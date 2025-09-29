„Pustit ODS k penězům byl nerozum“. Hřib ho odmítá opakovat

Zdeněk Hřib v pořadu K věci uvedl, jaký má konkrétní cíl pro parlamentní volby. Po volbách si přál pro svou stranu zisk 25 poslanců, což je o 21 víc než nyní. Nastavil si i konkrétní cíl vůči SPD. „Máme cíl pro horkou fázi porazit extremistickou SPD a jejich přívěšky, a protože má nyní SPD kolem 12 %, takže něco přes toto číslo by mělo splnit náš cíl. Počítáme s tím, že minimum, aby nás nemohli obejít, je 20 až 25 poslanců,“ uvedl...
Šéf Pirátů se vrátil k tomu, jak celé tři roky ve vládě naráželi, především zmínil kritiku ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS): „Piráti válčili ve vládě s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Miliardy, které vybojoval Ivan Bartoš na dostupné bydlení, za které se už začaly stavět byty, teď všichni vydávají za svůj úspěch. „Ukazuje se, že pustit ODS k penězům byl nerozum. Vidíme to i na tom, jak pan ministr Stanjura je až po uši v bitcoinové kauze,“ pokračoval Zdeněk Hřib.
MUDr. Zdeněk Hřib
Přesto připustil, že by si dovedl představit vládu s ODS nebo koalicí SPOLU, ale pouze za určitých podmínek. „Dokážu si představit vládu na půdorysu STAN, SPOLU a Piráti, ale máme tam jednoznačné personální požadavky. Za prvé chceme, aby v ní byli kvalifikovaní odborníci, a za druhé chceme, aby neměli žádné škraloupy, aby nebyli zapleteni v žádných kauzách ani aférách, což je problém pana ministra Stanjury, jde samozřejmě i o kauzu Dozimetr,“ doplnil.
Na otázku, zda v souvislosti s kauzou Dozimetr věří předsedovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi, Zdeněk Hřib uvedl: „Politikům se nevěří, politici se kontrolují. Budeme sledovat soud a čekat, jestli odpovědi zazní. Stejně jako spousta dalších lidí chceme vědět, co se vlastně stalo. Jak to bylo s neoficiálním financováním té kampaně STAN,“ řekl šéf Pirátů.
O případné účasti Pirátů v budoucí vládě musí rozhodnout jejich vnitrostranické fórum. „V momentě, kdy budou splněny podmínky, tak si myslím, že souhlas dostaneme,“ uvedl Hřib.
Současně nezastíral obavy z návratu Andreje Babiše (ANO) k moci. „Hlavně mám obavu o to, aby Andrej Babiš neshrábl všechno se svými extremistickými přáteli. To je to, čemu se snažíme zabránit,“ zdůraznil.
Kromě jiného se vyjádřil i k nálepce, že jsou Piráti novodobí komunisté, kterou jim dávají i někteří představitelé ODS. „Myslím, že toto je taková trapná nálepka, a my jsme se v minulosti zbytečně soustředili na to, že jsme to řešili,“ uvedl s tím, že skutečný problém je jinde, a to v tradičním rozdělení politiky mezi ODS a ČSSD. „Problém je v tom, že dřív tady byly jen ODS a ČSSD a jediné, co dělaly, že říkaly lidem, jak moc jsou chudí a musejí volit levici, a tedy ČSSD, anebo už dost bohatí a musejí volit pravici, tedy ODS.“
„Jinak nedělali vůbec nic, akorát maximálně uzavírali opoziční smlouvy. Tento gigantický podvod na voličích umožňoval, že se tady rozvinula politická nepráce, která měla za důsledek stagnaci naší země a kvůli tomu nás předehnali už i Poláci, třeba v průměrném mzdě,“ uvedl, že tato politika vedla k obrovskému zklamání a stagnaci.
autor: Natálie Brožovská