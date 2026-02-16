„Lékaři, pediatři, psychologové či pohřebáci říkají...“ Loprais z PRO po akci o covidu

Zúčastnil jste se semináře 3 roky od covidu. Tam padaly dokonce návrhy na tresty pro „organizátory“ covidu v Česku, například Prymulu apod. Nebylo to přece jen trochu vyhrocené?
Skutečně takové návrhy padaly. Například v brilantní přednášce Soni Pekové. Paní doktorka zhodnotila zpětně celé covidové období s nadhledem, vtipem a dokonce s poděkováním za zkušenosti, které nám tato doba přinesla a díky kterým se můžeme jako společnost poučit a posunout se dále. Přičemž ale nelze vyvinit zejména zodpovědné televizní aktéry. Tito by měli být zbaveni všech společenských pozic, které jim dávají pravomoci ovlivňovat veřejné mínění a chod společnosti, a navrhla pro jejich polepšení obnovit jeden společenský institut s názvem veřejně prospěšné práce. Její projev byl velmi příjemný a Soně to na semináři navíc velice slušelo.
Dotyční lékaři a vědci se dodnes zaštiťují tím, že vakcínami a lockdowny chtěli chránit naše zdraví. Přiznáváte těm, kteří sněmovní seminář odsoudili, alespoň tuto snahu?
Jakože ocenění za snahu? To snad ne. Chránit naše zdraví chtěli lékaři a vědci i z druhého názorového proudu. Ti byli vymlčováni, dehonestováni a označováni za dezinformátory. Osobnosti, jako zmíněná doktorka Peková, profesor Beran, senátorka Hamplová a mnohé další, měly být vyslyšeny. Minimálně měla probíhat diskuse mezi těmito dvěma tábory a lidé by si sami udělali názor. To ale nehrálo do karet strůjcům tohoto šílenství. Opravdu ne, žádná taková snaha není polehčující okolnost. To není jako ve výchově dětí, kdy rodiče mohou říct dítěti – sice jsi dostal ve škole z písemky pětku, ale viděl jsem snahu – nevadí, příště si to opravíš. Tady šlo skutečně o zdraví a životy mnoha občanů a je naší povinností volat po odpovědnosti.
V rámci svých Hovorů na Radhošti jste řekl, že od covidu vidíte větší množství úmrtí zdravých lidí, úbytek novorozenců, zvýšený počet případů depresí a sebepoškozování. Vím, že může jít i o vaše přátele a známé, nicméně čtenář vždy ocení konkrétní příklady.
Ano, znám konkrétní případy. A nejen to. Mezi svými přáteli a klienty mám také lékaře, pediatry, psychology, krizové interventy a dokonce i pracovníky pohřebních služeb. Ti ještě před časem prakticky neznali důvod úmrtí „zemřel náhle“ v relativně nízkém věku a bez předchozích zdravotních problémů. Oni to vědí od pozůstalých, od rodin. Lékaři hovoří o četných případech srdečních arytmií, zánětů a náhlých selhání. Hovoří o neobvyklém průběhu onemocnění. O „turbo rakovinách“, o návratu onemocnění u už téměř vyléčených pacientů. A dětští psychologové a pracovníci krizových center? Ti hovoří přímo o epidemii psychických poruch dětí, dorostu a mladých lidí. O masivním sebepoškozování, sklonům k sebevraždám a vzrůstající společenské nebezpečnosti. Podle mého názoru byl i vrah z Filozofické fakulty do jisté míry „produktem“ covidové doby. U této mladší generace ale uznávám, že je to složitější. Jsou dlouho pod vlivem moderních technologií, virtuálního prostředí, slábnoucího vlivu tradiční rodiny apod. Dlouhé měsíce lockdownů už tyto problémy posčítaly, znásobily nebo dokonce umocnily.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Abych byl „ďáblův advokát“: Z čeho čerpáte jistotu, že za všechny tyto případy může covid, potažmo covid-vakcíny?
Žádnou jistotu nedeklaruji. Naopak říkám, že neznám odpovědi na otázky, proč se tak děje, neznám příčiny těchto následků. Nejsem odborník. Jen bezpečně vím, že náhody neexistují. Tvrdím, že je nezbytné zahájit veřejnou diskusi a společně hledat skutečné odpovědi. Hledat pravdu. Proto jsem se účastnil semináře v Poslanecké sněmovně pořádaného poslancem JUDr. Jindřichem Rajchlem. Pokud jste sám obhájcem covidové doby, tedy veškerá opatření považujete za správná a nesouhlasíte s přednášejícími ze semináře, poslechněte alespoň přednášku a prostudujte prezentaci doktora Tomáše Fürsta. To je nejvíce nezávislý pohled ze strany našeho skvělého vědce, matematika a statistika. Tomáš Fürst nic netvrdí. Jen prezentuje a počítá data.
Hovoříme spolu zhruba měsíc poté, co Babišova vláda, jejíž součástí je i vaše strana PRO, vládne. Cítíte se vy coby nyní už vládní volič a vládní straník lépe než před parlamentními volbami? Ptám se čistě na pocit.
Děkuji za optání. Cítím se velmi dobře. Jsem zdravý, jsem v dobré kondici a mám snad všechny předpoklady být spokojený. Na tom, kdo zrovna vládne, to nic nezmění. Pravdou je, že co by vládní volič a straník cítím mírnou naději.
Jak se daří prosazovat politiku hnutí SPD, na jehož kandidátce byl zvolen Jindřich Rajchl do sněmovny? Minimálně zbrojní výdaje nejdou nad 2 %, nicméně jsou zde excesy s ministrem obrany Zůnou, muniční iniciativou apod.?
My bychom rádi prosazovali v plném rozsahu volební program strany PRO. To se daří částečně. Jsme na počátku. PRO je mladá politická strana zastoupená v Poslanecké sněmovně zatím pouze jedním, zato nejviditelnějším a nejslyšitelnějším poslancem. Těší mě hodnocení veřejnosti, že je Jindra Rajchl jedním z mála politiků, kteří po svém zvolení neuhnuli ze svých postojů ani o milimetr. Bylo by naivní očekávat plné prosazení našeho programu vzhledem k výsledku voleb a poměru našeho zastoupení ve vládě. Musíme být trpěliví. Musíme pracovat a zasloužit si na příště mnohem větší voličskou podporu.
Ve své profesi finančního poradce potkáváte desítky lidí. Co si lidé u vás na Valašsku myslí o tom, jak Babišova vláda „válčí“ s prezidentem Pavlem a opozicí? Ohledně Macinky a Turka, ale i obecně?
Lidé na Valašsku jsou chytří. Usmívají se nad těmito žabomyšími válkami a nijak to neřeší. My tady víme, že je potřeba se soustředit na zcela jiné věci.
Dívají se lidé na svou finanční budoucnost lépe, nebo i po nástupu vaší vlády cítí nejistotu? Jaká je nálada v tomto směru?
Finanční budoucnost, jistota a nálada v tomto směru se mnohem více než v naší vládě ovlivňuje za hranicemi České republiky. Osobně z geopolitických vlivů na naši zemi šťastný nejsem. Musíme se stát mnohem více samostatnou a suverénní zemí.
