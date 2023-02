„Rusové lžou, Ukrajinci ne.“ Překladatel Zelenského projevů se ozval

reklama

Janiš nedávno vydal knihu Poselství z Ukrajiny, která je složená mimo jiné z překladů projevů prezidenta Zelenského z let 2019–2022. Janišovi totiž prý v době po ruské invazi na Ukrajinu chyběly aktuální informace, protože česká média publikovala vše se zpožděním. Začal proto systematicky překládat informace z ukrajinské a později i ruské strany a zveřejňovat je na svém twitteru.

Janiše prý mimo jiné mrzí, že ruská společnost nevyvinula na vládnoucí struktury větší tlak, a to ani po zvěrstvech, kterých se ruští vojáci na Ukrajině dopustili. „V každém městě, které ukrajinská armáda osvobodila, našla mučírnu. Pohled na mrtvá těla se jejím vojákům naskytl v Buči, Trosťanci, Izjumu i Chersonu. Není to tak, že by někdo válčil o kusy země, válčí se vlastně o lidi,“ říká Viktor Janiš.

„A mě strašně zklamalo, že se mi potvrdila ta hypotéza, že ruská společnost je morálně apatická, že skutečně opozičně naladěných lidí je tam málo a že se drakonickými zákony, které přijala Duma po začátku války, podařilo jejich odpor takový, jaký byl, zlomit,“ uvědomuje si Janiš a dodává, že ojedinělí opoziční vůdci jsou buď mrtví, ve vězení, anebo v emigraci, tudíž v zemi neexistuje prakticky žádná opozice vládnoucímu režimu.

Z prvních veřejných vystoupení Volodymyra Zelenského po svém zvolení je podle Janiše patrné, že ukrajinský prezident chtěl s Ruskem o bezpečnostní situaci a zejména o Krymu jednat a vůči Kremlu se až tak ostře nevymezoval. „Chtěl s Vladimirem Putinem najít nějaký modus vivendi, a to se nepodařilo, i když snaha nějakým způsobem konflikt na Donbase vyřešit byla, tak Rusko mělo úplně jiné představy o tom, jak ho vyřešit,“ vysvětluje překladatel.

Janiš přitom nepopírá, že ta se přirozeně stala součástí informační války. „V tomhle případě ale platí to, co platí obecně u informování o Ukrajině z ukrajinských zdrojů a z ruských zdrojů. Rusové lžou. Poznáte to tak, že pohybují rty. Je to u nich návyk, lžou naprosto bez uzardění, vzpomeňme si, jak Šojgu ještě den před samotnou invazí ujišťoval, že žádná invaze nebude,“ připomíná Janiš.

„A Ukrajinci neříkají úplně všechno a samozřejmě mlčí o vlastních porážkách, ale nelžou. Mimo jiné proto, že vědí, že v jejich kredibilitě je jejich ohromná síla. Pokud by jim lidé nevěřili, tak by jim nedávali věci, které oni zrovna potřebují. A takto lze chápat i ty projevy. Jdou emocionálně na komoru, ale v zásadě co jiného můžou dělat než říkat: Rusko je agresor, my jsme oběť, prosím, pomozte nám,“ má jasno Janiš.

Coby hlavní komunikátor prý ukrajinský prezident dobře zná klíčové momenty evropské historie, se kterými dokáže dobře pracovat. „Když vystupuje v Bundestagu, tematizuje Berlínskou zeď a letecký most na záchranu západního Berlína, když je v dolní komoře anglického parlamentu, mluví o Churchillovi a cituje jeho slova o tom, jak budou bojovat na plážích, a dodá: A my budeme bojovat ještě na těch vyvážkových haldách. Když je v Kongresu, mluví o Pearl Harboru a Mount Rushmore, o všech těch věcech, které jsou Američanům tak drahé,“ vysvětluje Janiš, že Zelenskyj své projevy k západním státům má promyšlené do posledních detailů, aby vzbudil co nejvíce emocí.

Za poslední rok se podle Janiše soudě jen z vybraných projevů ze Zelenského stal skutečný lídr Ukrajiny s obrovskou kredibilitou všude na světě. „Využil té příležitosti a skutečně vyrostl. Jeho podpora je ohromná, drtivá, to znamená třeba 90 % v národě, který je ještě mnohem hádavější než Češi,“ chválí bývalého herce Janiš.

