Jak lidi odrbat o peníze na válku s Ruskem a umlčet brblání. Řešili v Mnichově

17.02.2026 9:10 | Analýza
autor: Karel Šebesta

V Česku se bezpečnostní konferenci v Mnichově věnovala pozornost zejména kvůli sporům mezi ministrem Macinkou a dvěma zahraničními politiky. Podle analytika Simplicia byla však celá konference o něčem jiném. Konkrétně o snaze se dohodnout, jak zatáhnout Evropu do války.

Jak lidi odrbat o peníze na válku s Ruskem a umlčet brblání. Řešili v Mnichově
Foto: Repro Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Zprávy o konferenci v Mnichově se v Česku točí zejména okolo střetnutí ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) s neúspěšnou kandidátkou na prezidenta USA Clintonovou a s polským ministrem zahraničí Sikorskim. Nicméně, analytik Simplicius si ohledně konference všímá jiných věcí.

Psali jsme:

Poukazuje na článek webu Politico, který považuje za dobrý popis a náhled do myšlení evropských elit. Totiž, že roste potřeba, aby byl konflikt na Ukrajině vnímán jako otázka přežití pro Evropu, aby se Evropané rozloučili se svými zbývajícími eury a věnovali je na to, aby zranili Rusko. Článek totiž popisuje, že ačkoliv lidé vnímají třetí světovou válku jako pravděpodobnější, tak nejsou ochotní k obětem nutným pro vyšší výdaje na zbrojení.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 6068 lidí
Podle analytika je jediný důvod, proč lidé považují třetí světovou válku za pravděpodobnější, to, že evropští „loutkoví vládci“ do něho své země stále tlačí. A jejich největší starost je, že se podpora pro válku stále snižuje. Jak totiž uvádí Politico, v roce 2025 se dle průzkumů 40 % lidí ve Francii a 37 % lidí v Německu vyslovilo pro zvyšování výdajů na obranu. Jenže v roce 2026 to bylo už jen 28 % ve Francii a v Německu dokonce jen 24 %.

„Elity si neví rady, jak přesvědčit své obyvatelstvo k rozfoukání plamene války. Jsou zoufalé, že prostý lid se příliš zajímá o sobecké zájmy, jako je sebezáchova, obživa, péče o rodinu, splácení hypoték atd. Konkláve jako Mnichovská konference mají za cíl podnítit debatu o tom, jak efektivněji (obalamutit masy) prodat nutnost války; zdá se, že panuje konsenzus na tom, že se prostě ještě více podpoří hysterie, falešné lži o ruské hrozbě atd. Je to spolehlivá záložní varianta,“ říká analytik.

Své slova podpírá přítomností členů ukrajinských ozbrojených sil na konferenci, od kterých zaznělo, že se Evropa musí připravit, než válka dojde k nim. A také nedávnými články od deníku Wall Street Journal, z nichž jeden informuje o loňském cvičení v Estonsku, ve kterém ukrajinské jednotky v simulovaném cvičení zničily dva prapory NATO za jediný den, aniž by ty byly schopny zničit jejich dronové týmy. A druhý o tom, jak „německý generál připravuje svou zem na válku“.

Analytik se pozastavuje zejména nad těmito slovy z článku: „Německá vojenská zpravodajská služba odhaduje, že během příštích tří let Rusko, jehož armády v roce 2022 vtrhly na Ukrajinu, nashromáždí dostatek zbraní a vycvičí dostatek vojáků, aby mohlo zahájit rozsáhlejší válku v celé Evropě.“ Dokazuje to totiž, že Rusko skutečně tvoří rezervy a zprávy, že ruské ztráty jsou větší než jejich schopnost nabírat nové rekruty, jsou mylné.

Fotogalerie: - Nejstarší město Evropy

Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...

A také: „Za tímto účelem Breuer vede kampaň na několika frontách, jejímž cílem je sjednotit německé politiky, podnikatele, vojáky a širokou veřejnost za účelem urychlení zbrojení země a přesvědčit je, že musejí být připraveni bojovat proti Rusku, aby zachovali své demokratické svobody.“ Zde si analytik všímá, že k rozpoutání třetí světové války jsou používány úplně stejné neokonzervativní narativy o „svobodě“ jako u války v Iráku.

Jenže zatímco Wall Street Journal informuje o německém generálovi, který chystá Německo na válku, podle magazínu Der Spiegel není pro dva německé prapory, které mají sloužit v Litvě, dost dobrovolníků. Jeden se nepodařilo naplnit ani z třiceti procent, druhý dosáhl sotva padesáti.

