„Ruské ropné produkty jdou do EU!“ Ukrajina křičí, ale marně. Řecko se trhlo

„Ukrajina křičí, že do EU proudí pohonné hmoty rafinované z ruské ropy.“ Takovýmto titulkem opatřil server Politico článek o důrazné stížnosti kyjevské vlády adresované Evropské unii. Ukrajinská vláda žádá, aby země G7 stanovily strop na ceny ruské ropy maximálně na 30 dolarů za barel. Ale Řecko se postavilo proti. Má to totiž háček.

Do EU míří ropné produkty z Indie. Podle ukrajinské strany je však problém v tom, že ve skutečnosti jde o produkty z ruské ropy. Oleg Ustenko, ekonomický poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v rozhovoru pro Politico důrazně požadoval, aby se tato mezera v sankcích co nejrychleji uzavřela.

Jak vůbec vnikla?

Země G7 se jednoho dne dohodly, že ruskou ropu budou kupovat jen za 60 dolarů za barel a ani o cent víc. Pro ostatní zájemce na trhu to znamenalo, že i oni mohou nakoupit za sníženou cenu. A kupříkladu Indie oznámila, že v květnu dovoz ruské ropy dosáhl 69 milionů barelů ropy, což je desetkrát víc, než za stejné období roku 2021, v roce, který předcházel ruské invazi.

„V důsledku toho prudce vzrostl indický vývoz palivových produktů do EU. V červnu vyvezla do bloku 5,1 milionu barelů nafty a 3,2 milionu barelů leteckého paliva, což je nárůst z pouhých 1,68 milionu barelů, resp. 0,51 milionu barelů v červnu 2021,“ napsal server Politico.

Indický ministr ropného průmyslu a zemního plynu Hardeep Singh Puri podle serveru minulý týden v rozhovoru pro CNBC přiznal, že soukromé rafinerie v jeho zemi odebírají ruskou ropu za ceny výrazně nižší, než je tržní cena. „Pokud je sleva 30 %, Rusové ji oblepí páskou a pošlou nám ji zdarma. To je to, co to znamená.“

V praxi to také znamená, že prudce klesly příjmy do ruského státního rozpočtu z energetických surovin a rubl významně oslabil, když nedávno prolomil dlouho nemyslitelnou hranci sto rublů za 1 dolar.

Jenže se zdá, že ruskou schopnost vést válku to zatím nevyčerpalo. Na Ukrajinu dál dopadají ruské rakety, ruské drony, ruské granáty a ruské kulky zabíjejí nejen vojáky, ale i civilisty. A jak roste daň za ruskou válku v podobě zmařených lidských životů, Ukrajinci volají po důsledném dodržování co nejpřísnější sankční politiky vůči agresorovi. Politici by měli podpořit „zákaz všech rafinovaných výrobků směřujících do zemí G7“, pokud byly vyrobeny s použitím ruské ropy, i když byly rafinovány jinde, řekl Ustenko. Obratem dodal, že podle Ukrajiny by se země G7 měly dohodnout na snížení cenového stropu ze 60 dolarů na pouhých 30 dolarů. „Polsko a pobaltské země loni prosazovaly nižší cenu, ale země jako Řecko, jejichž tankery přepravují velké množství ruské ropy, se postavily proti,“ napsal k tomu server.

Podle Maximilliana Hesse, pracovníka Foreign Policy Research Institute a autora nové knihy o ruských sankcích, není rafinace ruské ropy třetími zeměmi ani tak selháním opatření, jako spíše jejich zamýšleným rysem.

„Součástí strategie Západu, jak USA opakovaně uvedly, je udržet ruskou ropu v toku,“ řekl, přičemž Moskva za svůj vývoz vydělá méně a nezíská prémie, které plynou z prodeje rafinovaného paliva namísto ropy.

Také z Rádia svobodná Evropa/Rádia svoboda zaznělo, že by země G7 měly zatlačit na další snížení cenového stropu na ruskou ropu a „kout železo, dokus je žhavé“, jinými slovy, dokud je i vzhledem ke slábnoucfímu rublu zřejmé, že ruská ekonomika skutečně má problémy.

„Máme možnost zadělat Putinovi na finanční krizi, kterou si zaslouží. Musíme jen snížit cenový strop G7,“ řekl Robin Brooks, hlavní ekonom washingtonského Institute of International Finance.

Odhodlání ruského prezidenta prosazovat neúspěšnou invazi na Ukrajinu za každou cenu „staví ekonomiku na stále neudržitelnější základy,“ doplnila k tématu Aleksandra Prokopenko, bývalá analytička ruské centrální banky.

Ekonomičtí analytici, kteří monitorují průmyslová data však před podobným krokem varují s poukazem na skutečnost, že každé zpřísnění sankcí na ruskou ropu povede k bleskovému zvýšení cen ropy, kvůli nejistotě, kterou zesílení sankcí přinese. „Okamžitou reakcí na přísnější sankce je vždy zvýšení ceny ropy kvůli obavám z narušení toků,“ uvedl Jorge Leon, analytik společnosti Rystad Energy se sídlem v Oslu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

