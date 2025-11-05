„Rusové se tlačí na Západ,“ vykřikl Mitrofanov. Naběhl si jako už dlouho ne

Alexandr Mitrofanov na síti X zveřejnil mapu hustoty osídlení Ruské federace. Na grafickém snímku, který pochází z oficiálních dat ruského sčítání lidu z let 2010 a 2021, jsou červeně vyznačená obydlená území a bíle rozsáhlé oblasti, kde podle jeho popisku „není nikdo a nic“. „Tohle je osídlenost území Ruské federace. Bílá místa znamenají, že tam není nikdo a nic. Přesto Rusové lezou na západ,“ komentoval na síti X Mitrofanov mapy ukazující ruské obyvatelstvo koncentrované hlavně v západní části Ruska.
Tohle je osídlenost území Ruské federace.— Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 4, 2025
Bílá místa znamenají, že tam není nikdo a nic.
Přesto Rusové lezou na západ. pic.twitter.com/SOJhNbtWvu
Zatímco část komentujících pod Mitrofanovým příspěvkem upozorňovala, že rozsáhlá neobydlená území Ruska souvisejí s extrémně chladnými klimatickými podmínkami, jiní se pustili přímo do autora samotného.
Ragovali především na jeho původ a kritický postoj k Rusku. Jeden z uživatelů mu například vzkázal: „Ty jsi taky Rus a jsi na Západě.“
Na osobní rovinu přešla i část dalších reakcí. „Rusové ten Západ rádi, že? Vy jste fakt komik… Dobrej náběh na smeč, ať vám to o držku vomáchaj teď,“ obrátil další diskutér Mitrofanovu poznámku proti němu a zlehčil jeho kritiku ruské expanze.
Podobně se vyjádřil diskutující, který zpochybnil Mitrofanovo právo kritizovat Rusko: „Taky nechápu, proč jste se sem natlačil, když jste měl v rodné zemi tolik volného placu, ale můžete nám to osvětlit, když už jste s tím začal,“ pozastavoval se.
A rozvířené komentáře pod příspěvkem rychle přibývaly. Objevily se poznámky jako: „Pan Mitrofanov je boží, sám je Rus a připotácel se na Západ, to nevymyslíš.“
„Ach jo, jak hloupý musí být člověk, aby žvanil takové nesmysly,“ napsal další přispěvatel do diskuse. Jiný se zase ironicky zeptal: „Mluvíte zřejmě o sobě, nebo nejste Rus, který přilezl na Západ?“
Alaxandru Mitrofanovi mnozí vzkazovali, aby opustil českou kotlinu: „Tak vysmahni“, nebo dokonce „Nakopat Sašu do prdele a poslat ho zpátky!“ a nechyběly ani další hrubé výpady jako: „Běž do prdele, Rusáku.“ Další diskutující připomínali Mitrofanovu novinářskou minulost s posměšnými narážkami typu: „Prej novinář z Rudého práva.“
Ozval se ale i analytik, který reagoval s pokusem o odbornější tón, když napsal: „Zdá se, že jste podlehl vlastní propagandě. Rusové od začátku krize tvrdí, že důvody jsou úplně jiné. Vy si hrajete na to, že Rusové lžou a jejich skutečným důvodem je teritoriální expanze. A teď se podivujete, jak je jejich jednání z hlediska té vámi vymyšlené motivace podivné.“
Publicista a komentátor Alexandr Mitrofanov dlouhodobě vystupuje jako jeden z nejostřejších kritiků ruského režimu. Ve svých komentářích opakovaně zdůrazňuje, že v Rusku nevidí šanci na skutečnou demokratickou změnu. Podle něj nejde jen o autoritářský stát, ale o systém, který je od základu postaven na násilí a potlačování svobody.
Mitrofanov podle svých slov považuje válku na Ukrajině za klíčový střet hodnot mezi Západem a totalitním pojetím moci. Podle něj Rusko konflikt neukončí dobrovolně, protože je připraveno válčit „věčně“. Z toho důvodu opakovaně vyzývá západní země, aby v podpoře Ukrajiny nepolevily, protože podle něj právě Ukrajina „brání Evropu před návratem barbarství“.
autor: Natálie Brožovská