Analytik se zaměřil také na vojenské cvičení, které simulovalo ruské prolomení linií v Litvě. Podle něho se v něm prozrazuje plán pro zatažení Evropy do války. „Zde opět dávají najevo své záměry tím, že prozrazují, že Rusko bude požadovat humanitární konvoj do Kaliningradu – proč by tomu tak mělo být, ptá se člověk? Možná proto, že Západ plánuje blokádu Kaliningradu, jak již dlouho naznačoval?“ ptá se významně.

Závěrem cvičení bylo, že by se vojenské odhodlání Evropy a NATO rozpadlo a žádná země by nenašla dostatečný konsenzus pro to Rusům čelit. „USA by Evropu nepodpořily a Německo – což je nejpodstatnější – by ustoupilo od přímé konfrontace, což by Rusku umožnilo snadno projít nechvalně známýn Suvalským koridorem,“ cituje analytik s tím, že plán, jak dosáhnout války, je zde přímo sdělen.

Za nejpodstatnější však považuje sdělení, že NATO má „záložní plán“, dle kterého může nejvyšší velitel NATO přesunovat jednotky bez hlasování členských států. „Generální tajemnice NATO se ještě nevzdává. Má plán, jak by aliance mohla reagovat, aniž by formálně uplatnila článek 5, což vyžaduje trochu šikovnosti: aktivovat regionální obranné plány pro Pobaltí a střední Evropu. Jsou přísně tajné, ale jejich obecné rysy jsou známé: Vrchní velitel NATO v Evropě (SACEUR) by získal širší pravomoci k žádání o vyslání sil a k jejich přesunu. To vyžaduje konsenzus mezi spojenci, ale ne formální hlasování všech členů,“ píše se v článku Politico. Generální tajemnice je pouze pomyslná osoba v dané simulaci.

Analytik soudí, že to je další způsob, jak obejít demokratické procedury, které jsou prezentovány navenek, ale dají se obejít „krizí“. U NATO totiž platí, že „kdo mlčí, souhlasí“. „To znamená, že jakákoli menší země může být plénem zastrašena, aby pouze mlčela, což by se rovnalo ‚konsenzu‘, pokud není vznesena žádná formální námitka. To dává SACEUR NATO pravomoci podobné článku 5, aniž by byl oficiálně uplatněn článek 5, což v podstatě dává vedení NATO pravomoc vyprovokovat válku s Ruskem, aby se zajistilo, že všichni – včetně těch, kteří se zdrželi hlasování a vznesli námitky – budou do ní vtaženi,“ popisuje analytik.

Psali jsme:

Jednání o míru na Ukrajině. Zelenskyj chce pro ruské činitele zákaz cestování
Ukrajinci zmlátili armádní náboráře. Už je zle
U Moravce hádka o muniční iniciativu. Všichni nás za ni chválili, křičela Černochová
Z Ukrajiny se pokusil uprchnout stíhaný exministr

 

Zdroje:

https://simplicius76.substack.com/p/munich-security-conference-evangelizes

https://www.politico.com/news/2026/02/13/russia-nato-wargame-germany-simulation-00778818

https://www.politico.eu/article/world-war-iii-defense-spending-europe-poll/

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-freiwilligenmangel-fuer-litauen-brigade-an-der-nato-ostflanke-a-a5a3ec01-2b54-46f0-b990-47a0fe24c497

https://www.wsj.com/opinion/nato-has-seen-the-future-and-is-unprepared-887eaf0f

https://www.wsj.com/world/europe/a-german-general-prepares-his-country-for-warand-the-clock-is-ticking-0fc5d7ce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

NATO , Spiegel , Wall Street Journal , Mnichovská bezpečnostní konference , Politico , Simplicius

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude podle vás Evropa zatažena do války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Tvrdíte, že občané Okamuru v čele sněmovny nechtějí

Kde berete tu jistotu? Určitě ho část občanů za předsedu nechce, dokonce ani za poslance. Na druhou stranu, ale někteří ho volili. Stejně jako Babiše. Přemýšlela jste někdy proč? Oni totiž ve volbách získávají docela dost hlasů. A upřímně, ať se nám to líbí, není na místě výsledek voleb respektovat?...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jak lidi odrbat o peníze na válku s Ruskem a umlčet brblání. Řešili v Mnichově

9:10 Jak lidi odrbat o peníze na válku s Ruskem a umlčet brblání. Řešili v Mnichově

V Česku se bezpečnostní konferenci v Mnichově věnovala pozornost zejména kvůli sporům mezi ministrem…