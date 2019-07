„Sežeru kartičku. Čůčo.“ Klaus ml. rozmetal Piráta i Babišovu vládu. A pozor: Přidal se lidovec, kterého chválí Kalousek

Ke vzrušené debatě došlo například mezi poslanci Radkem Holomčíkem z Pirátů, který reagoval na poslance Václava Klause mladšího. „Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Klause, protože mi teď v hlavě vytvořil takový logický paradox. Řekl tady, že nikdy nepodpoří žádný zákon, který zvyšuje daně. Naopak podpoří všechny ostatní. To si vysvětluji tak, že podpoří ty návrhy, které budou snižovat daně. Zároveň řekl před časem, že nepodpoří žádný zákon, který přijde z Evropské unie. Co když přijde nějaký zákon z Evropské unie, který povede ke snižování daní?“ zeptal se Holomčík Klause.

„Pane Holomčíku, logicky vás jako matematik musím pochválit. Ale jestli přijde zákon z Evropské unie, který sníží daně, tak sežeru tuhle hlasovací kartičku nejdříve, než budu hlasovat, jo,“ odvětil Klaus. Ještě předtím pak Klaus také vzpomněl na pohádku – a zároveň zdůraznil, že se připojí k návrhu na zamítnutí předlohy. „Umíte také něco jiného než zvyšovat daně? To není pohádka Pyšná princezna – uhlíři zaplať – to je Česká republika. Kam až chcete ty spotřební daně zvyšovat? Když se zvýšila minule, skokově spotřební daň z alkoholu, tak jste tady měli otravy a metanolovou aféru. Co ti lidé budou dělat? No, tak budou pít to čůčo – to levné krabicové víno, které spotřební daní zdaněno není, a budou opilí úplně stejně. Čili, že je to nějaké opatření pro zlepšení zdravotní situace, populace, to je naprostý nesmysl. Je to naopak útok na české likérky a české výrobce alkoholu ve prospěch těch falšovaných. Chcete, aby krabička cigaret stála dvě stě korun? To už potom připomíná trošku americkou prohibici, kdy to aspoň udělali tedy ze zákona zákazem. No, ale výsledkem byli gangsteři a pašování a podobně. Kdybyste to mysleli pozitivně, tak se zamyslíte třeba nad zdravotní daní, protože v České republice není žádné pojištění, to je daň. Tak u té zdravotní daně byste třeba lidem, kteří se o sebe starají, sportují a nekouří, mohli snížit tuto zdravotní daň, abyste je motivovali, že nebudou kouřit. To by bylo opatření pozitivní, to vaše je restriktivní,“ poznamenal.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Mgr. Radek Holomčík Piráti





Své k problému řekl již při úterním projednáváním poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). „D nešní hlasování o programu, tak jak proběhlo, jasně ukázalo, jak vládní koalice přemýšlí a řeší otázku lidí v nouzi. Měli jsme možnost jako dnešní první bod jednání na program zařadit možnost oddlužení dětí, pomoct lidem, kteří jsou v nouzi, mají problémy mnohdy nezaviněně. Je to bod, který je podporován napříč politickým spektrem, a tato vládní koalice místo toho, aby se rozhodla, že lidem pomůže svými hlasy, a má na to plné právo, zařadila jako první bod dnešního jednání daně. To znamená nikoliv pomoc, ale zdražení života v České republice,“ poznamenal Bartošek.

„Já jsem přesvědčen, že úkolem každé vlády je především otázka pomoci lidem primárně. Otázka zvyšování daní je otázka politického rozhodnutí, já ho respektuji, ale v tento moment jste předřadili daň před pomoc potřebným v České republice. To, co se jasně ukazuje, je jedna zásadní věc. Poslanecké sněmovně se předkládá řada návrhů a řada z nich jde poslaneckou iniciativou. Je to standardní proces, který je v pořádku. Právě proto zde máme vládní návrhy zákonů, které projdou řádným legislativním procesem, jsou řádně opřipomínkovány, jsou vzneseny námitky, které jsou vypořádány, a jednotlivá ministerstva mají k dispozici aparát, který může jednotlivé výhrady vysvětlit nebo zapracovat,“ dodal.

„A jestliže se zde vláda holedbá, co všechno udělala, tak já si kladu otázku, jakým způsobem tato vláda podporuje organizace, především neziskové, které se podílejí na prevenci a léčbě. Věc je poměrně jednoduchá, dělají to neziskové organizace v sociálním sektoru, a jestliže se zvedaly tabulkové platy, tak právě těmto organizacím, které se zabývají prevencí a léčbou, se žádné peníze nepřidaly. To znamená, vy se holedbáte, jak pomáháte organizacím v prevenci a léčbě – opak je pravdou!“ sdělil také Bartošek, na jehož slova dokonce upozornil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, jenž je označil za brilantní.

