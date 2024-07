„Půjdeš sedět.“ Bývalý zpravodaj se bojí. Jedná se o autora lží o Trumpovi

„Britská média a politická třída začaly Trumpa a jeho izolacionistického kandidáta J. D. Vance normalizovat v domnění, že by mohli v listopadu vyhrát. Ve skutečnosti tato kandidatura představuje hlubokou hrozbu pro naši bezpečnost, ekonomiku a právní stát. Doufám, že se podle toho zařídíme,“ napsal na X Christopher Steele, bývalý důstojník britské tajné služby MI6 a spoluzakladatel britské poradenské společnosti Orbis Business Intelligence, která v minulosti sestavila hanlivý spis spojující Donalda Trumpa s Ruskem.

Dokumentace Steela, která obsahovala nepodložená tvrzení o úplatcích a sexuálních večírcích, byla financována demokraty v čele s Hillary Clintonovou a dalšími politickými odpůrci Trumpa ještě předtím, než Trump v roce 2017 složil svou prezidentskou přísahu.

Případ se dle BBC táhne od roku 2016, kdy americká politická poradenská společnost požádala společnost Steela o vypracování zprávy o možném ruském vměšování do tehdejších parlamentních voleb v USA. Spis podrobně popisoval nepotvrzená tvrzení zpravodajských služeb, že pan Trump měl „kompromitující vztahy s Kremlem“.

FBI však dle zprávy amerického ministerstva spravedlnosti z roku 2019 „vyjádřila pochybnosti o spolehlivosti některých Steeleových zpráv“. Federální vyšetřovatelé „rovněž posoudili možnost, že Rusko Steeleovi poskytovalo dezinformace“.

Trump o spisu společnosti Orbis Business Intelligence prohlásil, že to jsou „fake news“ a politický hon na čarodějnice. Proti Steeleovi, demokratické soupeřce z roku 2016 Hillary Clintonové a bývalým vrcholným představitelům FBI podal žalobu. Americký federální soudce na Floridě v roce 2022 však žalobu zamítl, informovala agentura AP NEWS.

Začátkem letošního roku pak soudce londýnského vrchního soudu zamítl další Trumpovu žalobu na ochranu osobních údajů proti Steeleovi a jeho společnosti Orbis Business Intelligence. Trump podal civilní žalobu v loňském roce, protože podle něj Steele poškodil jeho pověst tím, že šířil „hrubě nepřesná“ a „šokující a skandální“ tvrzení o jeho vazbách na Rusko.

„Promluvil jste jako opravdový zrádce, který se bojí být pohnán k odpovědnosti,“ napsal Christopherovi Steelovi jeden z uživatelů sociální sítě X v reakci na jeho komentář o hrozbě znovuzvolení Donalda Trumpa.

„Jdeš do vězení, Chrisi,“ vzkázal americký politický aktivista Jack Posobiec, který dříve vedl Donaldu Trumpovi kampaň.

Vězení pro bývalého příslušníka MI6 doporučili i další uživatelé sítě X. „Hillary platí za další špinavý spis? Ten chlap by měl být ve vězení,“ seznal jeden z uživatelů.

“I hope we are planning accordingly”.



Hillary paying for another dirty dossier?

„Doufám, že máš rád vězeňskou oranžovou,“ napsal další.

„Jedna z prvních věcí, kterou Trump udělá, bude vydání mezinárodního zatykače na toho prolhaného hadráka. Ten hnusák půjde ke dnu,“ předpověděl jiný uživatel.

Další pak Steelovi doporučil, aby se raději zaměřil na vyhledávání zemí, které nevydávají zločince. „Být vámi, věnoval bych více času hledání zemí, které nemají smlouvy o vydávání...“ napsal uživatel X.

