Kim čong un poslal korejské ženy na Ukrajinu jako Putinův kanonenfutr. Tento titulek šíří web britského deníku Daily Mail. Článek vydaný v úterý ve 12:32 už ale na webu není.

Důvodem může být fakt, že v článku a přiložené fotografii britský web, konkrétně autoři Will Stewart a Miriam Kuepperová, nejspíš šířily nepravdivé informace.

Pozornost internetových komentátorů přilákala hlavně titulní fotografie, na které byly vyobrazeny dvě příslušnice severokorejské armády v plné polní. U toho byla menší fotografie Vladimíra Putina se severokorejským vůdcem.

Popisek u fotografie tvrdil, že byla pořízena v „Železnogorsku, Kurský region, území momentálně okupované Ukrajinou“.

Daily Mail article ("Kim Jong Un sends North Korean women to fight in Ukraine") with the altered image has now been removed. Link now redirects to Daily Mail home page. No apology or explanation.



