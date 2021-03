,,Rasistická" Slavia: Češi se vrhli na Skotsko. Zase bude veselo

reklama

Minulý týden českou kotlinu, alespoň tedy tu, která se zajímá o fotbal, rozlítilo chování skotského klubu Glasgow Rangers. Zápas, který Slavia vyhrála 2:0, se nesl ve znamení agresivních zákroků, brankář Kolář kvůli jednomu takovému má frakturu lebky. A zatímco hráč Rangers Glen Kamara si trvá na tom, že mu Kúdela pošeptal něco rasistického, slávistická verze je, že Kúdela nic rasistického neřekl. Slavii pak nebylo umožněno vrátit se do šaten a při cestě na dopingový test byl Kúdela údajně Kamarou udeřen do obličeje. Hráče Slavie eskortovala policie. Celý incident tak zřejmě rozhodne až UEFA.

Vzhledem k povaze hry mají oba kluby svých věrných fanoušků více než dost a bitva se přesunula na internet. Na twitterovém účtu Glasgow Rangers se vyřádil nejeden slávista a vytáhl na klub řadu věcí z minulosti.

Například David Minto, dle profilové fotky nepochybně slávista, na skotský klub vytáhl incident z roku 2019. Tehdy fanoušci dle UEFA pokřikovali a „sektářsky skandovali“. Následně pak Rangers musel uzavřít pro zápas s polským klubem 3000 míst a na nich vyvěsit transparent #EqualGame (Férová hra) s logem UEFA.

„Váš trenér se odmítá vyjádřit k útoku Kamary na hráče. A kamery byly zakryté? Ostuda. Ale nelhali jste poprvé, co?“ rýpal do klubu další Čech s odkazem na nepotvrzené obvinění od trenéra Stevena Gerrarda.

Your coach refuses to comment on Kamar's attack on the player. Cover the cameras of the incident? Shame! Lying not for the fisrt time, right? https://t.co/ezJW9isKVb — František Koudelka (@FraKoudelka) March 22, 2021

Ale nejsou to jen čeští fanoušci, kteří rýpou do skotského klubu. „Nebudete mluvit o tom fanouškovi, co zabil fanouška Celticu?“ ptal se Rhys Jones. Jak totiž informuje deník Scottish Sun, fanoušci v barvách Rangers se nejdříve pohádali a následně zabili 35letého Kamila Charyszyna. A to brutálně, podříznutím hrdla mačetou.

Not gunna talk about your fan that killed a Celtic fan? — Rhys Jones (@RhysJon62012071) March 23, 2021

Charyszyn podle výpovědi sousedů řekl: „Já fandím Celticu, ale koho to zajímá, do p*dele?“ Rangers s Celticem právě v tento den remizovali 1:1. Dle sousedů byla hádka hlasitá a vyhrocená. „A než jsem se nadál, byla všude policie a byl tam stan,“ uvedl svědek. A Charyszyn měl podříznuté hrdlo.

Kromě toho někdo ztvárnil zápas a postoj Rangers i do krátkého komiksu.

„Kopnout míč do Kuchty: OK

Brutální útok na Koláře: OK

Zmlátit Kúdelu: OK

Neznámý verbální útok na Kamaru: To není OK“

