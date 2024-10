„Rusko tajně vozí po světě ropu. Nebezpečným způsobem.“ Vypustila neziskovka

Zpravodajský server Politico začal svůj text popisem zkušenosti britského námořnictva. „Jednoho chladného březnového jarního rána zahlédly britské pobřežní stráže něco neobvyklého asi 100 kilometrů od skotského pobřeží: tmavou skvrnu, táhnoucí se 23 kilometrů do severního Atlantského oceánu,“ píše server poeticky. Následuje popis ruské lodě Innova. Loď je podle serveru stárnoucí, špatně udržovaná a pluje v mezinárodních vodách v rozporu se západními sankcemi. Podle serveru je to jen jedna ze stovek lodí takzvané stínové flotily. Innovo podle serveru převážela milion barelů ropy.

Podle serveru Politico je naprosto zásadní, že takové lodě jsou potenciálním nebezpečím pro ekologickou katastrofu. Jejich chatrná konstrukce a špatný stav je už teď velkou ekologickou zátěží pro životní prostředí.

Nezisková žurnalistická skupina SourceMaterial pomocí satelitních snímků nevládní organizace SkyTruth vysondovala devět lodí „stínové flotily“ za rok 2021, informoval server Politico, který na sondování neziskovce asistoval.

Podezření o ničení životního prostředí serveru potvrdila i švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová. Ta pro Politico řekla, že tyto lodě představují „významné nebezpečí“ pro mořské prostředí.

„Vzhledem k tomu, že Moskva je pod sankcemi Západu, stále větší počet tankerů přepravuje nelegální zboží – a potenciální devastaci životního prostředí – po celém světě,“ píše server s tím, že se jedná o vrzající a neregulovaná plavidla. A hlavně často nepojištěná. To znamená, že v případě vážného úniku ropy do moře by nebylo koho pohnat k odpovědnosti.

Neziskovka SourceMaterial spolu s Politicem identifikovaly drobné vypouštění ropy od Thajska přes Vietnam až po Itálii a Mexiko. Všechny podle serveru byly ve spojení se stínovou flotilou. Podle odborníků je jen otázkou času, kdy jedna z lodí způsobí rozsáhlou ekologickou i ekonomickou katastrofu.

„Ropné skvrny a riziko skvrn jsou strašné,“ řekl pro Politico Isaac Levi, evropsko-ruský vedoucí a expert na stínovou flotilu z think-tanku Centrum pro výzkum energie a čistého vzduchu. „Kromě škod na životním prostředí, z nichž některé budou nevratné, je to obrovský dopad na pobřežní státy, které musejí nést náklady na vyčištění.“

„Stručně řečeno: Je to časovaná bomba,“ řekl Levi.

Politico poukazuje na to, že situace je do určité míry dilema. Západní země uvalily na Rusko sankce, aby zpřetrhaly záchranné lano ruské ekonomiky, která byla a je závislá na vývozu ropy a plynu. Server přiznává, že sankce jako takové selhaly. Rusko přeznačilo svou ropu, aby zakrylo původ, zorganizovalo stále rostoucí stínovou flotilu, kde figuruje 600 osob, vytvořilo velké množství fiktivních společností a to vše využilo k tomu, aby obešlo jak sankce, tak cenový strop na ruskou ropu. Ten byl stanoven na 60 dolarů za barel ropy.

„Dosud se cenový strop ukázal jako velmi děravý nástroj," řekla pro Politico Michelle Wiese Bockmannová, lodní analytička a expertka na stínové flotily z Lloyd's List. 80 % ruské ropy je podle Centra pro výzkum energie a čistého vzduchu mimo kontrolu západních zemí. Od roku 2022 se podle neziskovky počet stínových lodí ztrojnásobil. Od zastropování ceny ruské ropy podle neziskovky lodě přepravily ropu v hodnotě 80 miliard eur.

„Flotila zároveň představuje mnoho bezpečnostních a ekologických problémů,“ řekla Bockmannová. Tyto tankery, které podle Lloyd’s Listu nemají žádné známé pojištění, zato mají nejasné vlastnictví a byly postaveny před 15 a více lety, jsou inženýry klasifikovány jako „vysoce rizikové“. Díky tomu jsou zranitelnější vůči technickým problémům, které by mohly ovlivnit jejich řízení, strukturální integritu a plavbu.

Velké dopady jsou už při malých úmyslně vypouštěných odpadních ropných kalů do mořské vody. „Úniky představují velmi vážný problém pro místní divokou přírodu,“ řekl pro Politico Stepan Boitsov, výzkumník specializující se na znečištění moří z Norského institutu mořského výzkumu. „Mohou poškodit mořský život, učinit spotřební produkty, jako jsou měkkýši, toxické a zabránit reprodukci ryb. Čištění představuje své vlastní problémy: Použité chemikálie mohou šířit další kontaminaci,“ dodal.

Jak to dopadlo s lodí Innovo? Britská pobřežní stráž serveru Polico odpověděla, že nebyl důvod k zásahu. „Vždy budou zváženy kroky, pokud existují důkazy o potenciálu poškození životního prostředí nebo společnosti, což nebyl tento případ,“ řekl mluvčí britské pobřežní stráže.

„Cesta Innovy nakonec skončila v indické rafinérii Vadinar, která jen v loňském roce obdržela z Ruska 82 milionů barelů ropy v odhadované hodnotě 5 miliard eur. V červenci pak Innova změnila jméno, manažery i majitele,“ informuje Politico a dodává, že Evropská komise sepisuje seznam lodí, které by se měly do budoucna objevit na dalším sankčním opatření proti Rusku. „Výkonná složka EU neustále zkoumá možné budoucí seznamy plavidel včetně plavidel z temné flotily. S přijetím nových sankcí musí souhlasit všech 27 zemí EU,“ odpověděl serveru Politico mluvčí komise.

