„Přinutím NHL platit. Zákaz práce v Rusku.“ Dominik Hašek jde do politiky, už opravdu

Slavný hokejový brankář z Nagana Dominik Hašek vysvětloval, proč tolik sleduje válku na Ukrajině. Zdůraznil, že mu v prvé řadě jde o to, aby Rusové nepřenesli válku dál na západ, třeba do Prahy. Nepřeje si, aby to, co dnes Rusové páchají v Donbasu, páchali třeba v Ostravě. Jedním z kroků, který by mohl ochránit Čechy před ruskými hrůzami, je podle Haška zákaz práce v Rusku.

reklama

Dominik Hašek patří v Česku k nejhlasitějším kritikům ruské agrese proti Ukrajině, V rozhovoru pro MF Dnes vysvětloval, že tak hlasitý je proto, že nechce, aby se ruské válečné zlo rozšířilo také do Ostravy, do Pardubic a do Prahy.

„Protože mi na tom velmi záleží. Na tom, co se tam hrozného děje a kam by to mohlo směřovat. Je to pro mě v tuto chvíli důležitější než otázka důchodů, ceny nafty a podobně. Jde o životy a to je pro mě daleko podstatnější. Na Ukrajině umírají lidé, a ne po jednotkách, ale po tisících a možná i desetitisících. Přesná čísla nikdo nezná. Chci, aby to skončilo a aby se hranice vrátily tam, kde byly před obsazením Krymu. A hlavně, aby se to nepřeneslo k nám. Nechci, aby se to, co se tam děje, dělo třeba za Prahou, u Pardubic nebo v Ostravě,“ vysvětloval.

Dominik Hašek je přesvědčen, že pokud by Rusko na Ukrajině uspělo, nezastavilo by se, což v konečném důsledku znamená, že ruská agrese na Ukrajině ohrožuje i Česko. A pokud kdokoli z Česka pracuje v Rusku či pro Rusko, fakticky tím ohrožuje svou vlast. Tak to vidí Dominik Hašek, který volá po tom, aby Čechům, Moravanům a Slezanům bylo zakázáno v Rusku pracovat.

„V první řadě musí jít o bezpečnost našich občanů a našich spojenců. Rusko ohrožuje nás i je. A každá práce, kterou tam český občan vykonává, ať už je to sportovec, učitel, obchodník či dělník, vytváří hodnoty, které Rusko využívá ke svým cílům. A to je válečné dobývání nových území a s tím jsou spojené ty nejhorší zločiny. Ten zákon je jedna ze základních věcí, která měla být dávno prosazena. Jsem přesvědčen, že to není složité. Tak, jako je zákonem za Rusko zakázáno bojovat, tak se tam nemá pracovat,“ řekl.

Obává se však, že současní politici zákaz tohoto typu neprosadí.

„Nadhazoval jsem to několika senátorům, ale bylo vidět, že je to nezajímá. Když s nimi mluvím, tak je daleko víc zajímá účast ruských sportovců v jednotlivých soutěžích a na olympiádě. Tam vidím, že se o tom se mnou chtějí bavit. Jakmile jsem ale naznačil téma práce v Rusku, tak zájem opadl. Ještě chci také zdůraznit, že neodsuzuju naše hokejisty či jiné občany, že v Rusku pracují. Odsuzuju za to v první řadě naše zákonodárce, že ten zákon ani po více než 400 dnech války nepřipravili. Kvůli tomu naši občané legálně podporují ruský režim a válku. A naši zvolení zástupci nás před tím vědomě nechrání. Tohle nemůžu našim senátorům a poslancům odpustit. A budu je za to vždycky kritizovat,“ zdůraznil.

Proto velmi vážně uvažuje o vstupu do politiky, během roku či dvou, kde by chtěl zvedat nejen toto téma. Nechtěl však říct, jak přesně by rád vstoupil do politiky.

Na sociální síti Twitter pogratuloval vstupu Finska do NATO.

„Gratuluji Finsku ke vstupu do NATO. S vámi jsme zase o něco silnější a bezpečnější. Rusko opět vyhrožuje. Vlastně nic jiného poslední roky nedělá. Buď vyhrožuje, nebo páchá zločiny a zabíjí. Rusům vydávat víza v Schengenu je velmi nebezpečné!“ zdůraznil.

Stejně tak je přesvědčen, že by Rusko využilo jakoukoli sportovní akci k propagaci vlastního, válkou zatíženého, režimu. Svou zemi zviditelňuje každý sportovec, to je podle Haška obecně v pořádku, ale pokud jedna země vede imperialistickou válku proti svému sousedovi, není to nic, co by bylo dobré propagovat. Proto se tak důrazně staví proti účasti ruských, ale také běloruských sportovců na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024.

Proto by podle Haška měla NHL zakázat starty ruských hokejistů v zápasech.

„Když vidím třeba jen sestřihy z NHL, tak vidím ty mrtvé na Ukrajině. Takže to automaticky přepnu. Liga přispívá k prodlužování a eskalování války a je zodpovědná jak za obrovské škody, tak za zmařené lidské životy. Budu dělat vše pro to, aby za to NHL jednou zaplatila miliardy dolarů. Stejně tak ATP, WTA a další sportovní organizace, které umožňují start ruským sportovcům, a tím věnují Rusku reklamu na jejich válku a zločiny. NHL přispěla jak ke ztraceným životům, tak k materiálním škodám a věřím, že za to jednou zaplatí. Volám i po osobní odpovědnosti nejvyšších šéfů. Například za NHL je to komisař Gary Bettman a za olympijský výbor je to prezident Thomas Bach. Pro ně a pro největší šéfy sportovních federací by měla platit i trestněprávní odpovědnost za škody a zmařené životy. V tuhle chvíli tomu zatím nic nenasvědčuje, ale já udělám vše pro to, aby se to změnilo. A nebavíme se o tom, že NHL někde na Ukrajině postaví jeden či dva stadionky za pár desítek milionů dolarů. Věřím, že ta odpovědnost bude vyčíslena v miliardách dolarů,“ pravil Hašek.

Ocenil, že se Česká asociace stolního tenisu postavila proti návratu ruských sportovců na sportovní akce.

„Jsem rád, že Česká asociace stolního tenisu nezměnila názor. Teď je podle toho také třeba vždy vystupovat a být slyšet. S tím, že světová pingpongová federace povolila reklamu na ruskou válku a zločiny, se nesmíme smířit. Můžete to změnit. Máte naši podporu,“ ujistil hráče stolního tenisu Hašek.

„80 % našich olympioniků je za současných podmínek jasně proti účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích,“ pochvaloval si Hašek v reakci na průzkum, jehož výsledky uveřejnil na konci března server sport.cz. Průzkum ukázal, že 49 procent našich sportovců je jasně proti účasti těchto sportovců na akcích a 31 procent přidalo, že je proti účasti těchto sportovců, pokud se jasně nedistancují od ruského vpádu na Ukrajinu.

Psali jsme: „Do vězení.“ Olympionik David Svoboda čelí drsné hrozbě Olympijský vítěz Svoboda, voják z Dukly, odmítl zakázat Rusku olympiádu. Ministryně obrany reaguje Rusové na olympiádě? „Nebudou. O to se postaráme,“ je si jistý Dominik Hašek Vlajka na muzeu: Sešel se Hašek, Dolejš i bývalý velvyslanec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.