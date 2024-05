„Prostě jsou jen dvě pohlaví.“ Na Nově bylo dusno

Piráti a Trikolora. Oheň a voda. Dva zástupci zmíněných stran se střetli nad tématem transgenderových změn pohlaví. „Navrhujeme, aby bylo možné podstoupit operaci od 15 let s tím, že do 18 let by byl potřeba souhlas zákonného zástupce,“ vypálil pirátský aktivista. „Budu vždy tvrdit, že pohlaví jsou jenom dvě,“ nedala se vyvést z konceptu představitelka Trikolory. Mezi oběma šlehaly blesky.

reklama

TV Nova si pozvala do diskuse předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou a naproti ní posadila piráta Tomáše Gutha Jarkovského. Jarkovský se na začátku letošního dubna dostal do povědomí veřejnosti svým velmi svérázným postojem k období těhotenství. „V případě těhotenství se nebavíme o malichernosti, ale o devítiměsíčním užívání tvého těla proti tvé vůli a jeho pravděpodobná nezvratná změna/poškození. Taky to furt je i zdraví ohrožující proces,“ vysvětlil svým spoluobčanům na síti X Jarkovský. V TV Nova obhajoval rozhodnutí Ústavního soudu, který zadal Poslanecké sněmovně, aby do poloviny příštího roku vytvořila legislativu, která nebude nutit trans osoby ke sterilizaci a k chirurgické změně pohlaví.

Psali jsme: Pirát: Potrat? Ano. Těhotenství je užívání těla proti vůli ženy

A hned v úvodu Jarkovský ukázal na dosavadní praxi. „V současnosti musí člověk, který chce projít změnou pohlaví, projít několika posudky, několik odborníků se musí shodnout, že skutečně trpí rozporem mezi prožívaným a biologickým pohlavím,“ vypočítával pirát. A srovnal praxi v Německu, kde nově stačí zajít na matriku a změnu pohlaví jen nahlásit. „Tak daleko v liberalizaci nejsme,“ litoval Jarkovský. Ale přesto pochválil krok Ústavního soudu jako krok správným směrem. „Tuto změnu jako Piráti i já vítáme,“ řekl v diskusi Guth Jarkovský. „Celý svět“ se podle něj shodl, že „kastrace byly zbytečným zásahem do lidského těla“.

Zuzana Majerová byla s nastoleným tématem trochu nespokojená. Podle ní je potřeba řešit úplně jiné a důležitější problémy. „My si tady v tuto dobu, kdy máme řešit úplně jiné věci, prapodivným způsobem přivlastňujeme témata, která v celospolečenské debatě v tuto dobu nemají mít své místo,“ řekl ve studiu TV Nova a připomněla, že demokracie je prosazování práva většiny, nikoliv menšiny. Zmínila, že milion obyvatel ČR je na hranici chudoby, že máme ekonomické i hospodářské problémy, ale my řešíme taková témata. „Budu vždy tvrdit, že pohlaví jsou jenom dvě,“ řekla pevně Majerová s tím, že téma transgenderu je podle ní naprosto mimo.

A jak by si Jarkovský představoval budoucnost ohledně transgenderu? „Navrhujeme, aby bylo možné podstoupit operaci od 15 let s tím, že do 18 let by byl potřeba souhlas zákonného zástupce. Dále si myslíme, že je namístě, abychom nechali minimálně nějaké posudky odborníků, lékařů a podobně,“ řekl Jarkovský.

Předsedkyně Trikolory dávala během diskuse neustále najevo, že téma je pro ni nevýznamné a zástupné. Ústavní soud podle ní na sebe rozhodnutím vzal aktivistickou roli. „Ústavní soud zcela bezprecedentně přejal aktivistickou roli, kterou vůbec neměl řešit,“ pohoršila se Majerová. „Tato otázka vůbec nemá mít své místo v právním řádu,“ dodala. Zakázala by to tedy? „Ne, proč bych to zakazovala?“ podivila se upřímně Majerová. „Někdo těm lidem nějakým zásadním způsobem omezuje jejich práva? Ústavní soud řeší něco, co má řešit psychiatrie,“ dodala Majerová.

„Ti lidé museli donedávna podstupovat invazivní chirurgický zákrok,“ připomněl Jarkovský. „Demokracie není diktatura většiny. Liberální demokracie je o tom, že chráníme práva menšin. Toto je menšina, která se bohužel stává často obětí útoků a diskriminace. Je na nás, abychom je chránili,“ pohoršil se Jarkovský. A že ho šokovalo, že podle Majerová problematice nemáme dávat právní rámec, protože takových lidí je málo. „Demokracie nemůže fungovat jako diktatura většiny,“ vyjádřil se rázně Jarkovský.

„Když tady budeme zavádět právní rámec pro tuto problematiku, tak kolik tu do budoucnosti budeme muset budovat typů záchodů? A jak se bude řešit, když jednou ročně, jako v Německu, si bude moci člověk úředně změnit pohlaví?“ kladla logicky otázky Majerová. „Když si muž jménem Zbyněk usmyslí, že bude Liběna, rozhodne se jít třeba na plovárnu. Do jakých šaten půjde, aby nebyla diskriminována většinová společnost, tedy ženy v oné šatně?“ A že „takových záchodků bude tolik, jak je dlouhá čínská zeď,“ podotkla.

„Nikdo v České republice nenavrhuje, aby se dalo pohlaví měnit každý rok,“ řekl Jarkovský.

„To znám, to je ta salámová metoda,“ zpražila ho předsedkyně Trikolory, která se očividně obává, že k podobným praktikám, které si zavedlo Německo, se s takovou brzy propracujeme i my.

Psali jsme: Ladislav Jakl: Středověk trvá Ozdobím se páskem, podpatky a parukou... Olympijská pochodeň má být ve Francii úplně pro všechny „Žádná debata.“ Jdou po slavné spisovatelce. Líbit si to nenechala Biden vyhlásil na Velikonoce svátek transgenderu. A on si říká „katolík“, nevydržel arcibiskup

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE