„Přiznejte už pravdu o covidu.“ Průlom ve světových novinách. Silné

Sikora ve svém komentáři pro The Telegraph upozorňuje, že dodnes velká část vědců a lékařů raději trvá na tom, že lockdown byl jediným možným řešením, protože by jinak museli přiznat, že se mýlili. Sikora to tvrdí s ohledem na probíhající vyšetřování, které mapuje, jak Velká Británie zvládla pandemii covidu-19, jaké jsou dopady a jaké z toho plyne poučení do budoucna.

Podle Sikory celé vyšetřování ukazuje, jak se vědecká obec za každou cenu snaží doložit, že lockdowny byly nejlepším řešením. „Je to jen nákladná ukázka ješitnosti a snahy o zachování reputace, která ukazuje zoufalost vědeckých kruhů v Británii, které se snaží za každou cenu utvrdit v tom, že to tenkrát s lockdowny jinak nešlo. Nikdy nepodceňujte sílu ega, a to ani u nejkvalifikovanějších jedinců. Jejich pověst je spojena s prosazování lockdownů. Pokud by se zjistilo, že přísná omezení způsobila více škody než užitku, co to vypoví o těch, kteří to prosazovali a zesměšňovali jakoukoli opozici včetně té mé?“ ptá se Sikora.

Postcovidové roky mu ale prý daly za pravdu, protože se objevuje velké množství důkazů o škodlivých důsledcích lockdownů. „Ať už se jedná o negativní vliv na vývoj malých dětí, ohromující počet úmrtí, která nejsou způsobena covidem, tikající časovanou bombu rakoviny, vlny problémů s duševním zdravím, ekonomické důsledky, které se týkají každého z nás, nárůst poruch příjmu potravy u dospívajících, zavírání podniků, promarněné roky – mohl bych pokračovat dál a dál. Miliony a miliony životů byly narušeny a zničeny včetně životů nejmladších a nejchudších členů naší společnosti,“ má jasno věhlasný onkolog.

A právě covidové vyšetřování spuštěné ve Spojeném království mu prý stále více dává za pravdu a ukazuje, jak tehdy vědecká obec vycházela vstříc politické objednávce. Vyšetřování například ukázalo, že vládní poradci z řad vědců a lékařů označovali všechny s odlišným názorem za blbce. A to včetně profesora Carla Henegena.

„Heneghan udělal pro prosazení přístupu založeného na důkazech více než kdokoliv jiný. Nezapomínejme, že bez jeho zásahu by každé úmrtí pacienta, který měl někdy pozitivní test na covid, ať už by to bylo po několika týdnech nebo měsících, bylo nadále evidováno jako úmrtí na covid. Pokud se někdo nakazil v dubnu, za několik dní se uzdravil, ale v červenci ho srazil autobus, bylo to evidováno jako úmrtí na covid,“ vysvětluje Sikora, že vzdělaní lidé jako Henegen byli přitom tehdy ostrakizováni.

Nyní je podle něj na místě všem těmto lidem se omluvit. „Vždyť zpochybňování jakéhokoli konsenzu je pro dobrou vědu zásadně důležité – zejména u tak zásadní věci, jako je celostátní lockdown. Povinnost zdůvodnit takovou radikální novou politiku měla být na těch, kdo ji navrhují, nikoli naopak,“ je přesvědčený Sikora.

Ten připomíná i případ Švédska, které nešlo cestou lockdownů, a přesto se mu podařilo dosáhnout působivě nízkých čísel nadměrné úmrtnosti. „Nemělo by se vyšetřování ptát, jak je to možné? Anders Tegnell, architekt úspěšné švédské strategie, by měl být v našem vyšetřování prioritním svědkem,“ má jasno Sikora.

Ten také zdůrazňuje, že už v roce 2020 spolu s profesorem Henegenem a dalšími napsali otevřený dopis premiérovi, ve kterém prosazovali zacílenou ochranu obyvatelstva. „Myšlenka spočívala v tom, aby se laserově ostrá a dobře financovaná ochrana zaměřila na ochranu těch nejzranitelnějších a zbytku země a zejména ekonomice umožnila pokračovat v normálním životě a rozhodovat se na základě vlastní tolerance k riziku,“ vzpomíná Sikora.

„Jsem více než kdy jindy přesvědčen, že to byla správná cesta. Někteří ji arogantně odmítali jako neuskutečnitelnou. Ale prosadit domácí vězení pro celou zemi šlo tak skvěle a bez problémů, že?“ nechápe Sikora a doufá, že někdy proběhne opravdu nezávislé vyšetření postupů při covidové pandemii. „Pokud se odmítneme byť jen nesměle zeptat, zda neexistoval lepší způsob, než lockdown, zaručujeme si opakování našich pandemických neúspěchů,“ dodává Sikora.

