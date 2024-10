„S*áči.“ Lékař natvrdo k sebepoškozování a ke změnám pohlaví u mladých

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 1% článek - hodnocení autora článku 2% článek - hodnocení obsahu článku 1% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 83% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 4% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 0% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 6% jiné 1% hlasovalo: 486 lidí



„Pokud jsou nějaké systémy založeny na strachu, nepoznaně, nevědomě, tak přinášejí vždy neúplnost. Nejsou tam ty souvislosti, nejsou tam přesahy…“ podotkl.



Systém podle něj na doktory působí tak, aby byli ve strachu. „Určitě tomu tak je… Doktoři mají strach vybočit z toho rámce, který jim ten systém vymezuje. A v Americe je běžné, že pokud tam někdo trochu vybočí, tak se proti těm lékařům dějí nějaké právní kroky… Lékaři působí pod vlivem strachu, což přináší hodně strachu do toho léčebného procesu,“ vylíčil s tím, že nevidí v příštích letech naději na změnu.

K aktuální mladé generace pronesl, že vnímá, že děti jsou „takový lakmusový papírek, jak to tu vedeme“. „Vysvědčení je tak čtyři mínus, protože mladá generace má tendence, které jsou za mě spíše patologické,“ zhodnotil.



Mladí lidé dle lékaře mají tendence unikat ze současného světa, přičemž Vojáček jmenoval, že to může být i skrze to, že mají problém si objednat v restauraci, sebepoškozují se či si „neustále mění pohlaví“. „My jako dospělí bychom měli převzít tu zodpovědnost. To je za mě kompetence dospělých, kterou bychom měli mít. Místo toho, abychom řekli, že jsme to tady fakt pro děti pos*ali, jeli jsme si nějakou svoji linku… a vytváříme pomalu kliniky na změny pohlaví. To je zbavení se zodpovědnosti a řešení toho, co se děje,“ kritizoval.

Poznačil, že sám hovořil s Danielem, který se narodil jako muž, prošel změnou pohlaví na ženu a znovu zpětně na muže, a nyní před podobnou zkušeností varuje. Místo toho, aby se dospělí zamysleli nad tím, jaké vytvářejí prostředí, když děti nevědí, co se sebou, dle něj „normalizujeme patologie“ a těm mladým a dospívajícím se tím „bortí pevná půda pod nohama“.

„Není se čemu divit, že těch dětí je čím dál více nemocných…“ upozornil, že mnozí lidé si nejsou schopni přiznat, že je chybou, jaké prostředí vytváříme pro mladé lidi. Takové, kteří se nedokážou zamyslet nad tímto děním, které poškozuje mladé, lze dle Vojáčka označit akorát za „s*áče“.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: