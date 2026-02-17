Zprávy o konferenci v Mnichově se v Česku točí zejména okolo střetnutí ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) s neúspěšnou kandidátkou na prezidenta USA Clintonovou a s polským ministrem zahraničí Sikorskim. Nicméně, analytik Simplicius si ohledně konference všímá jiných věcí.
Poukazuje na článek webu Politico, který považuje za dobrý popis a náhled do myšlení evropských elit. Totiž, že roste potřeba, aby byl konflikt na Ukrajině vnímán jako otázka přežití pro Evropu, aby se Evropané rozloučili se svými zbývajícími eury a věnovali je na to, aby zranili Rusko. Článek totiž popisuje, že ačkoliv lidé vnímají třetí světovou válku jako pravděpodobnější, tak nejsou ochotní k obětem nutným pro vyšší výdaje na zbrojení.
„Elity si neví rady, jak přesvědčit své obyvatelstvo k rozfoukání plamene války. Jsou zoufalé, že prostý lid se příliš zajímá o sobecké zájmy, jako je sebezáchova, obživa, péče o rodinu, splácení hypoték atd. Konkláve jako Mnichovská konference mají za cíl podnítit debatu o tom, jak efektivněji (obalamutit masy) prodat nutnost války; zdá se, že panuje konsenzus na tom, že se prostě ještě více podpoří hysterie, falešné lži o ruské hrozbě atd. Je to spolehlivá záložní varianta,“ říká analytik.
Své slova podpírá přítomností členů ukrajinských ozbrojených sil na konferenci, od kterých zaznělo, že se Evropa musí připravit, než válka dojde k nim. A také nedávnými články od deníku Wall Street Journal, z nichž jeden informuje o loňském cvičení v Estonsku, ve kterém ukrajinské jednotky v simulovaném cvičení zničily dva prapory NATO za jediný den, aniž by ty byly schopny zničit jejich dronové týmy. A druhý o tom, jak „německý generál připravuje svou zem na válku“.
Analytik se pozastavuje zejména nad těmito slovy z článku: „Německá vojenská zpravodajská služba odhaduje, že během příštích tří let Rusko, jehož armády v roce 2022 vtrhly na Ukrajinu, nashromáždí dostatek zbraní a vycvičí dostatek vojáků, aby mohlo zahájit rozsáhlejší válku v celé Evropě.“ Dokazuje to totiž, že Rusko skutečně tvoří rezervy a zprávy, že ruské ztráty jsou větší než jejich schopnost nabírat nové rekruty, jsou mylné.
A také: „Za tímto účelem Breuer vede kampaň na několika frontách, jejímž cílem je sjednotit německé politiky, podnikatele, vojáky a širokou veřejnost za účelem urychlení zbrojení země a přesvědčit je, že musejí být připraveni bojovat proti Rusku, aby zachovali své demokratické svobody.“ Zde si analytik všímá, že k rozpoutání třetí světové války jsou používány úplně stejné neokonzervativní narativy o „svobodě“ jako u války v Iráku.
Jenže zatímco Wall Street Journal informuje o německém generálovi, který chystá Německo na válku, podle magazínu Der Spiegel není pro dva německé prapory, které mají sloužit v Litvě, dost dobrovolníků. Jeden se nepodařilo naplnit ani z třiceti procent, druhý dosáhl sotva padesáti.
Analytik se zaměřil také na vojenské cvičení, které simulovalo ruské prolomení linií v Litvě. Podle něho se v něm prozrazuje plán pro zatažení Evropy do války. „Zde opět dávají najevo své záměry tím, že prozrazují, že Rusko bude požadovat humanitární konvoj do Kaliningradu – proč by tomu tak mělo být, ptá se člověk? Možná proto, že Západ plánuje blokádu Kaliningradu, jak již dlouho naznačoval?“ ptá se významně.
Závěrem cvičení bylo, že by se vojenské odhodlání Evropy a NATO rozpadlo a žádná země by nenašla dostatečný konsenzus pro to Rusům čelit. „USA by Evropu nepodpořily a Německo – což je nejpodstatnější – by ustoupilo od přímé konfrontace, což by Rusku umožnilo snadno projít nechvalně známýn Suvalským koridorem,“ cituje analytik s tím, že plán, jak dosáhnout války, je zde přímo sdělen.
Za nejpodstatnější však považuje sdělení, že NATO má „záložní plán“, dle kterého může nejvyšší velitel NATO přesunovat jednotky bez hlasování členských států. „Generální tajemnice NATO se ještě nevzdává. Má plán, jak by aliance mohla reagovat, aniž by formálně uplatnila článek 5, což vyžaduje trochu šikovnosti: aktivovat regionální obranné plány pro Pobaltí a střední Evropu. Jsou přísně tajné, ale jejich obecné rysy jsou známé: Vrchní velitel NATO v Evropě (SACEUR) by získal širší pravomoci k žádání o vyslání sil a k jejich přesunu. To vyžaduje konsenzus mezi spojenci, ale ne formální hlasování všech členů,“ píše se v článku Politico. Generální tajemnice je pouze pomyslná osoba v dané simulaci.
Analytik soudí, že to je další způsob, jak obejít demokratické procedury, které jsou prezentovány navenek, ale dají se obejít „krizí“. U NATO totiž platí, že „kdo mlčí, souhlasí“. „To znamená, že jakákoli menší země může být plénem zastrašena, aby pouze mlčela, což by se rovnalo ‚konsenzu‘, pokud není vznesena žádná formální námitka. To dává SACEUR NATO pravomoci podobné článku 5, aniž by byl oficiálně uplatněn článek 5, což v podstatě dává vedení NATO pravomoc vyprovokovat válku s Ruskem, aby se zajistilo, že všichni – včetně těch, kteří se zdrželi hlasování a vznesli námitky – budou do ní vtaženi,“ popisuje analytik.
