„Sežeňte 250 tisíc podpisů a vyhrajte.“ Vondráček poslal Letné návod

Pozvání do Duelu ČT24 v neděli přijali poslanci Jiří Pospíšil (TOP 09) a Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Moderovala Jana Peroutková.
Duel začal třemi krátkými otázkami. První dotaz zněl: „Vydrží vládní koalice soudržná celé volební období?“ Oba politici jsou zajedno v tom, že ano.
Dále se jich moderátorka dotázala, zda má pravdu Donald Trump, když označuje spojence z NATO za zbabělce? Tentokrát oba odpověděli, že ne. „Nemá pravdu. Válku vede on. Nedohodl se na ní se spojenci z NATO, takže nemůže čekat pomoc,“ soudí opoziční poslanec Pospíšil.
Jiří Pospíšil, DiS.
„Vidím to stejně, nemá pravdu,“ odpověděl Vondráček.
Potom chtěla Peroutková vědět, jestli vláda reaguje na dopady krize a rostoucí ceny pohonných hmot dostatečně.
„Reaguje dostatečně a výrazně rychleji než předchozí vláda v roce 2022,“ soudí Vondráček.
Mgr. Libor Vondráček
Pospíšil má naopak za to, že zatím vláda nedělá nic. „Uvidíme, jak ceny dál porostou. Pokud porostou a bude to trvat týdny, měla by sáhnout třeba do úpravy daní,“ navrhuje opoziční poslanec.
Vondráček: Je v pořádku, že přišli vyjádřit svůj názor
Po rychlé rozcvičce následovala diskuse. Hovořilo se o demonstraci na Letné. „Je to vizitka vlády Andreje Babiše, pokud po třech měsících je čtvrt milionu lidí v ulicích, na Letenské pláni. Riziko pro demokracii je veliké – ohrožení veřejnoprávních médií. Pokud přestanou být financována nezávisle na rozhodnutí vládních politiků a peníze budou posílat vládní politici, tak nezávislost bude pouze formální,“ sdělil Pospíšil.
Anketa
Vondráček mínil, že lidé, kteří přišli na Letnou, pravděpodobně volili opoziční strany a nejsou úplně v souladu s programovým prohlášením vlády. „Nelíbí se jim, že chceme naplňovat náš volební program. Je v pořádku, že přišli vyjádřit svůj názor. Zároveň oceňuji, že všichni vládní představitelé to respektují a nikdo je nenálepkuje jako nějaké proruské nebo nějaké jiné síly ze zahraničí,“ vyjádřil se poslanec.
Pospíšil: Babiš své koaliční partnery postupně vysává
Opoziční poslanec Pospíšil mínil, že Babiš je výrazný dominantní politik. „Hnutí ANO je hegemonem české politiky, stále nad třiceti procenty. Víme z minulých vlád, kterých se Babiš účastnil nebo je přímo vedl, že postupně své koaliční partnery vysává, zmenšuje jejich prostor a v žádném případě jim nedovolí, aby vládu povalili. Ti oslabení koaliční partneři si velmi rozmyslí, jestli mít možnost sedět ještě dva tři roky v Parlamentu, nebo vyvolávat předčasné volby, položit vládu. Je to stejný model, jako když vládl Babiš a sociální demokraté. Jeho dominance přetrvává. Koaliční partneři mají různé problémy. Babiš je v zásadě nechává být, krčí nad tím rameny. Viděli jsme to kolem jmenování či nejmenování Turka ministrem,“ sdělil Pospíšil.
Vondráček při jeho slovech kroutil hlavou a moderátorka se ho zeptala, co se mu nelíbí.
„Jestli někdo udělal faul, tak to byl prezident, když nenaplnil svůj slib, že nebude stejný jako Miloš Zeman, že nebude překračovat běžnou praxi, tedy že bude jmenovat na návrh tak, jak to bývá, a tak, jak je to psané v ústavě,“ řekl poslanec koalice a ještě se vrátil k sobotní demonstraci.
Uvedl, že rozumí tomu, že určitá témata tam byla vyřčena, soudí však, že demonstranti mají jiný názor než poslanec Pospíšil. „Říkají, že koaliční partneři hnutí ANO prosazují příliš silně svá témata. To, že se ČT nebude financovat na základě poplatků, mělo i ANO v programu. To, že nechceme plýtvat penězi na obranu, to jsme také říkali všichni. A že si chceme posvítit na to, jak jsou financovány neziskovky, a hlavně za co platí občané, tedy pokud jsou dotovány politické neziskovky. To je věc, kterou od nás mohli očekávat. Lidem i těm, co nás nevolili, nabízíme řešení. Pokud se jim nebude něco líbit, rádi bychom jim nabídli nástroj. Sesbírají třeba 250 tisíc podpisů a uspořádají si referendum. My se jejich názoru nebojíme. Můžou naši vládu korigovat. Můžou nám poradit, když referendum vyhrají,“ zdůraznil Vondráček.
Počet účastníků sobotní demonstrace ho prý neděsí. „Vláda dostala asi o 450 tisíc hlasů víc než ta předchozí. Pořád máme větší legitimitu než vláda předchozí,“ soudí poslanec koalice.
Demonstranti na Letné podle něj vládě vytýkají, že chce plnit volební program. „Kdybychom to nedělali, zklameme naše voliče. Na Letné byli voliči jiných stran. Nemůžeme zradit naše voliče. Volili nás proto, abychom zastupovali jejich hlas, ne abychom nadbíhali voličům jiných stran,“ podtrhl Vondráček.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.