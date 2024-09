„Pryč. Už ani euro.“ Němci tvrdě proti migrantům. Jen veřejnoprávní TV zní jinak

01.09.2024 7:10 | Monitoring

Z Německa sice před pár dny odstartovalo letadlo s afghánskými zločinci, kteří po příchodu do Německa spáchali zločin a skončili za mřížemi, ale zdá se, že Němci stále nevěří své vládě, že to s deportacemi myslí vážně. Dokládá to aktuální průzkum, který pro BILD am SONNTAG provedl institut pro výzkum veřejného mínění INSA. Průzkum ukázal i řadu dalších věcí. Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize AfD se migrantů zastal.