„Připosr*ný Milion chvilek. My tam stejně půjdem.“ Minář něco vzkázal. Chvilkaři to slyšet nechtějí

Minář za snahou vlády vidí účelovost. A podle oslovených právníků je omezování skromažďování protiprávní, až protiústavní. Takže Milion chvilek podá správní žalobu, aby o celé věci rozhodl soud. „To nejdůležitější je ale tohle. Vypadá to, že vláda na nás šije boudu,“ uvedl s tím, že touto boudou má být příběh, jak Milion chvilek pro demokracii nedodržuje pravidla, káže vodu a pije víno. A že přispěl k rozšiřování koronaviru.

„Může to znít sice směšně, ale na spoustu lidí tyto příběhy skutečně fungují. Bez ohledu na to, že na náměstí je bezpečněji než třeba v hobbymarketu,“ pokračoval Minář a prohlásil, že vláda potřebuje celou iniciativu zdiskreditovat. „Tohle jí nedovolíme,“ deklaroval předseda spolku. Právě proto se hodlá obrátit na soud, ale na akci bude jen 500 účastníků. „Ti, kteří se nevejdou, budou mít možnost nechat na místě svoji stopu, avšak svůj názor budou muset dát najevo případně sami za sebe, individuálně,“ informoval Minář nepříliš specificky. Doplnil, že kvůli tomu je důležité, aby se mnohem více akcí konalo lokálně, jež se do limitu 500 lidí pohodlně vejdou. A na závěr znovu zopakoval, že vláda na Milion chvilek šije boudu a chce spolek zdiskreditovat, k čemuž nesmí dojít.

Zdůraznila, že si předsedy spolku Mináře velice váží. Ale nyní s ním poprvé nesouhlasí. Na úterní akci prý jet nechtěla. „Momentálně skutečně nemám ani čas, ani peníze na to, abych si jela 150 km pokecat s přáteli o tom, jak se mám, zanadávat si na Babiše a jet zase 150 km zpátky. Takže jsem si řekla, že tentokrát se tato akce může klidně obejít beze mne. Neměla jsem v úmyslu ani organizovat nic v Domažlicích, protože teď skutečně na to nemám kapacity. Jenže…“ vysvětlila.

Oním „jenže“ je vládní omezení na 500 osob. „Tak a DOST! Už mám té obnovy komunistických manýrů tak akorát! Žádný Ádík a spol. mi moje práva brát nebude! 9.6. jedu do Prahy!“ připomenula Filipová svá minulá slova.

Dodala: „Nehodlám se totiž nečinně dívat na to, jak jsou pod zástěrkou imaginární hrozící virové epidemie, odebírána občanům základní lidská práva, chráněná ústavou. Očekávala jsem a reakce na můj příspěvek to i potvrzovaly, že 9. 6. se na Staroměstském náměstí sejde množství lidí vysoko přesahující povolený počet, kteří to cítí stejně jako já a že účastí nad 500 dáme vládě jasně najevo, že si nemohou dovolit absolutně všechno. Že lid neumlčí svými nesmyslnými nařízeními a že celá akce bude jasným signálem, že čeští občané nejsou poslušné stádo ovcí, se kterými si nějaký slovenský bezcharakterní mocipán bude dělat, co se mu zamane.“

„Bohužel videem od Mikuláše Mináře a tou, troufám si to nazvat, připosraností Milionu chvilek jsem hluboce zklamaná. MCH přece neměl v úmyslu organizovat nějaké setkání svých skalních fandů, na kterém by si vzájemně poplácali po ramenou, jak jsou dobří a jak se mají rádi. Měla to být demonstrace proti zneužívání situace okolo koronaviru současnou vládou a měl to být jasný signál vládě, že toto její chování prostě tolerovat nehodláme! Co to ale je za protivládní demonstraci, na které má hlavní slovo vláda?!“ popisuje své zklamání vítězka soudního sporu.

Poznamenala, že kdyby v roce 1989 studenti čekali, až jim budou všechny akce povoleny, tak by v Česku stále vládla KSČ. „Teda né, že bychom ji tu momentálně neměli, včetně komunistů zpátky u moci, ale o to víc bychom měli na ně tlačit, aby se laskavě začali chovat ve prospěch občanů,“ doplnila. Podle ní je rozdrobení protestu na lokální skupinky v zájmu vlády, neboť „masy protestujících lidí v Praze“ by si určitě všimla i zahraniční média.

Filipová tedy vzkazuje: „Takže milý Mikuláši a milý Milione chvilek, vaší protivládní ‚demonstrace‘, jejíž pravidla určuje naše vláda, se nezúčastním. Jsem svobodný občan, jehož ústavní právo shromažďovací tato vláda porušila. Takže nebudu poslušně stát v nějaké pomyslné frontě a čekat na pořadově číslo od 1 do 500, které mi vláda přidělí, aby mi tak dovolila vyjádřit svůj protest vůči ní!

Do Prahy ale v úterý odpoledne přesto pojedu a půjdu se projít a zavzpomínat na místo, kde ještě vloni žila naděje, že naše společnost není lhostejná a má snahu skutečně bojovat proti plíživému převzetí moci jedním oligarchou, které se mu bohužel daří čím dál víc. Půjdu na Letenskou pláň.“

A majitelka koloniálu U Jany není sama, komu se včerejší video nezamlouvalo, i na Chvilkové skupině se ozvaly protestní hlasy. „Nic proti správní žalobě. Ale doufám, že v úterý jdeme na to bez omezení počtu účastníků. I kdyby to měla být občanská neposlušnost,“ vyzýval Jiří Hudera. A dočkal se celkem jasné podpory.

„Po přečtení té části o zrušení pochodu a dodržení protizákonného nařízení vpustit pouze 500 lidí jsem si vzpomněl na vtip. Sejde se Maďar a Čech. Maďar povídá: ‚Tenkrát to byla demonstrace, pochodovali jsme, řvali, mlátili se s policajtama a házeli zápalný lahve‘, a Čech odpoví ‚To se máte, u nás to bylo zakázaný‘. Fakt si necháme diktovat a svázat ruce estébákem?“ ptal se další chvilkař. I v následné diskusi zaznělo, že „předposranost“ není vhodná.

Dotaz o účasti vznesl dále Vincent Dvořák: „Plánuji jet na otočku z druhé strany republiky do Prahy na úterní demonstraci, protože mě momentální situace opravdu znechucuje a chci se ozvat, tak jako ostatně asi my všichni. V dnešním vyjádření ale Mikuláš Minář řekl, že akce bude omezena na 500 lidí a pochod k úřadu vlády bude úplně zrušen.

Chápu to, ale i tak z toho mám opravdu smíšené pocity. Sama policie nám vyjádřila podporu a řekla, že nikdo naše shromažďovací právo omezovat nemůže, proč se tedy necháme takhle ministerstvem zdravotnictví omezovat? Přijde mi, že se pomalu omezujeme bezdůvodně. Jsem si jistý, že na Staroměstské náměstí přijde určitě mnohem více než 500, jsem tedy opravdu zvědavý, jak pořadatelé počet lidí omezí. Jaký je váš názor?“

Radek Zatloukal opáčil, že možnost, že na akci bude vpuštěno jen 500 lidí, je nepravděpodobná. „Budeme v ulicích,“ prohlásil.

A objevila se i další teorie. Že si prohlášením Milion chvilek umyl ruce a za demonstranty ručit nebude, i když se jich sejde výrazně více než 500.

