„Řeknu vám jedno: Zeman je ve formě.“ Nářez novinářům cestou z Lán. Od Blažka z ODS

„Mohu říct jen tolik, že jsem s panem prezidentem měl rozhovor trvající zhruba hodinu. Debata byla zejména o resortu spravedlnosti, kdy v podstatě jsme se bavili o stavu české justice, kdy názor pana prezidenta na stav české justice je kritičtější než můj, ale to je, řekl bych, dlouhodobě známá věc. Bavili jsme se o prioritách v tom resortu, kdy v zásadě taková aktuální priorita je situace kolem znalců,“ poznamenal Blažek úvodem tiskové konference, která se konala v pravé poledne. V tu chvíli nad jeho hlavou začaly znít sirény – jejich pravidelná zkouška probíhá každý měsíc, vždy první středu.

„Tak to je možná nějaká symbolika teď,“ oglosoval to Blažek a pokračoval: „Kolem znalců, kdy v podstatě soudní znalci odmítají tu práci vykonávat v podmínkách, které jsou dnes. Bavili jsme se o případné novele zákona o státním zastupitelství, kdy já jsem panu prezidentovi vlastně sdělil, že ta novela nutná je, ale nemusí být kdovíjak složitá a dlouhá, protože ten zákon jako takový, který platí 30 let, není zas tak úplně špatný, jak občas čtu. A to je v podstatě asi obsah našeho rozhovoru,“ podotkl Blažek.

První dotaz reportérky České televize pak směřoval ke změně zákona o statním zastupitelství. „Jaké úpravy si tam umíte představit? A potom bych se ještě chtěla zeptat na informace, se kterými přišlo Aktuálně.cz a Hospodářské noviny a které se týkají vás. Píší o tom, že vás podle jejich zdrojů prošetřuje policie, tak jestli to může okomentovat. Zároveň Transparency International, organizace, vlastně, v souvislosti s těmi informacemi napsala, že byste neměl být v takové situaci ministrem, tak jestli vaše zůstává, nebo to budete chtít nějak zvažovat, jestli to nemůže zapříčinit nějaké pochybnosti,“ zeptala se v průběhu znění sirény reportérka. Blažek následně požádal, aby se vyčkalo, až siréna dohouká.

Protože mu to však přišlo dlouhé, spustil i přes sirénu. „K dotazu číslo jedna: Novela zákona o státním zastupitelství – jak je uvedeno v koaliční smlouvě, v zásadě uvažujeme o tom, aby se zavedla funkční období vedoucích státních zástupců a aby se zvýšila odpovědnost státních zástupců za obecně řečeno přehmaty, protože se domnívám, a nejenom já, ale myslím, že celá politická scéna, že ta odpovědnost je tam bohužel malá a má to určité negativní dopady. Pokud jde o ten dotaz na mě osobně, o tom jsme také hovořili. Pan prezident je informován o tom, co píší Aktuálně.cz a Hospodářské noviny. Já nevím, jestli rok a půl, nebo jak dlouho. Takže mě zemanovsky poradil, ať se nenechám v žádném případě udolat českými novináři. Já jsem mu slíbil, že nenechám. A je to strašně jednoduché, já jsem vydal tiskovou zprávu, kde jasně píšu, že nejsem vyšetřován v žádné bytové kauze. Na tomto trvám, jestli někdo píše, že z nějakých zdrojů má, že jsem z čehosi podezřelý, je to naprosto normální policejní práce. Já jsem s panem Hubálkem, tak se jmenuje to trestní řízení, nikdy nic nepáchal. Téměř ho neznám a je mně v podstatě jedno, co on jako obviněný lže do protokolu, protože může legálně lhát. A o mně, pokud já vím, protože ty protokoly, jak je u nás zvykem, bohužel utekly měsíc poté, nebo dva měsíce poté, co on tam cosi navykládal, o mně vůbec neříká, že by se mnou cokoliv páchal. On tam jenom říká, že možná existuje nějaká skupina, ve které on byl součástí, a obecně říká, že já jsem nějakou tu skupinu řídil. Já od roku 2010, to je jedenáct let, nejsem v radě Brna-střed, nerozhodoval jsem o jednom jediném bytě, a kdyby mě gestapo mlátilo tři dny, tak nevím nic o žádném přidělovaném bytě v Brně a už vůbec ne o panu Hubálkovi. A už vůbec ne o nějaké organizované skupině, o které on tvrdí, že byl její součástí, aby se obhájil z podvodu, které on nadělal,“ poznamenal velmi zostra Blažek.

„Chápu, že Brno je pro pražské novináře daleko, takže se opisuje cokoliv, co napíší takzvaní odborníci na Brno, jako je třeba Valášek – Jelínková. S tím já nic nenadělám a vyšetřován nejsem, a pokud bych byl, jako že v této věci to absolutně vylučuji, za dobu jakékoliv své funkce, z čehokoliv obviněn, a to pravomocně, tak se podle toho samozřejmě zachovám, ale tady to považuji za naprosto vyloučené, protože s panem Hubálkem jsem neměl nikdy nic do činění v jakékoliv trestné činnosti a Transparency International, když jsem byl před devíti lety ministrem, tak mě chválilo k překvapení všech, mimochodem za to, že jsem tehdy jako první ministr začal dávat na internet celé znění stížnosti pro porušení zákona. Pokud si dnes Transparency International myslí něco jiného, protože to píše, a teď to řeknu naplno, lhalášek, tak chce-li být Transparency International závislá na Valáškovi s Jelínkovou, ať je, já na nich závislý nebudu,“ dodal Blažek.

Následující dotaz pak patřil zdravotnímu stavu prezidenta republiky Miloše Zemana. „O zdravotním stavu jsme mluvili krátce, to samozřejmě říkat nebudu, ale v jedné větě: Je formě. Upozorňuji všechny kandidáty, co půjdou po mně, že je ve formě, na ty debaty je připraven. Čte si podrobně životopisy, čte si dokonce i některé parlamentní projevy, které jsem třeba já někdy v minulosti měl, takže se připravuje a ty rozhovory pro nikoho nebudou jednoduché a formální,“ zmínil Blažek.

