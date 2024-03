„Rozmyslete si, co tam budete mlít za h****.“ Hnůj před barákem, ČT schytala to co vláda

reklama

Naštvaní zemědělci se dnes rozhodli přivítat ministra Výborného v České televizi ve velkém, podobně jako před nedávnem vysypali hnůj před Úřad vlády, dnes přijeli s hnojem, v němž byla zapíchnutá česká vlaječka a valníky se slámou, na Kavčí hory.

V čele zemědělců stál Daniel Sterzik, známý také jako blogger Vidlák, který k akci řekl KTV televizi na místě více. „Zemědělci přijeli do Prahy před Českou televizi, protože dnes v Otázkách Václava Moravce bude vystupovat Jaroslav Šebek, šéf Asociace zemědělství, který je v současné době jedním z největších škůdců českého zemědělství, který může být. Naši zemědělci mu přišli připomenout, jaká je situace. S ním tu bude i ministr Výborný. Bude tu i paní Balaštíková, která bojuje za nás, té budeme vyjadřovat podporu, budeme se snažit, aby uspěla a nějak to dala.

Šebka se snažili před vstupovem do budovy ČT také vyzpovídat, on ale rozhovor odmítl. „Máte tady zástupce z asociace, vy s nimi nechcete mluvit?“ ptali se novináři z KTV. „Ještě chvíli nás takhle serte,“ ozvalo se zpoza kamery. „A rozmyslete si, co tam budete mlít za hovna,“ pokřikoval na Šebka další muž. Následně vstoupil Šebek beze slov do České televize bočním vchodem.

Po příjezdu policie před Českou televizi jeden z řidičů vyložené balíky se slámou zase naložil zpátky na vůz a odjel. Pro podezření na přestupek policisté předali případ správnímu úřadu. Vozy opustily prostor před budovou České televize po poledni.

Ministr následně uvedl, že mu tato akce zemědělců nevadí a že se hnoje neštítí. Ve středu se zemědělci připojí ke společným evropským protestům. Protestní jízdy traktorů a další techniky se uskuteční po celém Česku i na hranicích.

Ministr zemědělství Výborný v Otázkách Václava Moravce uvedl, že mu tato akce farmářů nevadí. „Není to něco, čeho bych se štítil. Jsem ministr zemědělství, ne nadarmo jsem říkal, že bojuju za české zemědělce a nemám problém s nimi hovořit. Jestli to má nějaký kolorit kolem toho, to mi opravdu nevadí, já jsem člověk z venkova,“ komentoval nepříliš voňavé přivítání zemědělců před budovou veřejnoprávní televize.

Na dotaz, jestli se zemědělci dočkají dvou miliard korun, které jim byly přislíbeny, uvedl, že ministr má od vlády přislíbeno, že by se v půlce roku vyplatily zemědělcům zálohy, uvedl.

Psali jsme: Hnůj a vzteklý Fiala: „Ovládlo ho to. A bude hůř.“

Ukrajinská úroda proudí do EU, kvalitní česká ohrožena. Co Praha nevidí. Zde černé na bílém. Veleba odhalil

Balaštíková zdůraznila, že rychlé peníze do zemědělství jsou priorita, jinak hrozí, že se dostanou do finanční tísně i z důvodu, že vláda nesplnila mnoho svých slibů a pro zemědělce nic nedělá.

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek kritizoval, že nedochází k plnění programového prohlášení vlády, a volal především po podpoře malých a středních farem, rodinných farem. Zdůraznil, že nutné jsou systémové změny v nastavení dotací a snížení byrokracie. Rovněž uvedl, že je potřeba zavést registr, jenž by sledoval majetkovou propojenost podniků.

Výborný zopakoval, že vláda není schopna splnit všechny požadavky zemědělců, odkazoval na stav veřejných financí. Zmínil například vrácení daně z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem. „Mohu jen velmi trpělivě vysvětlovat kroky, které jako ministr zemědělství, jako vláda děláme,“ doplnil v Otázkách Václava Moravce, který souhlasil především s tím, že zemědělce trápí příliš byrokracie.

Ministr zemědělství slíbil, že na jednání ministrů zemědělství EU, které se uskuteční 26. března, bude usilovat o to, aby bylo ruské a běloruské obilí, na jehož dovoz do Evropy si zemědělci stěžují, zařazeno na sankční seznam. Tento zákaz dovozu podle něj ceny potravin nezvýší.

„Já samozřejmě mohu dělat jediné – a to velmi trpělivě vysvětlovat kroky, které jako ministr zemědělství, jako vláda děláme,“ pokračoval. „Ty věci se daleko lépe a logičtěji posouvají v okamžiku, kdy sedíte u jednacího stolu,“ doplnil Výborný.

Ve středu 20. března se zemědělci připojí ke společným evropským protestům.

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Protesty jsou správným krokem „Zemědělci nepolíbili prsten, tak je potrestám?“ Vitásková se neudržela: Co si to Fiala dovoluje! „To je strašný, tohle řekne ministr za ODS!“ Stanjurův posměšek zemědělcům zvedl Schillerovou ze židle Fialova vláda nemá důvěru. Bezpečnostní situace si žádá předčasné volby. Právník se hlásí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE