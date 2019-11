„Se můžete posrat...“ O generálu Pavlovi padla silná slova. Překvapí vás od koho

Reakce na případnou kandidaturu generála Petra Pavla se pomalu, ale jistě sbíhají. Dle některých by byl ideálním kandidátem. Ale do nepřímé volby. Přišlo i srovnání, že pokud by se utkal s Tomášem Halíkem, vyrovnalo by se Česko El Salvadoru. Zpochybněn byl i Pavlův charakter a původ. Ale internetem už se šíří argument, proč volit generála. „O to větší musí být naše podpora pro něj, nechceme-li za dalšího prezidenta estébáka, někoho z Prognostického ústavu, extremistu, populistu, nebo dalšího rusko-čínského obchodního zástupce,“ píše se v něm.

Myšlenka kandidatury generála Petra Pavla na post prezidenta je stále živá a reakce na tuto možnost se scházejí. Jeden rýpanec přišel od bývalého poradce Jiří Paroubka a publicisty Petra Dimuna. „Generál Petr Pavel dal Deníku N rozhovor, v němž shrnul důvody, proč by byl ideální kandidát na prezidenta,“ říká Dimun, ale dodává, že by byl ideální pouze pro volbu nepřímou, tedy bez mediální kampaně. „Neumím si představit, že bych měl někde udělat show jako Trump. Nebo u metra rozdával koblihy. Myslím, že i pro pana Babiše to bylo strašně ponižující,“ řekl totiž v rozhovoru Pavel.

Humbuk kolem tématu naopak nechápal novinář Reflexu Jiří X. Doležal. „Proč se všichni můžou posrat, že bude generál Pavel kandidovat na prezidenta? Že by jako nebylo, z koho si dělat srandu, jako dnes za Zemana, nebo co?“

Generálův morální charakter hodnotil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Pan generál má své zkušenosti se servilností. Někdejší guma, která se točí jako korouhvička. Kdo jednou zradil...“ nechal poslanec větu nedokončenou.

Podobně uvažoval i Dalibor Balšínek, zakladatel serveru Echo24. „Skutečně si soudný (člověk) může myslet, že prezidentem má být někdo se stejnou předlistopadovou minulostí u rozvědčíků jako Radmila Kleslová, jeden u vojáků, druhá u fízlů, nebo se zázemím komunisty Ondráčka, jeden syn komunistického generála, druhý syn člena ÚV KSČ? Země neomezená blbostí,“ mínil.

Nápad s kandidaturou bývalého náčelníka generálního štábu není z nejnovějších. Již v říjnu o něm vtipkoval Petr Bittner z Deníku Referendum. „V případě, že by bylo finále Petr Pavel vs. Tomáš Halík a o post prezidenta by se tak utkal armádní generál s katolickým knězem, znamenalo by to, že jsme konečně dohnali západ, konkrétně El Salvador.“

Na zábavnou budoucnost se těší i glosátor Petr Paulczyński. „Tak prý pana generála chtějí v kampani podpořit zbytky Žít Brno. Tak na to už se teda těším, aspoň bude nějaká prdel,“ říká.

Tak prý pana generála chtějí v kampani podpořit zbytky Žít Brno. Tak na to už se teda těším, aspoň bude nějaká prdel — Petr Paulczyňski ???? (@paulczynski) November 6, 2019

Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3313 lidí

„Znám osobně více vhodných kandidátů na českého prezidenta, kteří se mi z různých důvodů líbí ještě více než Petr Pavel. Ale jako soudný člověk a specialista na marketing musím říct, že nikdo z těch mých dalších kandidátů by za současné situace (může se to ještě změnit) zřejmě nedokázal získat tolik hlasů skrze celé politické a názorové spektrum voličů než právě Petr Pavel,“ tvrdí a ptá se: „V čem nám pomůže ten sice nejlepší kandidát pravdy a lásky, který ale nikdy nemá šanci získat většinu voličů, a který navíc proti lži a nenávisti populistů nebude umět vyhrát?“

„U politických stran jako občansky aktivní člověk záměrně veřejně neříkám, koho volím, ale v případě prezidentské volby otevřeně prohlašuji, že dokud se nedozvím o jiném našem kvalitním kandidátovi s vyšším potenciálem vyhrát (nikoliv lepším, takové už znám!), budu podporovat cestu na Hrad právě a jedině pro Petra Pavla. Nejsem také pro opakování předchozích chyb v podobě volby srdcem v 1. kole a rozumem až ve 2. kole, musíme si jít pro vítězství s JEDINÝM kandidátem, a to už v 1. kole!“ apeluje.

„Názor si z poměrně rozsáhlého rozhovoru může udělat každý sám, za mne je Petr Pavel vzdělaný a asertivní diplomat s mezinárodní reputací, reprezentativní člověk s vynikajícím politickým i bezpečnostním přehledem, který umí vyjednávat, ale v případě potřeby také říci ne,“ soudí podle Pavlových slov a dodává: „Líbí se mi, že se Petr Pavel v případné předvolební kampani (svou kandidaturu neodmítá) rozhodně nehodlá podbízet, což ale znamená, že o to větší musí být naše podpora pro něj, nechceme-li za dalšího prezidenta estébáka, někoho z Prognostického ústavu, extremistu, populistu, nebo dalšího rusko-čínského obchodního zástupce.“

Fotogalerie: - Žaloba na prezidenta

Psali jsme: Zakázali Klause ml.? Peklo kvůli univerzitě: Šéf Trikolóry nevystoupí. „Ať ho sleduje BIS!“ Lži Jaroslava Bašty! Jakub Janda doporučuje: Toto si přečtěte o Ukrajině Sněmovna schválí vysílání českých vojenských letadel na Slovensko Vladimír Ustyanovič: Generál Petr Pavel, „takykandidát“ na prezidenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.