„Rusové se tlačí na Západ,“ vykřikl Mitrofanov. Naběhl si jako už dlouho ne

05.11.2025 21:30 | Monitoring

Publicista ruského původu Alexandr Mitrofanov si naběhl, když zveřejnil na síti X mapu osídlení Ruské federace, na které chtěl ukázat, že většina území Ruska je liduprázdná a že „Rusové lezou na západ“. Příspěvek ale vyvolal vlnu výsměchu a osobních útoků. Diskutující mu psali mimo jiné: „Ty jsi taky Rus a jsi na Západě“ nebo „Nakopat Sašu do prdele a poslat ho zpátky“.

„Rusové se tlačí na Západ,“ vykřikl Mitrofanov. Naběhl si jako už dlouho ne
Foto: Youtube
Popisek: Alexandr Mitrofanov

Alexandr Mitrofanov na síti X zveřejnil mapu hustoty osídlení Ruské federace. Na grafickém snímku, který pochází z oficiálních dat ruského sčítání lidu z let 2010 a 2021, jsou červeně vyznačená obydlená území a bíle rozsáhlé oblasti, kde podle jeho popisku „není nikdo a nic“. „Tohle je osídlenost území Ruské federace. Bílá místa znamenají, že tam není nikdo a nic. Přesto Rusové lezou na západ,“ komentoval na síti X Mitrofanov mapy ukazující ruské obyvatelstvo koncentrované hlavně v západní části Ruska.

 

 

Zatímco část komentujících pod Mitrofanovým příspěvkem upozorňovala, že rozsáhlá neobydlená území Ruska souvisejí s extrémně chladnými klimatickými podmínkami, jiní se pustili přímo do autora samotného.

Ragovali především na jeho původ a kritický postoj k Rusku. Jeden z uživatelů mu například vzkázal: „Ty jsi taky Rus a jsi na Západě.“

Na osobní rovinu přešla i část dalších reakcí.  „Rusové ten Západ rádi, že? Vy jste fakt komik… Dobrej náběh na smeč, ať vám to o držku vomáchaj teď,“ obrátil další diskutér Mitrofanovu poznámku proti němu a zlehčil jeho kritiku ruské expanze.

Podobně se vyjádřil diskutující, který zpochybnil Mitrofanovo právo kritizovat Rusko: „Taky nechápu, proč jste se sem natlačil, když jste měl v rodné zemi tolik volného placu, ale můžete nám to osvětlit, když už jste s tím začal,“ pozastavoval se.

A rozvířené komentáře pod příspěvkem rychle přibývaly. Objevily se poznámky jako: „Pan Mitrofanov je boží, sám je Rus a připotácel se na Západ, to nevymyslíš.“

„Ach jo, jak hloupý musí být člověk, aby žvanil takové nesmysly,“ napsal další přispěvatel do diskuse. Jiný se zase ironicky zeptal: „Mluvíte zřejmě o sobě, nebo nejste Rus, který přilezl na Západ?“

Alaxandru Mitrofanovi mnozí vzkazovali, aby opustil českou kotlinu: „Tak vysmahni“, nebo dokonce „Nakopat Sašu do prdele a poslat ho zpátky!“ a nechyběly ani další hrubé výpady jako: „Běž do prdele, Rusáku.“ Další diskutující připomínali Mitrofanovu novinářskou minulost s posměšnými narážkami typu: „Prej novinář z Rudého práva.“

Ozval se ale i analytik, který reagoval s pokusem o odbornější tón, když napsal: „Zdá se, že jste podlehl vlastní propagandě. Rusové od začátku krize tvrdí, že důvody jsou úplně jiné. Vy si hrajete na to, že Rusové lžou a jejich skutečným důvodem je teritoriální expanze. A teď se podivujete, jak je jejich jednání z hlediska té vámi vymyšlené motivace podivné.“

Publicista a komentátor Alexandr Mitrofanov dlouhodobě vystupuje jako jeden z nejostřejších kritiků ruského režimu. Ve svých komentářích opakovaně zdůrazňuje, že v Rusku nevidí šanci na skutečnou demokratickou změnu. Podle něj nejde jen o autoritářský stát, ale o systém, který je od základu postaven na násilí a potlačování svobody.

Mitrofanov podle svých slov považuje válku na Ukrajině za klíčový střet hodnot mezi Západem a totalitním pojetím moci. Podle něj Rusko konflikt neukončí dobrovolně, protože je připraveno válčit „věčně“. Z toho důvodu opakovaně vyzývá západní země, aby v podpoře Ukrajiny nepolevily, protože podle něj právě Ukrajina „brání Evropu před návratem barbarství“.

Psali jsme:

Babiš dostal pověření. K vládě je ještě daleko, utěšují se někteří
Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil
Velká debata, jenže bez Babiše. Němcová si kopla, ale ostatní tuší důvod
Chcimíři, dezoláti a mloci. Lidé jiné evoluční větve, vykládal Mitrofanov

 

Zdroje:

https://t.co/SOJhNbtWvu

https://twitter.com/AlexandrMitrofa/status/1985790376657948785?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mitrofanov , Rusko , x

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s Mitrofanovovým tvrzením, že Rusko se tlačí na Západ?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

V domovech pro seniory chybí lidé, peníze i podpora

To nám paní poslankyně neříkáte žádnou novinku. Čekal bych spíš, že přijdete s nějakým řešením. Máte ho? A ještě jedna věc, kromě toho, co zmiňujete dodávám dost podstatnou věc, a to že chybí i místa v domovech pro seniory a vzhledem k tomu, jaký je demografický vývoj, bude hůř. To hodláte taky řeši...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura byl zvolen. A začal brekot

20:05 Okamura byl zvolen. A začal brekot

Nově zvolení poslanci ve středu zvolili předsedou Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru z SPD, získal 10…