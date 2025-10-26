„Příprava útočné války.“ U rakety Drábové se začíná skloňovat paragraf

Čeští dárci ve veřejné sbírce financovali raketu s plochou dráhou letu v hodnotě 12,5 milionu korun. Zbraň pojmenovaná po nedávno zesnulé Daně Drábové má dolet až kolem tří tisíc kilometrů, takže může zasáhnout cíle například i v Moskvě či Petrohradu. V souvislosti se zakoupením a zasláním této rakety na Ukrajinu upozorňuje spisovatel a režisér Jan Tománek na možné důsledky pro Českou republiku.
Podle Tománka se České republiky válka na Ukrajině netýkala. Nyní, když však Češi vybrali peníze na raketu, která by měla dopadnout na území jiné země, může to být vnímáno jako skutečný útok. Zvlášť nebezpečné to podle něj je proto, že jde o jadernou velmoc, která by takový krok mohla chápat jako přímou agresi.
„Tedy 9 000 blbců a pár kšeftařů tak reálně ohrožují životy deseti milionů lidí a policie nijak nezasahuje,“ kritizuje Tománek.
V reakci na Tománkův příspěvek se ozval i lékař Jan Hnízdil a vyzval veřejnost k obraně. „Každý svobodný a mírumilovný člověk by se měl ozvat, podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu přípravy útočné války,“ napsal na Facebook s tím, že sám to bez váhání udělá. Spisovateli a režisérovi Janu Tománkovi pak poděkoval za neúnavnost a vzdor.
autor: Alena Kratochvílová