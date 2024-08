„Proč nejde dělat za 35 tisíc do Lidlu?“ Úřady platí málo, výzva Jurečkovi. A přišla reakce

Odboráři v čele s Josefem Středulou se tento týden podruhé sejdou se zástupci vlády na jednání o růstu platů státních zaměstnanců. Odbory požadují navýšení tarifů od září všem pracovníkům veřejné sféry o deset procent. Ministr práce Marian Jurečka prohlásil, že jednání nejsou jednoduchá, ale je vůle k dohodě. Jurečka navrhuje růst jen některých vybraných skupin státních zaměstnanců, a to o 7 až 10 procent.

ČMKOS v srpnu spustil kampaň, kde upozorňuje na výdělky vybraných státních zaměstnanců včetně jejich „příběhů“. Například zmiňuje kuchařku ve školní jídelně paní Alenu, která říká, že i když je kuchařka na plný úvazek, musí chodit na brigády. Nebo pan Vojtěch z Armády ČR, který má na starosti správu a údržbu vojenského materiálu. „Po 19 letech u Armády ČR je můj plat 29 400 Kč hrubého,“ říká pan Vojtěch.

Další z příběhů se týká paní Lucie, která pracuje jako referentka na katastrálním úřadě. „Pracuji jako referentka na úřadě. Nemám na důstojné bydlení. S platem 26 376 Kč hrubého si nemohu dovolit bydlení ve městě, kde pracuji. Dojíždím do práce 20 km,“ říká.

„Je v pořádku, že člověk, který pracuje na plný úvazek, si nemůže dovolit bydlení v daném městě?“ ptá se ve své kampani ČMKOS premiéra Petra Fialy a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Lucie pracuje na katastrálním úřadě jako referentka. „S platem 26 376 Kč hrubého si nemohu dovolit bydlení ve městě, kde pracuji. Dojíždím do práce 20 km,“ říká.



Je v pořádku, že člověk, který pracuje na plný úvazek, si nemůže dovolit bydlení v daném městě, @P_Fiala, @MJureka? pic.twitter.com/8xES4IiZ02 — ČMKOS (@odbory) August 27, 2024

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jurečka hozenou rukavici nenechal ležet a reagoval s tím, že dojíždění do práce je normální a on sám také za mlada dojížděl. „Pět let jsem po vysoké škole dojížděl do práce 50 km tam a 50 km zpět. Z vesnice do města, dobrovolně, nikdo mě nenutil. Chápu, že situace není v mnoha případech vůbec jednoduchá, ale lidé dojíždějí naprosto běžně a bydlí na venkově,“ odpověděl na výzvu Jurečka.

Pět let jsem po vysoké škole dojížděl do práce 50 km tam a 50 km zpět. Z vesnice do města, dobrovolně, nikdo mě nenutil.



Chápu, že situace není v mnoha případech vůbec jednoduchá, ale lidé dojíždějí naprosto běžně a bydlí na venkově. — Marian Jurečka (@MJureka) August 27, 2024

Jiní se ptají, proč tedy paní Lucie nejde pracovat jinam? „A proč nejde Lucie do Lidlu za 35?“ ptá se jeden z komentujících.

A proč nejde Lucie do Lidlu za 35? — Feldkurat Katz v bloku (@Bejk_kolenatej) August 27, 2024

Jako zcela zbytečný post to označují i další. „Další den, další zbytečný post. Pracuje v Praze 1 a dojíždí z Průhonic?“ ptá se další.

Další den, další zbytečný post. Pracuje v Praze 1 a dojíždí z Průhonic? — Radek Cestr (@rcestr) August 28, 2024

„20 km??? Slovy dvacet km?? Strašné … šokující …“ píšou ironicky lidé, že dojíždění za prací je zcela normální.

20 km??? Slovy dvacet km?? Strašné … šokující … — Martin Stanek (@MartinStanek) August 27, 2024

Podle aktuálních dat je průměrná mzda státních zaměstnanců 44 426 korun hrubého. Výdělky na úřadech se letos v meziročním srovnání zvýšily o 6,1 procenta a průměrný plat úředníků je 42 tisíc korun. Plat se liší v závislosti na dosažené praxi a také konkrétní platové skupině podle náročnosti práce a požadovaných vědomostí.

Zaměstnanců státu, jejichž zaměstnanost reguluje a financuje státní rozpočet, je téměř půl milionu. To představuje necelých 10 % pracovní síly v zemi, jak informuje server Echo24.cz. Výdaje na platy zaměstnanců státu byly loni 258 miliard korun, což představuje 11,6 % výdajů rozpočtu a 3,5 % HDP.

Psali jsme: Dělám naplno vědu a nestačí to. Akademik si stěžuje. Ale ozvala se zlá slova Kalousek (TOP 09): Zvyšování platů na dluh je cesta do pekla Středula vysvětloval zrušenou odborářskou demonstraci. Vláda nemá jásat Odbory zrušily demonstraci, chtějí klidnit vášně. Správný krok, vzkazuje Fiala