecné rovině platí, že 100 % provozuschopnost nemá žádná vojenská technika“ a že v hlediska České republiky je důležité, že v době dodávky prvních stíhaček by se jejich provozuschopnost měla dostávat k „výtečným 80 %“.
„Bez letounů 5. generace nebude naše letectvo schopno adekvátně plnit úkoly vyplývající z aliančních plánů obrany a odstrašení. Rozhodnutí jednat s USA o pořízení F-35 vychází z analýzy, kterou vypracovala armáda a která říká, že jen stroje 5. generace mohou obstát na bojišti budoucnosti po roce 2040. Pokud tedy chceme taktické letectvo, jehož stroje nebude nutné za pár let obnovovat a které bude schopné plnit stanovené úkoly, tak je nutné koupit F-35,“ uvádí tiskové oddělení Ministerstva obrany.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.