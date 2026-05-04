Hádka s Macinkou se obrací proti Vondrovi a jeho minulosti

Již zítra vypukne v Praze další akce spolku Milion chvilek pro demokracii. Na 5. května chce spolek uspořádat pochod ze Staroměstského náměstí až k budově Českého rozhlasu, kde chtějí chvilkaři zanechat vzkazy jeho zaměstnancům. Účastnit se mají opět někteří umělci, tentokrát režisér Vít Klusák a komička Natálie Schejbalová.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
A není tomu jinak ani tentokrát. Minář se chytá slov Petra Macinky vyřčených v nedělní Partii. Ministr zahraničí tam byl tázán na vystupování své a Motoristů obecně. Odmítl, že by s ním měl problém Andrej Babiš. „Jsem takový, jaký jsem. Pokud má někdo s mým vystupováním problém, tak to není pan premiér,“ řekl a dodal: „Rozčilují se lidi, které já považuji za méněcenné.“
Ing. Ladislav Minařík
Minář Macinkova slova vztáhl na chvilkaře: „Prodloužený víkend je za námi a na nás se valí další kolo politických bizarností. Nově nás lidé, kteří maskují pocit vlastní nedostatečnosti narcismem a velikášstvím, označují za méněcenné. Zdravíme pana Macinku a celé jeho Bratrstvo kočičí pracinky!“
Prodloužený víkend je za námi a na nás se valí další kolo politických bizarností. Nově nás lidé, kteří maskují pocit vlastní nedostatečnosti narcismem a velikášstvím, označují za méněcenné. Zdravíme pana Macinku a celé jeho Bratrstvo kočičí pracinky! ??— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) May 3, 2026
Pojďme si z těchto… pic.twitter.com/id5WJq1gpl
A přidal detaily ohledně průvodu, který prý bude mít „vážnou, odvážnou i lehkovážnou atmosféru“, budou na něm „kreativní transparenty“ a také bubeníci. Průvod se vydá ze Staroměstského náměstí v 17:30 a okolo budovy Vysoké školy ekonomické by měl dorazit na ulici Vinohradská, kde se nachází budova Českého rozhlasu.
„Je čas ukázat politikům, že myslíme obranu veřejnoprávních médií skutečně vážně,“ vzkazuje Minář.
Komentátor Petr Holec má pro Mináře svým způsobem pochopení. „Já kasičkářům rozumím. Jejich bača Minář zaprvé žene ovce do ulic za svojí už tak plnou kasu, aby nikdy nemusel makat. A zadruhé bojují za obě svoje státní média, která za peníze všech stále víc pracují a manipulují realitu pro prezidenta a opozici, což budou úplně stejně dělat i po případné změně svého financování,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
A vyjádřil se i k Minářovým slovům o méněcennosti: „To si mimochodem musí nejvíc ze všech přát právě Minář, aby na to i dál plnil svou kasu. On se teď ohání slovem méněcenný, nemusí se ale podceňovat. Sám nejlíp ví, že jejich účet je spíš vícecenný, když úspěšně oblbuje méně přemýšlivé lidi s přebytkem peněz, mezi které v Česku bohužel mohou patřit i ústavní soudci. Řekl bych, že Minář v podvodnictví trumfne i Harryho Jelínka.“
Macinkovi se nevěnoval jen Minář. Ozval se například předseda ODS Martin Kupka. „Macinkovi ‚méněcenní lidé‘ vstoupí do našeho politického slovníku jako symbol absolutní arogance a tuposti,“ prohlásil.
Mgr. Petr Macinka
Nemohla chybět ani europoslankyně Danuše Nerudová. „Výraz ‚méněcenní lidé‘ ve svém slovníku měli nacisti a fašisti. Toto je zcela neakceptovatelné vyjadřování ministra zahraničí Macinky. Andreji Babiši, kdy už ten ‚hitlerjugend‘ vyhodíte z vlády? Vám nevadí náckové ve vládě?“
„Jsou- li pro Macinku méněcenní ti, kteří se neprodají Babišovi a nespojí se s Okamurou, pak je mi ohromnou ctí, k nim patřit. Stejně vede ty pindy, jen aby si zaprovokoval. Nemá šarm, vtip, nikoho nebaví, tak co mu zbývá? Takový mrťafa neboli ťululum bum,“ přidala se senátorka Miroslava Němcová.
Kromě toho, Macinka také komentoval summit NATO, na který chce jet prezident Pavel. Popíral, že by nepověření prezidenta bylo pomstou.„Samozřejmě, že to není pomsta, vy to tak chcete vidět. Není to pomsta, je to o tom, že prostě summit NATO je vrcholný politický summit, to není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze,“ prohlásil. K pobouření europoslance ODS Alexandra Vondry. „Prezident není lampasák. To je prezident republiky. Pane ministře, to je to právě to, co mi na vás vadí. Nemáte elementární úctu,“ vytýkal Macinkovi.
Macinkovi „méněcenní lidé“ vstoupí do našeho politického slovníku jako symbol absolutní arogance a tuposti. ????>? pic.twitter.com/ncojut3QOk— Martin Kupka (@makupka) May 3, 2026
Výraz “méněcenní lidé” ve svém slovníku měli nacisti a fašisti. Toto je zcela neakceptovatelné vyjadřování ministra zahraničí Macinky.@AndrejBabis kdy už ten “hitlerjugend” vyhodíte z vlády? Vám nevadí náckové ve vládě? pic.twitter.com/HcjcXL8a4V— Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 3, 2026
Jsou- li pro Macinku méněcenní ti, kteří se neprodají Babišovi a nespojí se s Okamurou, pak je mi ohromnou ctí k nim patřit.— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) May 3, 2026
Stejně vede ty pindy jen aby si zaprovokoval. Nemá šarm, vtip, nikoho nebaví, tak co mu zbývá? Takový mrťafa neboli ťululum bum.
Na slova Martina Kupky pak reagoval šéfredaktor deníku TO Marek Stoniš. „Vy, kteří jste si na šíření vulgarit a urážení vlastních občanů pořídili oficiální ‚komunikační‘ odbor na Úřadu vlády, teď chcete šířit dobré politické vychování? Ve vašem případě bych o aroganci a tuposti raději nemluvil,“ vzkázal Kupkovi s odkazem na nechvalně známá slova plukovníka Otakara Foltýna.
Vy, kteří jste si na šíření vulgarit a urážení vlastních občanů pořídili oficiální “komunikační” odbor na Úřadu vlády, teď chcete šířit dobré politické vychování?— Marek Stoniš (@MarekStonis) May 3, 2026
Ve vašem případě bych o aroganci a tuposti raději nemluvil. https://t.co/pWmhbPfv33
Ke slovům Petra Macinky a reakcím na ně se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila mediální expertka Alena Maršálková. Podle ní většina opozičních poslanců ztrácí paměť. „Pokud jde o nevybíravý a ostrý slovník, který řada z nich používá, a to především na sociálních sítích, možná, že jde o pozůstatek komunikačních kartiček Otakara Foltýna, který pro vulgární či hanlivé slovo, nádavku či nálepku nikdy nešel daleko. Žádný politik by se takto neměl veřejně vyjadřovat,“ říká s tím, že i v médiích se vždy čeká na výrok vládních představitelů, který je možné rozmáznout.
„Petr Macinka diskutoval věcně, slušně a neotřele. Vždy přijde k nějakým novým prohlášením, popisem dané věci, není to prostě zaseknutý kafemlejnek a tím vezme nepřipravené opozici vítr z plachet. Ona totiž pořád dokola opakuje naučené narativy. Bezobsažná, plytká a často směšná tvrzení,“ komentovala pak Maršálková vystoupení ministra.
„Slovo lampasák patří sice mezi hanlivé slangové výrazy, ale v porovnání s tím, jak titulovali na sociálních sítích ministra zahraničí a jeho kolegy z vlády opoziční politici, je to jen slabý čajíček. Například kolegyně Vondry europoslankyně Nerudová ho nazvala ‚náckem a členem hitlerjugend‘,“ naráží pak mediální odbornice na slova Nerudové.
Ze ztráty paměti pak obviňuje i europoslance Vondru. „On, bývalý poradce prezidenta Václava Havla a především disident, který bojoval proti komunistům, teď brání prezidenta, bývalého člena KSČ a adoruje ho jako zachránce naší země před populisty a extremisty a varuje před návratem totality. Možná, že kdyby si znovu přečetl Chartu 77, kterou podepsal a byl jejím mluvčím, tak by se mu paměť vrátila,“ odhaduje Alena Maršálková.
Naráží na to, že Vondra v roce 1987 podepsal Chartu 77 a byl přibližně rok (1989 – 1990) jejím mluvčím. Ve stejné době byl Petr Pavel členem KSČ a později také frekventantem kurzu Zpravodajské správy Generálního štábu. Byl o něm vypracován pochvalný posudek.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku