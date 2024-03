„Rusům dojdou hlavně na dělech.“ Expert se podíval. A řekl: „Ne.“

Britský týdeník The Economist tento týden zveřejnil odhad, že do roku 2025 dojdou ruské armádě hlavně dělostřeleckých baterií. A to na základě informace think-tanku Centre for European Policy Analysis, který sdělil, že Rusko vyrábí jen 50 dělostřeleckých hlavní ročně.

Ačkoliv jde o předválečný údaj, zvýšení výroby je prý obtížné a tak autoři článku počítají s tím, že Rusko nadále používá jen dvě továrny na výrobu děl. „Zvýšení výroby by bylo obtížné: hlavně se vyrábějí na specializovaných strojích z vysoce kvalitní oceli. V době vypuknutí války byly na jejich výrobu vybaveny pouze dvě ruské továrny. Jen málo zemí vyváží hlavně pro zbraně a ještě méně zemí by je prodávalo do Ruska. Satelitní snímky naznačují, že Rusko nahrazuje velkou část velkých děl, o která přichází, ze starých zásob, které jsou skladovány pod širým nebem. Na začátku konfliktu mělo Rusko na nekrytých dvorech asi 19 000 dělostřeleckých zbraní. Některá z těchto děl však již desítky let rezavěla, takže byla nepoužitelná. Mnohá z nich byla v posledních dvou letech vykradena kvůli náhradním dílům: hlavně děl byly často použity jako náhrada za ty, které se opotřebovaly vystřílením tisíců nábojů,“ informuje The Economist, že zmenšující se zásoby dělostřelectva a zejména dělostřeleckých hlavní, jsou prý pro Rusko problémem.

Vojenský analytik Tyler Weaver vystupující na síti X pod pseudonymem Armchair Warlord ale upozorňuje, že celý článek britského týdeníku je plný spekulací a nepřesných informací. „The Economist dnes zveřejnil neuvěřitelný výkřik do tmy - po dvou letech tvrdí, že Rusům každým dnem dojdou hlavně dělostřeleckých děl, protože jim nějaký idiot řekl, že vyrábějí jen jednu novou hlaveň týdně,“ podivil se analytik.

Dále vypočítává, že Rusko denně vystřílí až 20 tisíc nábojů, přičemž jedna hlaveň děla vydrží zhruba 2 tisíce výstřelů, než se opotřebuje. To zcela jednoduchou matematikou ukazuje na požadavek deseti nových dělostřeleckých hlavní denně. „Podle článku na The Economist mají Rusové nejméně dvě slévárny dělostřeleckých hlavní, takže splnění tohoto požadavku se mi zdá být triviální - i když vím, že některé čtenáře na Západě možná překvapí, že sovětská megatovárna může ve skutečnosti vyrábět několik kusů daného ocelového výrobku denně,“ upozornil vojenský analytik.

Výpočty britských novinářů jsou však podle něj ještě stupidnější, protože dělostřelecké hlavně často není třeba zcela vyměnit, stačí je jen vyvrtat - což je proces, který je podstatně méně náročný na zdroje než výroba nové hlavně.

„Existuje takový směšný analytický průmysl, kdy se vezme nějaký údaj o výrobě ruského válečného materiálu získaný na konci 90. let, předpokládá se, že se v roce 2024 ve válečných podmínkách nezmění, a použije se k tomu, aby se řeklo: Takhle může Ukrajina ještě vyhrát,“ dodává analytik, že takové výkřiky mají jen podpořit myšlenku na vítězství Ukrajiny, které se neustále vzdaluje.

