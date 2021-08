„S tou štěknou, s tou toho vyhrajeme.“ Co si vážně myslí o Pekarové a co bublá pod pokličkou

Společně porazit Babiše. To byl hlavní impulz ke spojení opozičních stran do předvolebních koalic. Jak to ale funguje v praxi? Na povrch začíná probublávat nespokojenost s vedením kampaní. Jde například o Prahu a koalici SPOLU. Podle našich zjištění vadí přílišná prezentace šéfky TOP 09 na úkor kandidátů ODS. Padla varovná slova.

Předvolební kampaně se začínají dostávat do ostřejší fáze, což může působit obtíže i v rámci opozičních koalic. Případ hlavního města to ukazuje jasně. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je coby lídr SPOLU v Praze mimořádně viditelná, což začíná vadit občanským demokratům.

Ti sice veřejně nic nekritizují a „drží linii“, ale ve vlastních řadách o problému mluvit začínají. Jakkoli prý byli ochotni předsedkyni TOP 09 coby lídra v Praze skousnout, současná disproporce ve veřejné prezentaci jednotlivých kandidátů začíná dost vadit.

Od počátku, kdy začalo vyjednávání o předvolebních koalicích, panovaly především obavy o jejich udržitelnost i po volbách. Dva bloky, SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a PirStan (Piráti a Starostové), vznikly především z důvodu údajně snadnějšího spojenectví opozice vedoucího k porážce Andreje Babiše a k jeho odstavení od moci.

Jak sami členové opozičních stran, tak i komentátoři a analytici varovali, že strany tzv. demokratické opozice se sice jako jeden muž shodnou na tom, že chtějí Babiše dostat ze Strakovy akademie; na jiných programových bodech ale nejenže nepanuje shoda, ale mnohdy jsou i zcela opačné pohledy.

V případě Pirátů s hnutím STAN se vedly poměrně ostré diskuse na internetovém pirátském fóru, kde pirátští členové varovali vedení, že kandidáti STAN mohou například na Moravě bez problému vykroužkovat jejich pirátské kolegy, anebo že Pirátská strana poslouží v preferencích slabému STANu jako výtah k moci.

Podobné nálady od počátku panovaly i v rámci ODS. Tradiční pravicová strana má krom jiného diametrálně odlišný pohled na fungování Evropské unie, pojetí rodiny a další zásadní témata. Občanští demokraté se také velmi rezervovaně (někteří zcela negativně) staví k přijetí eura. TOP 09 je v tom naopak značně progresivní.

Nyní se začíná projevovat i nespokojenost v prezentaci jednotlivých kandidátů. Pražskou kandidátku SPOLU vede šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, přestože se nejprve počítalo s Janou Černochovou z ODS. A podle některých občanských demokratů je Pekarová vidět tolik, že vrhá stín na Černochovou i na další známé tváře ODS.

Veřejně o své nespokojenosti členové ODS nemluví, nechtějí poškozovat možný volební výsledek. Ale pod podmínkou zachování anonymity jsou někteří ochotni podělit se o své mínění.

„Mluvilo se o tom už při sestavování kandidátek, kdy seshora přišlo, že Pekarová bude jedničkou v Praze. Nakonec to víceméně všichni akceptovali a navenek stáli za Pekarovou coby jedničkou, přestože se nám to nelíbí a líbit nebude. Jenže co se začíná dít teď, to už v pohodě není. Pekarová si uzurpuje veškerý prostor, nikdo jiný není vidět. S tou štěknou v čele toho moc nevybojujeme, ale pokud si vedení myslí opak, výsledek bude jejich odpovědnost,“ řekl nám zdroj z pražské ODS.

Horší problém prý dominance Pekarové na kandidátce bude pro spoustu voličů ODS. „Od doby, co jsme se s TOPkou a s lidovci spojili do koalice, mi naštvané reakce přicházejí téměř denně. Pro řadu našich voličů je nepřekonatelný problém volit progresivisty z TOP 09. My jsme konzervativní strana, oni v mnoha věcech naprostý opak. Naprostý. Jak to jde dohromady? Byla tu vytvořena falešná naděje, že při spojení opozice do jedné či dvou koalic lépe porazíme Babiše, ale to je blbost,“ nesouhlasí zdroj PL.

„Jestli k něčemu účast ODS v koalici SPOLU pomůže, tak je to záchrana parlamentní existence TOP 09. Naší úlohou měl být střet s Babišem, který ale ustoupil do pozadí a místo toho zachraňujeme politického soupeře. Co to je za logiku? Do voleb už nic nezměníme, ale prosím aspoň naše voliče, aby svoje dilema řešili tak, že na kandidátkách zakroužkují naše lidi. Jana Černochová, Slávek Svoboda, Marek Benda, Pavel Žáček a mnozí další na pražské kandidátce jsou skvělá jména,“ dodává občanský demokrat, který je dobře obeznámený s děním v pražské buňce strany.

Podobně mluví i mnozí další. Jejich pohledy na věc jsou prakticky totožné. Někteří své obavy z upozadění kandidátů ODS dávají najevo otevřeněji, jiní jsou opatrní. ODS v Praze od začátku počítala s tím, že kandidátku v hlavním městě povede dlouholetá úspěšná starostka Prahy 2, poslankyně a zkušená politička Jana Černochová, která se těší dlouhodobé oblibě. Musela však ustoupit šéfce TOP 09 a na kandidátce koalice SPOLU je na druhém místě.

