„Řidič se na to vy****.“ Balíkovna čelí stížnostem. My jsme narazili na mlčení

05.05.2026 15:26 | Zprávy
autor: Jan Novotný

Měli mi doručit balík na adresu, ale řidič nikde a telefon nebere. Čekám doma na osm balíků, ale nikdo nedal vědět a balíky mi odhodili na pobočku. Kdo mi vrátí peníze? Řidič se na to vy****. Podobné a ještě horší zkušenosti zákazníků Balíkovny jsme našli po upozornění čtenáře ParlamentníchListů.cz, který firmě zaplatil dodání na adresu, ale pro balík musel do výdejního místa. V Balíkovně jsme narazili na mlčení.

Do redakční pošty přišel podnět čtenáře, který není spokojený s kvalitou služeb Balíkovny, dceřiné společnosti státní České pošty. „Jsem důchodce a nechci chodit na poštu. Zaplatil jsem si doručení balíku na adresu. Slibovali, že v den doručení pošlou SMS. V devět ráno přišla SMS, že balík doručí mezi osmou a desátou dopoledne. Čekal jsem do desáté, ale balík nikdo nepřivezl. V SMS bylo číslo na kurýra. Snažil jsem se mu dovolat celý den, ale nikdy to nezvedl. Ve tři odpoledne mi přišla další SMS, že můj balík uložili do výdejního místa,“ píše čtenář ParlamentníchListů.cz. Podivuje se, jak může firma něco doručovat od osmi, ale zákazníkovi o tom říct až v devět. Pro zásilku nakonec musel dojít do výdejního místa vzdáleného skoro kilometr, i když si zaplatil dodání na svou adresu. Doručovatel prý u něj doma vůbec nezvonil.

Balíkovna bývala prezentována jako „zlaté vejce“ České pošty. Začala jako schopná konkurence soukromých hráčů na poli doručování zásilek, kterými jsou Zásilkovna, PPL, DPD, GLS a další. Mluvilo se o tom, že táhne ekonomický výsledek České pošty a její privatizace by mohla do státního rozpočtu přinést miliardy korun. Po vyčlenění Balíkovny do samostatné akciové společnosti se sen o výhodném prodeji rozplynul. Balíkovna hospodaří se ztrátou a v únoru ji opustil generální ředitel Adam Hörzenberger, podle svých slov mimo jiné kvůli změně priorit ze strany státu. Fialova vláda chtěla Balíkovnu prodat, ale Babišova proces zastavila. 

Vedení Balíkovny převzal v březnu letošního roku manažer Martin Kment, který se v oboru dodavatelských řetězců pohybuje přes 20 let. Vytyčil si cíl dostat Balíkovnu do provozního zisku. Chce toho dosáhnout zkvalitněním služeb, zlepšením podmínek pro zaměstnance a zahraniční expanzí. Příchod Kmenta do čela Balíkovny je spojen také s jednou kontroverzí. Podle informací serveru Info.cz Kment nemá bezpečnostní prověrku, navzdory tomu, že byla jedním z požadavků výběrového řízení. Kment strávil zhruba dvacet let na manažerských pozicích v Rusku. V letech 2004 až 2020 tam vedl pobočku české společnosti Logio, pracoval také pro ruské státní podniky Avtovaz a Kamaz.

Na serveru VašeStížnosti.cz evidují přes tři tisíce podnětů na Českou poštu a nemalá část z nich se týká Balíkovny. „Balíkovna ignoruje zvolený výdejní box a vše doručuje na poštu,“ píše pan David Kusák. Od Balíkovny objednává dodání zásilek do blízkých výdejních boxů, ale Balíkovna mu vše doručuje na poštu. „Kontaktování Balíkovny nepomohlo, balíček z pošty nepřesměrují a důvod sdělí smyšlený - Alzabox neměl místo. Dané Alzaboxy běžně využívám jinými poskytovateli a v danou dobu určitě plné nebyly. Balíkovna tím podvádí spotřebitele a optimalizuje si tím vlastní náklady (prodá doručení na box, ale ve skutečnosti doručí na svou poštu),“ píše pan Kusák.

