Nejsilnější ochrana na světě, slibovala Leyenová. Unijní aplikaci prý prolomili během pár minut

V půlce dubna předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že skončily práce na nové digitální aplikaci. Státy EU tak podle ní konečně budou mít k dispozici vlastní nástroj, jak kontrolovat věk uživatelů na internetu. Do bezplatné aplikace budou občané nahrávat svůj občanský průkaz či cestovní pas, a budou-li chtít používat sociální sítě či navštívit vybrané stránky, nevyhnou se povinnému ověření věku.
Brusel toto narušování soukromí obhajuje potřebou chránit děti před škodlivým či nelegálním obsahem. Zároveň ujišťuje, že k osobním údajům bude mít přístup pouze provozovatel aplikace, nikoli jednotlivé sociální sítě či majitelé webových stránek.
Ať tak či onak, soukromí uživatelů internetu v EU bude zase o něco menší. Je to důsledek přijetí Aktu o digitálních službách, který ověřování věku, a tedy deanonymizaci vyžaduje. Skutečnost, že digitální platformy a sociální sítě zatím nebudou povinny ověřovat věk prostřednictvím unijní aplikace, na tom nic nemění.
Ve čtvrtek Komise oznámila, že členské státy mají čas do konce prosince, aby přijaly opatření, která ověřování věku uzákoní. Tento termín se překrývá se zaváděním další novinky – Evropské digitální identity.
Nejpozději do konce roku musí totiž každý stát spustit digitální „peněženku“ pro své občany, která bude kompatibilní s obdobnými „peněženkami“ v ostatních členských zemích. Digitální identita umožní propojení s bankami, operátory, úřady i provozovateli nejrůznějších služeb. Jedná se však o další krok k velké centrální databázi občanů EU.
Digitální stopa každého z nás tak bude čím dál silnější. Kritici proto před tímto trendem varují. „Soukromí v online prostoru bylo vždy křehké. S ověřováním věku jsme však na prahu toho, že budeme jednou provždy vyžadovat doklad totožnosti od každého člověka, který se připojí k internetu, a to z jakéhokoli důvodu, legálního či nikoli, bez ohledu na to, že je dospělý. A to by nás mělo všechny děsit,“ komentoval nejnovější počin Evropské komise šéf švýcarské technologické společnosti Proton.
Podle veřejných zdrojů stačilo k prolomení bezpečnosti unijní aplikace na ověřování věku pár minut, a to navzdory ujišťování ze strany von der Leyenové, že právě tato evropská aplikace zajišťuje nejsilnější ochranu soukromí na světě.
Rizikem nejsou jen hackerské útoky a krádeže citlivých a snadno zneužitelných údajů každého z nás, ale i rostoucí tlak na kontrolu internetu ze strany EU. Pod záminkou ochrany dětí se Evropská komise ve spolupráci s některými státy snažila prosadit povinné a plošné skenování obsahu soukromé komunikace na šifrovaných platformách, jako je WhatsApp či Signal.
V březnu sice Europarlament nařízení známé pod názvem Chat Control těsně odmítl, ale na stole už je záložní návrh. Ten momentálně podporuje 23 členských zemí. Jen čtyři jsou v tuto chvíli proti – mezi nimi i Česká republika. Bez ohledu na stranickou příslušnost skepsi sdílejí i čeští europoslanci, které redakce oslovila.
„Ochrana dětí v online prostředí je naprosto legitimní cíl a Evropská komise musí hledat nástroje, jak ji zajistit. Zároveň ale trvám na tom, že jakékoli řešení musí být maximálně bezpečné, přiměřené a nesmí ohrozit soukromí občanů ani otevřený internet,“ zdůrazňuje Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Ten před prolamováním soukromí varuje a volá po vyváženém přístupu. „Ano, technologie mohou pomoci, ale nesmí vytvářet prostor pro zneužití osobních údajů nebo plošné sledování. Riziko hackerských útoků i úniků dat je reálné a musí být zohledněno už při návrhu systému. Pokud jde o návrhy typu tzv. Chat Control, tam jsem dlouhodobě velmi obezřetný. Boj proti kriminalitě nesmí vést k tomu, že budeme plošně narušovat soukromou komunikaci všech,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.
Alternativa prý existuje
Podobný názor má Alexandr Vondra (ODS). „Letos i loni jsem vždy hlasoval proti Chat Control, protože všechna zatím prosazovaná řešení umožňovala narušení ochrany soukromé komunikace na internetu. Mám pochybnosti i o řešení kontroly věku uživatelů, o kterém teď mluví EK a chce je letos nasadit pro účely tzv. digitální peněženky, protože to by mělo spočívat na systému jednorázových tokenů. Ty totiž firmám – navzdory anonymitě – umožňují profilování a státům pak v případě soudních příkazů i zpětné vyhledání,“ upozorňuje europoslanec.
A dodává, že existují alternativní technická řešení. „Na druhé straně je možné vyvinout systém zcela jednorázového ověření věku na bázi matematických vzorců, který profilování ani zpětné dohledávání neumožňuje. Ochránil by tak soukromí a jeho kompromitace by nestála jen na pouhé důvěře uživatele v příslušnou firmu nebo státní instituci (důvěru lze narušit). Takový systém ale zatím není ready ke spuštění, aspoň pokud vím. Pokud by byl na stole, je to k diskuzi,“ řekl ParlamentnímListům.cz Vondra.
Ondřej Knotek (ANO) se domnívá, že jinak potřebná ochrana dětí na internetu nesmí sloužit jako záminka pro plošné sledování všech. „Tady vzniká nástroj, který bude trvale a plošně skenovat veškerou naši komunikaci z mobilních zařízení, počítačů nebo cloudových úložišť ještě předtím, než ji z našich zařízení odešleme. To považuji za prolomení svobody,“ uvedl v souvislosti s návrhem Chat Control.
„Návrhy typu povinného ověřování věku či tzv. Chat Control v sobě nesou reálné riziko zneužití dat, úniků i hackerských útoků. Evropská komise opět tlačí řešení shora, aniž by dostatečně garantovala bezpečnost a dobrovolnost. Jsem pro cílená, rozumná opatření, ale proti masivní kontrole komunikace a centralizaci citlivých údajů,“ doplnil Knotek.
Pochopení pro své plány Evropská komise nenachází ani u Ivana Davida (SPD). „Já se neobávám možného zneužívání osobních údajů, já jsem si jejich zneužíváním jist, pokud to bude umožněno. Pro nás v SPD jsou občanská práva nedotknutelná. Současné vedení Evropské unie je zárukou omezování demokracie ve prospěch oligarchie. Argumentace ochranou dětí je odporná zástěrka,“ reagoval na dotaz ParlamentníchListů.cz český europoslanec ze skupiny Evropa suverénních národů.
