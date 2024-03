„Rakušan s Bartošem ubližují homosexuálům, ať odstoupí“. Dohra napadení mladíka s duhou

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) by měli odstoupit, ubližují homosexuálům, píše na serveru Info.cz komentátor Marek Kerles. Důvodem je jejich pomýlení v případu napadení mladíka s „duhovou šálou“ v Českých Budějovicích. To totiž bez důkazu označili za čin homofobně motivovaný. Policie ale nakonec nepotvrdila, že by útok měl jakýkoliv homofobní nebo xenofobní motiv, a usvědčené pachatele obvinila „pouze“ z výtržnictví.

„Tím, že členové vlády Rakušan s Bartošem předem a bez důkazů označili čin za homofobně motivovaný, nejen že porušili základní principy právního státu, ale ve svém důsledku ublížili i homosexuální menšině,“ uvádí Kerles ve svém komentáři na serveru Info.cz.

Svými výroky podle něj Rakušan s Bartošem nahráli různým xenofobním a konspiračním teoriím o tom, že pod „duhovou vlajkou“ jsou dovolené věci, o kterých se jiným lidem včetně zástupců menšin a utlačovaných ani nesní.

„Možná nejvíc ale oba členové vlády svým nekorektním jednáním ubližují právě těm, jichž se ‚deklaratorně‘ zastávají, tedy příslušníkům LGBTQ komunity. Je bezpochyby správné a potřebné, když se kdokoli, nejen ministr, zasazuje o práva menšin a obecně lidí, kteří mohou být ve společnosti znevýhodňováni, nebo dokonce napadáni. To by měla být povinnost každého člena vlády!“ uvádí Kerles.

Policisté po třech měsících vyšetřování oznámili, že zjistili totožnost pachatelů útoku, ovšem nikoli to, že by měl jejich útok homofobní, transfobní nebo xenofobní motiv. Pachatele, z nichž dva jsou nezletilí, obvinili „pouze“ z výtržnosti.

„Homofobní motiv napadení mladíka se neprokázal. Oba ministři by se – myslím – měli nejprve veřejně omluvit za to, že naprosto nepřípustným způsobem a zcela bez důkazů předjímali výsledek policejního vyšetřování. A dokonce se snažili tento incident zneužít k tomu, aby na jeho základě mohli měnit či zpřísňovat zákony. To by mělo být v demokratické zemi zvlášť ze strany členů vlády něco neomluvitelného,“ míní komentátor.

Loni 3. prosince zveřejnil student Sebastian Vošvrda na svém facebookovém profilu příspěvek o tom, že ho den předtím ve čtyři hodiny ráno napadli v centru Českých Budějovic tři mladíci – k útoku je údajně vyprovokovala duhová vlajka (symbol LGBTQI+ komunity), kterou měl zahalená ramena.

Na tento příspěvek okamžitě na sociální síti reagovali ministr vnitra Vít Rakušan a vicepremiér Ivan Bartoš, kteří se shodli v tom, že se jednalo o homofobní útok.