„Nejsou-li služby poskytovány ujednaným způsobem nebo v ujednané kvalitě, je možné podat reklamaci na kterékoliv poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání. Pokud Česká pošta, s.p. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku,“ říká ke stížnosti pana Kusáka obecně prospěšná společnost dTest, která server VašeStížnosti.cz provozuje.

Statistika serveru VašeStížnosti.cz prozrazuje, že Česká pošta reagovala z 3295 podaných stížností na 2. Pokud nejste s jejími službami spokojeni, bude lepší využít emailovou adresu pomuzeme@balikovna.cz. Firma se chlubí vysokou úspěšností doručování zásilek, ale její účty na sociálních sítích vyprávějí jiný příběh. Pod příspěvky Balíkovny na Facebooku se hromadí stížnosti zákazníků.
 
„Dnes mi měl být doručen balík - vaše mail. avízo - mezi 13:10 až 15:10 = samozřejmě nikde nikdo! řidič telefon nebere - máte tam krásnou vetu že "právě řidič doručuje" - ale řidič nikdy nebere telefon!! mrknu na web Balíkovny a tam je doba doručení od 15:10 do 17:10!!!! trčím celý den doma a kdybych se nepodívala na web, odejdu na nákup! takže se nic nezměnilo a jste stejný bordel jako Česká pošta,“ vzkázala Balíkovně paní Urbanová.
 
 
Pan Řehák byl v kritice Balíkovny přímočařejší: „Balíkovna doveze maximálně hovno, 8 zásilek doma čekám a zásilky uloženy, adresát nezastižen... Nikdo nevolá, nikdo nezvoní.“
 
„Vy jste celkově mimo, dnes balík na adresu skončil na výdejním místě, aniž by se doručovatel obtěžoval ho doručit,“ vzkázal Balíkovně pan Gajdečka.
„S Balíkovnou mám jen ty nejhorší zkušenosti a přísahám bohu, že už nikdy nebudu tak blbá, abych si od vás nechala něco posílat. Už několikrát jste se na způsob doručení absolutně vykašlali. Já jako blbec čekám hodiny na adrese, čas dávno uplyne, žádné upozornění v onu dobu, teprve později JAKO VŽDYCKY naprosto nepřijatelná zpráva "bohužel se nepodařilo doručit". Ne že se nepodařilo, vy se na to prostě pokaždé vykašlete, a to dokonce I PŘESTO, že jsem vám ještě s předstihem psala a žádala o doručení na uvedenou adresu. Samozřejmě žádná odpověď! Takže mi věřte, že už mě teda ani nenapadne pro ten balík někam chodit. Dělejte si s ním, co chcete,“ píše paní Michálková.
 
„Našla jsem položený balík u boxu. Nevím, jak dlouho tam ležel, tedy kolik hodin, byl to můj balík, který jsem posílala a přišlo mi na ten balík oznámení, že byl převzat do přepravy, vzala jsem ho do ruky a znovu poslala. Teď už vím jak se ztrácí balíky, přepravci nekontrolují po sobě prostor u boxů a pak ten balík někdo ukradne, no a pak jsou ty reklamace,“ píše paní Ryšavá.
 

 

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila mluvčího Balíkovny Marka Rolla. Zajímali jsme se, jak Balíkovna vyřizuje zákaznické podněty a jestli zákazníci mohou očekávat kompenzaci v případě nedodání balíku na adresu. Mluvčí na naše dotazy bohužel do stanovené uzávěrky nereagoval. Na stránkách Balíkovny jsme ale zjistili, že firma od května s poukazem na rostoucí ceny paliv a náklady spojené se silničním mýtem zvyšuje ceny některých služeb. 

 

Zdroje:

https://www.balikovna.cz/cs/blog/-/blogs/zmeny-platne-od-1-5-2026

https://www.balikovna.cz/cs/zpetna-vazba

https://www.info.cz/zpravodajstvi-a-komentare/martin-kment-ceska-posta-ruska-stopa-proverka-hazard

https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/84649/balikovna-ignoruje-zvoleny-vydejni-box-a-vse-dorucuje-na-postu-podvodne-jednani

