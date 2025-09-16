„Sauna, kokain a Viagra. Tolik k vládě slušnosti,“ vzkazuje Konečná

Středem sdělení Kateřiny Konečné byla, podle jejích slov, závažná podezření vyplývající z nových informací o kauze IKEM. Konečná tvrdí, že z odposlechů, které měla k dispozici média, vyplývá, že ODS se měla pokoušet prostřednictvím zdravotnických zakázek tunelovat pražský IKEM. Tyto prostředky měly být údajně použity na financování volební kampaně.
Za mimořádně závažnou považuje Konečná skutečnost, že, podle jejích slov, měl poradce premiéra a přednosta kardiochirurgie IKEM Ivan Netuka svolat Stiborka na schůzku – ovšem ne na Úřad vlády, ale do sauny. „Řekl mi, ať tam vyplním jiné jméno,“ cituje Stiborka Konečná, a v citaci dodává: „On mě tam tehdy protáhl jako hosta a ještě k tomu na falešné jméno.“
Na této schůzce měl Netuka údajně požadovat personální změny ve vedení nemocnice a naznačovat, že by se veřejné prostředky mohly přesměrovat ve prospěch ODS. Konečná se přitom pozastavuje nad tím, proč podobné indicie nebyly důkladněji prošetřeny policií nebo jinými bezpečnostními složkami.
Konečná se ve videu obsáhle věnovala i dalšímu případu – tedy kauze Dozimetr. Tu označila za důkaz „mafiánského charakteru STANu“. Zmiňuje informace ze zveřejněné obžaloby, podle které měla policie nalézt v bytě hlavního obviněného Michala Redla mimo jiné kokain, Viagru a seznamy, jak se měly dělit úplatky.
Přímo cituje části zachycených rozhovorů: „Tomu Slepičákovi musíme dát alespoň 15 tisíc. Vole.“ K přezdívce „Slepičák“ pak uvádí, že šlo o označení pro bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, který je podle ní dlouhodobě napojen na hnutí STAN. „Peníze, které měly jít do nemocnic nebo veřejných zakázek, končí podle těchto obžalob v taškách, obálkách, nebo na účtech v Lichtenštejnsku. To už není jen ostuda, to je systém, který musí skončit,“ apeluje Konečná.
Ve druhé části vystoupení se Konečná zaměřila na evropskou politiku. Kriticky hodnotila projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové i předsedy Evropské lidové strany Manfreda Webera, který podle ní prosazuje zrušení práva veta a podporuje dohody, které jsou „likvidační pro české zemědělce“. „Weber označil suverenitu států za potěmkinovu vesnici. A její likvidaci považuje za pozitivní. To mluví samo za sebe,“ říká Konečná.
Závěrečný apel videoblogu je jasný – volby, které se blíží, jsou podle Kateřiny Konečné šancí, jak ukončit čtyři roky „hrůzovlády“ a říci jasné NE praktikám, které podle ní vládní koalice reprezentuje. „Je rok 2025. Tak prostě není možné volit nic jiného než číslo 25,“ uzavírá svůj příspěvek.
autor: Jan Procházka