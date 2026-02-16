Milion chvilek zneužil v Brně jedenáctiletého chlapce

Prvního února proběhla velká akce Milionu chvilek na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. O 14 dní později se pak na podporu Petra Pavla demonstrovalo v ostatních městech a obcích. Například v Brně.
Tam bylo tématem mimo jiné i vzdělávání. „Podporou školy podporujeme své děti. A ty jednou povedou náš stát. Učme je, aby se uměly dohodnout a držet stabilní směr,“ vyzval jeden z mnoha řečníků na pódiu.
„Jsem tu, protože mi není jedno, v jaké zemi budu vyrůstat. A chci žít v zemi, kde bude alfa prezident Pavel a ne Ohio skibiďáci jako Petr Macinka nebo npcíčka jako Turek,“ prohlásil v Youtube/TikTok slangu. „Petra Pavla si vážím z mnoha důvodů a jeden z nich je jeho klid. Ze školy vím, jak je klid důležitý. Když kolem sebe vidím hodně nejistoty, zmatku a vzteku,“ pokračoval, s přerývaným dýcháním způsobeným zřejmě nervozitou. Publikum mu tleskalo.
„Zajímám se o politiku a v budoucnu se v ní chci angažovat. A napravit chyby, které nám tu uděláte vy. Stejně jako vy se snažíte napravit chyby, které tu udělali vaše rodiče. A zároveň chci rozvíjet to dobré, co nám tu necháte,“ ohlásil školou povinný chlapec a publikum začalo skandovat „Vojta, Vojta!“
„Budoucnost zatím vypadá bledě a smutně. Ale já se do ní dívám s optimismem. Protože je to především budoucnost mojí generace. Myslete na mě v prezidentských volbách 2058 a tohle je no caps, bro,“ vzkázal ještě.
Pro porozumění některým výrazům je možné použít tento slovníček.
Je přitom zajímavé, že další velká podporovatelka Petra Pavla, herečka Bára Štěpánová, považuje používání dětí pro politické účely za odporné. „Fotit se s dětmi, fotit se se zvířaty, to není úplně to nejnižší, co existuje v rámci volební kampaně?“ ptala se v již starším rozhovoru pro DVTV. „Přijde mi to odporné,“ prohodila.
„Jsou fotky a určitě není problém je najít. Hitler s malou holčičkou, Stalin s dítětem. To dělají diktátoři,“ uváděla Štěpánová a pokračovala, že myslí případy, kdy se politici fotí s cizími dětmi, nikoliv s vlastními. „Nedělá to z vás Hitlera nebo Stalina, ale o něčem to vypovídá,“ neodvážila se herečka nakonec k přímému srovnání Andreje Babiše a Hitlera se Stalinem.
Petra Pavla pak hájila ve slavném dílu Událostí, komentářů týdne.
Setkávání a focení se s dětmi se přitom ani prezident nebrání, jak dokazují jednak stránky bulvárních médií, tak i oficiální stránky Pražského hradu.
K přítomnosti školou povinného chlapce na demonstraci se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka, galeristka a někdejší poslankyně Kateřina Dostálová. „Mládežník je oběť ‚pokrokových‘ rodičů. Mnozí z nás si pamatují dobu, kdy rodiče strkali své děti na školní Akademii do popředí jako nejlepší recitátory. V padesátých to byly básně stylu Stalin sláva naša bojevaja a později třeba verše od Stěpana Ščipačova. Nemyslí to zle, chtějí pro své dítě ‚lepší budoucnost‘. Je to stejné, jako když Ivan Pilip s Vladimírem Mlynářem zachraňovali pravicovou politiku založením US (Uhelné sklady),“ soudí.
Podle ní je základní problém těchto „pokrokářů“, že se neopírají o lidi dole. „Osvícená menšina má pocit, že musí zachránit svět. Ty demonstrace jsou proti vládě a konci jejich neziskových požitků,“ sdělila.
