„Regulérní mag*r. Zrůd*!“ Rakušanova výzva k „udávání“. Bouchlo to

Výzva k udávání? Anebo pouze základní návod pro větší bezpečí na internetu? Na jedné straně část politiků, komentátorů a veřejnosti varují před podporou udávání a na straně druhé úředníci ministerstva vnitra vysvětlují, že internetová kampaň má vést k osvětě a prevenci rozšiřování kyberzločinů, jejichž množství v posledních letech narůstá.



Vystoupení ministra vnitra Víta Rakušana ale ukázalo, že kampaň rozhodně necílí pouze na kybernetické zločiny, ale může jít také o to, co a kam píšete.



„Osobní odpovědnost v online prostoru je v podstatě nutnou podmínkou jak potírání kyberkriminality, tak obrany před hybridní válkou, jejíž součástí jsou i proruští trollové. V reálném prostředí byste trestný čin přece oznámil. Tak proč ho v onlinu chcete ignorovat?“ zmiňuje hrozbu možných proruských trollů Rakušan v reakci na vystoupení svého kolegy z uskupení SPOLU.



Tím je europoslanec za ODS Jan Zahradil, který mezi prvními upozornil na tuto novinku z dílny resortu vnitra. Podle jeho slov si ministr vnitra neuvědomuje, kam až takové výzvy mohou vést. „Nemohu si pomoci, ale tohle už mi začíná připomínat normalizační atmosféru, ministře Rakušane. Vy jste ji nestihl zažít, já ano. Buď vůbec netušíte, k čemu takové výzvy mohou vést, nebo to naopak aktivně podporujete. Nevím, která varianta je horší,“ uvádí Zahradil.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

Rozhořčení neskrýval ani komentátor a politický poradce Martin Schmarcz. „Děsivé. Přidání gumového slova „nebezpečné“ je omyl markeťáka, nebo záměr vnitra? Státní represivní orgán nemůže rozmazávat jasnou hranici mezi zločinem a „nevhodným“ jednáním. Protože pak se z demokratického „Ministerstva vnitra“ stává tak trochu Orwellovo „Ministerstvo lásky“,“ uvedl Schmarcz na sociální síti X.

Děsivé. Přidání gumového slova "nebezpečné" je omyl markeťáka, nebo záměr vnitra?

Státní represivní orgán nemůže rozmazávat jasnou hranici mezi zločinným a "nevhodným" jednáním. Protože pak se z demokratického "Ministerstva vnitra" stává tak trochu Orwellovo "Ministerstvo lásky". https://t.co/BKjphn95kp — Martin Schmarcz (@mschmarcz) October 31, 2023

„Minulý rok jsme na univerzitě měli skvělou přednášku o nacistické a později komunistické propagandě. Plakáty vybízející k nahlašování „škodlivého protistátního chování“ byly až nápadně podobné,“ komentoval počin Rakušanova úřadu komentátor Matěj Gregor.

Jak se k tomu staví další politici? Zeptali jsme se v rámci ankety. Zajímalo nás, zda to podle představitelů jednotlivých stran a hnutí je správný krok. Nebo také, jak posoudit, co je a není „nebezpečné chování“ či jestli se to nemůže zvrtnout.



„V první řadě je třeba říct, že ta kampaň je hloupá a neomlouvají ji ani ušlechtilé záměry. Je to další ukázka neschopnosti ministra vnitra komunikovat s veřejností. Je to přitom především jeho rezort, který má bojovat s kriminalitou, která se promítá samozřejmě i do on-line světa. Představa, že problém vždy vyřeší jen "letáčky", je opravdu úsměvná a velmi dobře dokazuje odtrženost úřadu od reálného světa. Z mého pohledu je tato forma komunikaci i sdělení hodně nešťastná,“ reagoval místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.



„Nepopírám, že žijeme ve světě, jehož jsou různé druhy informačních válek součástí, ale ministerstvo tu není od toho, aby říkalo lidem, co si mají myslet. Když už, tak má ministerstvo dávat na stůl jasná fakta. Nezpochybnitelná fakta jsou tím nejlepším bojem proti dezinformacím. Minimálně pro ty občany, kteří jsou rozumní. A té zbývající menšině nepomůže nic, natož kampaň placená z peněz daňových poplatníků,“ dodává pro PL Zdeněk Hraba.



Poslanec SPD Radovan Vích se obává, že resort vnitra se pustil na cestu omezování svobody slova. „Projekty vlády pětikoalice (poradce pro bezpečnost Pojar) a Ministerstva vnitra (CTHH a KRIT), které by měly řešit agendy okolo hybridních hrozeb a dezinformacím jsou bez konkretnich výstupů. Tímto krokem ministr vnitra Rakušan pouze přiznává, že nelze bojoval proti svobodě slova. Nahlašováním nebezpečných a ilegálních chováních na sociálních sítích je věcí těch, kdo tyto informace zveřejňují a je na každém, aby si tyto informace vyhodnotil. Mám takový pocit, že kroky Ministerstva vnitra vedou k omezování svobody slova v rámci Listiny základních práv a svobod, které jsou i součástí Ústavy ČR. Takže jednoznačně krok špatným směrem,“ uvádí Vích.

„Tato vláda systematicky a cíleně rozděluje národ. Důvod je zřejmý - jednota občanů je pro tuto vládu národní pohromy nebezpečná, protože by jí hrozila okamžitá “defenestrace”. Takže staví mladé proti seniorům, ženy proti mužům, rozbíjí tradiční rodinu, likviduje finančně střední třídu, o užívání urážlivých přívlastků vůči “neposlušným”, často i výrazným odborným osobnostem, nemluvě. Výzva ministerstva vnitra tak je jen další stupeň této snahy a v překladu znamená “staňte se udavačem”. Míříme do 50. let, jen se to vše balí do falešného hávu demokratických frází. Ty jsou ale jedna velká lež, jako byl celý program této vlády. Cílem je udržet se totalitními metodami u moci. To je celé,“ konstatuje nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.



Ostřejším tónem na výzvy k nahlašování občanů reagoval první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Ministr Rakušan je s prominutím regulérní magor, který nás vrací do totalitních časů, kdy udavači měli také pré. Strašný člověk, strašná vláda, strašná doba! Včera bylo pozdě poslat tyhle politické zrůdy na politický hřbitov,“ sděluje.

