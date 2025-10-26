„Příprava útočné války.“ U rakety Drábové se začíná skloňovat paragraf

26.10.2025 21:01 | Monitoring

Životy občanů České republiky ohrožuje 9 000 kšeftařů a pár blbců, tvrdí spisovatel a režisér Jan Tománek, který se veřejně vymezuje proti raketě „Daně 1“ zasílané ukrajinským ozbrojeným silám. Lékař Jan Hnízdil mezitím vyzývá k podání trestního oznámení.

„Příprava útočné války.“ U rakety Drábové se začíná skloňovat paragraf
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Rakety - ilustrační foto:

Čeští dárci ve veřejné sbírce financovali raketu s plochou dráhou letu v hodnotě 12,5 milionu korun. Zbraň pojmenovaná po nedávno zesnulé Daně Drábové má dolet až kolem tří tisíc kilometrů, takže může zasáhnout cíle například i v Moskvě či Petrohradu. V souvislosti se zakoupením a zasláním této rakety na Ukrajinu upozorňuje spisovatel a režisér Jan Tománek na možné důsledky pro Českou republiku.

Podle Tománka se České republiky válka na Ukrajině netýkala. Nyní, když však Češi vybrali peníze na raketu, která by měla dopadnout na území jiné země, může to být vnímáno jako skutečný útok. Zvlášť nebezpečné to podle něj je proto, že jde o jadernou velmoc, která by takový krok mohla chápat jako přímou agresi.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 13532 lidí
„Je to skutečně tak těžké pochopit, že ČR NENÍ ve válečném stavu s jakoukoli zemí a to, jestli se Ukrajina brání, nebo ne, je zcela bezpředmětné, a hlavně se nás to VŮBEC NETÝKÁ?“ píše Tománek na svém facebookovém profilu. „Pokud ale ČR vybírá peníze na raketu, která by měla letět na nějakou zemi, tak by na ní prakticky zaútočila – nebo si to ta země, která je mimochodem jaderná velmoc, může klidně tak vykládat...,“ dodává a varuje, že úzká skupina lidí, která vybrala peníze na raketu „Danu“ a jedná podle něj čistě z finančního prospěchu, ohrožuje bezpečnost celé populace České republiky.

„Tedy 9 000 blbců a pár kšeftařů tak reálně ohrožují životy deseti milionů lidí a policie nijak nezasahuje,“ kritizuje Tománek.

V reakci na Tománkův příspěvek se ozval i lékař Jan Hnízdil a vyzval veřejnost k obraně. „Každý svobodný a mírumilovný člověk by se měl ozvat, podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu přípravy útočné války,“ napsal na Facebook s tím, že sám to bez váhání udělá. Spisovateli a režisérovi Janu Tománkovi pak poděkoval za neúnavnost a vzdor.

Psali jsme:

„Jste normální? Chcete zabíjet lidi?“ Umělec proti raketě
„Blázni, zvrácenost.“ Vybrali peníze na raketu „Dana Drábová“. Teď přišel hněv
Kvikot kvůli Ševčíkovi. Od známých firem
Po raketě ulici v Praze. „Tam by to vyvolalo povstání.“ Petice za Drábovou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Drábová , Hnízdil , Tománek , raketa , DANA 1

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s lékařem Janem Hnízdilem, že je na místě podat trestní oznámení?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč tak lpíte právě na Turkovi jako ministrovi?

Je pravda, že když se řeknou Motoristé, vybaví se mi jen on a vy, ale není i tohle chyba? A je to tak, že strana nemá žádné další kvalitnější kandidáty na ministra než je on? A budete na Turkovi trvat i za cenu toho, že by kvůli tomu vláda nevznikla? Je pro vás důležitější on než třeba váš program a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Švýcarský důstojník byl na Donbasu. A promluvil

20:20 Švýcarský důstojník byl na Donbasu. A promluvil

Strategie NATO selhala, Alianci jde o samotnou existenci, říká vojenský historik a expert na politic…