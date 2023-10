„Sebevražda“ v hlavním vysílacím čase? Fiala domluvil na Nově. A přišla další sprcha

reklama

Energetický regulační úřad pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent, což bude znamenat zdražení v průměru asi o 1 408 korun za megawatthodinu s DPH. Ještě výrazněji stoupne regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. U plynu by měl být nárůst regulované složky o něco nižší.

U domácností by regulovaná část plynu měla meziročně vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení zhruba o 125 korun za MWh plynu. U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí Energetický regulační úřad na konci listopadu.

Psali jsme: Energie podraží, Češi ve varu. Fiala a Síkela vystoupili: Hysterie! Ceny? Za to může Babiš

Předseda vlády Petr Fiala tiší obavy z vysokých cen energií, ujišťuje, že o žádné desítky procent růst nebudou. „Chci ubezpečit občany, že dnešní návrh Energetického regulačního úřadu v žádném případě neznamená, že by ceny energií měly růst o desítky procent. Pro naprostou většinu lidí zůstanou ceny zhruba na současné úrovni,“ uvádí na sociální síti X.

Svůj kabinet opět hájil tím, že na vině růstu cen energií je podle něj především minulá vláda v čele s Babišem, která se nestarala o energetickou bezpečnost státu: „Žádné drastické navýšení cen energií se nekoná a každý, kdo to říká, šíří jen lež a paniku. Dnešní opozice by měla za této situace mlčet, protože má naprosto zásadní podíl na tom, jaké jsou ceny energií v České republice. Kdyby totiž předcházející vlády dělaly, co měly, a staraly se o energetickou bezpečnost ČR, tak bychom v takové situaci dnes nebyli.

Andrej Babiš blokoval stavbu jádra a obnovitelných zdrojů. Kdyby to nedělal, tak by lidé a firmy za energie platili výrazně méně, protože nejlevnější energie jsou dnes tam, kde je mají z obnovitelných zdrojů a jádra,“ dodává.

Chci ubezpečit občany, že dnešní návrh Energetického regulačního úřadu v žádném případě neznamená, že by ceny energií měly růst o desítky procent. Pro naprostou většinu lidí zůstanou ceny zhruba na stávající úrovni.



Pod svým příspěvkem dostal od lidí ale studenou sprchu, mnozí mu ani jeho slova o cenách energií nevěří.

„A jak se staráte o energetickou bezpečnost vy? Chcete stát za Izraelem – prosím. Ale v tom případě těžko můžete počítat s energetickou pomocí z arabských zemí. Takže co bude dál? Vy si myslíte, že prodej plynu není u jakékoliv země politickou záležitostí? Nejste náhodou v pasti?“ tázala se Fialy jedna z diskutujících.

„Mám si tedy dovodit, že ERÚ lže?“ zapochyboval Petr Žabža.

„Rád bych Vám věřil, ale už jste toho naslibovali a nesplnili tolik, že horko těžko v sobě hledám víru ve Vás. Že Babiš myslí jen na Agrofert a ne na Česko a jeho obyvatele, se shodneme. Ale žádná deagrofertizace neprobíhá a spíš sleduji čím dal častější nenápadné sbližování…,“ konstatoval Ivan Komenda.

Jiní diskutéři tak Fialovi vzkazovali, že pokud se stane, že si za energie připlatí více, než premiér slibuje, rádi by, aby jim onen rozdíl na faktuře doplatil. „A sakra, takže tím pádem to bude o stovky procent. Už jsme se naučili, jak si interpretovat vaše ‚sliby‘,“ zněl jeden z mnoha názorů, který označoval Fialova slova za plané sliby.

Premiér Fiala dnes večer vystoupil také v hlavním vysílacím čase na TV Nova, kde opět slíbil, že i když návrh ERÚ razantně zdražuje elektřinu, nic takového se nestane a elektřina zdraží jen málo. Opět hodil také vinu na Andreje Babiše: „Platí, co jsem řekl a na čem se shodne každý, kdo tomu rozumí, ten nárůst může být maximálně v jednotkách procent a u řady lidí se to neprojeví vůbec. Platí také to, co bylo řečeno, kdyby předcházející vlády dělaly včas potřebné kroky, mohly jsme mít cenu energie mnohem levnější. Andrej Babiš nic neudělal, nepřipravil, proto to bude trvat ještě několik let, než budeme mít výrazně nižší ceny energií,“ řekl Fiala.

Vláda se s tím nechce smířit, tlačíme na Energetický regulační úřad, aby dobře promýšleli ty kroky. Ale Energetický regulační úřad je nezávislá instituce a divím se, že to pan Havlíček, který tu mluvil přede mnou, neví. Vláda se nesmiřuje s tím, jak vypadají ceny energií,“ zdůraznil premiér, který věří, že to nejhorší máme za sebou a že v příštím roce občané na rodinných rozpočtech pocítí, že se situace zlepšuje. „Věříme, že tato politika bude úspěšná a překonáme všechny ty krize, kterým Česká republika byla vystavena,“ doplnil předseda vlády.

Na jeho vystoupení krátce nato reagoval na facebookovém profilu šéfredaktor MfD Jaroslav Plesl, který se zhrozil nad jeho vystoupením. „Co ten Fialův PR tým dělá? Takovou sebevraždu v prime time TV Nova jsme tu už dlouho neměli. A proč se v poslední době tak přiblble usmívá u naprosto nevhodných témat? To mu taky poradili?“ ztrhal premiérův výkon Plesl.

K němu se přidal právník Tomáš Tyl. Ten škodolibě poukázal na nadměrně opocenou tvář Fialy během natáčení. „Vidíte, jak se zase blyští?! To se mu stává pokaždé, když lže - což je vlastně pořád...“

Fiala jednal i s odbory

O cenách energií odpoledne Fiala jednal se zástupci podnikatelských a oborových svazů, podle nichž podle předběžných odhadů z analýzy návrhu Energetického regulačního úřadu hrozí až trojnásobné navýšení nákladů na energie u některých průmyslových firem. „Shodli jsme se na tom, že by výše regulované složky energií mohla být možná ještě nižší, než je v současném návrhu Energetického regulačního úřadu,“ uvedl Fiala.

Podle analytiků si většina odběratelů v Česku v příštím roce kvůli chystanému zvýšení regulované složky ceny za elektřinu oproti úvodu letošního roku připlatí. Jak výrazně, bude záležet na dalším vývoji obchodních cen elektřiny. U plynu by naopak spotřebitelé ve srovnání se začátkem letošního roku měli ušetřit. Podle podnikatelských a oborových svazů hrozí podle předběžných odhadů až trojnásobné zvýšení nákladů na energie u některých průmyslových firem. Obávají se proto oslabení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu, posílit by opět mohla inflace a růst ceny, například potravin, uvedla ČTK.

