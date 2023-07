„Prezident? Ne, prostě Biden.“ Jak to vidí průměrný Američan a koho bude volit?

reklama

Šopor nejen vytváří na YouTube sledovaná videa o tom, jaký je život v Americe, ale sleduje i dění v české kotlině. Nabídl proto porovnání života a nálad v těchto dvou zemích.

„Čím se ten život vyvíjí v USA a v České republice, tak ty rozdíly jsou už minimální. Protože průměrný Američan je stejně naštvaný jako průměrný Čech. Ti lidé chápou, že vůbec nemají možnost ovlivnit dění ve svém vlastní státě. Vůbec nemají možnost ovlivnit rozhodnutí těch papalášů tam nahoře, kteří často na jejich stát vrhají to špatné světlo. Takže já už rozdíly mezi americkým běžným životem a českým běžným životem nevidím nijak zásadní, prolíná se to,“ nabízí srovnání Michal Šopor v pořadu X-Talk.

Je to podle Šopora spíše celosvětový fenomén. „Lidé nadávají na stejně věci a nelíbí se jim to, co ti lidé nahoře dělají. Nemyslím si, že je to jen u Čechů a Američanů, je to fenomén po celém světě, všude jsou dosazení lidé, kteří mají tu odbornost v záporných hodnotách. Potom se to odvíjí na náladě občanů,“ dodává.

Prozradil, co říkají jeho blízcí lidé v USA na současného prezidenta Bidena: „Za prvé mu moc často neříkají prezident, říkají mu jen příjmením. Ti lidé neuznávají ten úřad tak jako kdysi, stejně tak jako neuznávají jiné úřady, které kdysi něco znamenaly. Dnes po všech těch skandálech a kauzách toho ti lidé mají zkrátka dost. Určitě na něj neuslyšíš nic kladného, zvláště v dnešní době, kdy se opravdu hodně řeší Hunter Biden story s tím jeho počítačem, teď nově jeho koks v Bílém domě. Lidi jsou naštvaní, když se na tiskové konferenci tvrdí, že nejsou schopni zjistit, kdo tam ten koks donesl, přitom jde snad o nestřeženější budovu v Americe, spolu s Pentagonem.

Běžní občané, kteří ten celý tyjátr platí, toho mají dost, od federální vlády nic nedostávají. Takže je tam toho tolik, že jen málokdy potkáš člověka, který by ti řekl, že miluje amerického prezidenta. A pokud ti to řekne, tak by ti měl svítit červený maják z hodně různých důvodů,“ podotkl.

Za rok čekají Američany prezidentské volby a nálada ve společnosti je v tomto směru „velmi optimistická“. Lidé podle něj vidí naději v synovci zavražděného prezidenta J. F. Kennedyho. „Robert F. Kennedy jr. otevřeně říká, že mu ten systém zabil tátu. A lidi ho začínají poslouchat čím dál tím víc. Navíc je tam to jméno, to mu dává určitou kredibilitu, že ho nemůžou odstřihnout. Je to kandidát, který rozbíjí tu demokratickou kliku a bude velmi zajímavé sledovat ten vývoj,“ dodává Šopor.