„Je třeba si uvědomit, že jedna z věcí, která se zde zdražuje, je hazard. My v současné době máme platný zákon, který je v evropském měřítku velice kvalitní a dobrý a zavádí řadu adiktologických brzd. A já se ptám: Jak je možné, že za tu dobu, co je schválen, Ministerstvo financí nebylo schopné realizovat adiktologické brzdy, které tento zákon obsahuje, které chrání část populace, která je zranitelná závislostí, která je zranitelná patologickým hraním? Jak to, že není vybudován registr hráčů? Jak to, že není vybudován registr, který brání lidem, aby např. ti, kteří jsou závislí na gamblingu, měli stopku, aby nemohli hrát? Jak je možné, že se za tu dobu, co jsme se bavili před těmi x lety, kdy se to schvalovalo, např. nevybudoval registr, aby k hazardnímu hraní nebyli připuštěni ti, kteří neplatí alimenty? Vy tady vymýšlíte různé nástroje, jak pomoct a co zlepšit. Stačí, když uděláte to, co už existuje. Vymýšlí se zde zálohové výživné apod. Proč do toho nejdete cestou, která už je schválená a máte ji k dispozici?“ pohovořil Bartošek i k hazardu.

„Vás nezajímají lidi. Vy neděláte systémové kroky. Ve neřešíte ty, kteří jsou zranitelní. Vás zajímá jenom to, jak dostat z lidí peníze. Děkuji,“ uzavřel svá slova Bartošek.

Balíček zvyšuje i zdanění hazardu. Jeho hlavním cílem je údajně omezit dostupnost hlavně cigaret i alkoholu i snížit související nežádoucí společenské dopady. Opoziční poslanci však vládu obviňovali z toho, že spíše chce získat další peníze do rozpočtu. Balíček by měl veřejným rozpočtům přinést podle propočtu Ministerstva financí v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Hlavním cílem předlohy je zvýšit ochranu lidí před vznikem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady, řekla před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Jako argument uvedla, že v důsledku růstu životní úrovně jsou cigarety i lihoviny dostupnější.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že vyšší zdanění alkoholu a tabáku je jedním z doporučení Světové zdravotnické organizace i OECD pro ČR, jak bojovat se závislostí na návykových látkách. Řada opozičních poslanců však zpochybňovala tvrzení, že zdražení návykových látek vede k omezení jejich spotřeby.

„Náklady spojené se závislostmi stojí Čechy každoročně desítky miliard korun, alkohol téměř 60 miliard, kouření přes 100 miliard a hazardní hraní 15 miliard. Zároveň se ale vzhledem k rostoucí průměrné mzdě plošně zvýšila jejich dostupnost,“ uvedl odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Někteří opoziční poslanci však vládu obviňovali z toho, že jí jde víc o hledání peněz do rozpočtu. „Tato vláda vám chce zvýšit v zásadě daně a bude vám prodražovat život v České republice,“ prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Kvůli tomu, že vláda chce zvyšovat daně, vznesl návrh na zamítnutí daňového balíčku. Připojili se k němu i poslanci dalších stran. „Jediná motivace je vytáhnout z lidí prachy,“ řekl předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Vás nezajímají lidi, vy neděláte systémové kroky, vy neřešíte ty, kteří jsou zranitelní, vás zajímá jenom to, jak dostat z lidí peníze,“ dodal.

Poslanec ODS Jan Skopeček řekl, že zákon má jen pramálo společného s bojem proti závislostem. Má podle něj jen přinést hnutí ANO další peníze, aby mohlo ještě víc slibovat před dalšími volbami. „Tento návrh je pouze o zvyšování daní,“ prohlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, jenž přednesl velmi dlouhý projev. Také Pirátům se nelíbí, že navrhovaná opatření nedoprovází snížení jiných daní. Kdyby se snížilo zdanění práce, tak Piráti pro tento zákon ruku zvednou, řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Ing. Zbyněk Stanjura ODS





Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek pro změnu řekl, že pokud vláda myslí vážně boj se závislostmi, tak ať sníží jiné daně.

Balíček také zasahuje do zdanění pojišťoven. Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a dosavadními účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Pojišťovnám se to nelíbí a považují to za trest za svoji obezřetnost. Asociace pojišťoven se na poslance obrátila s výzvou, aby tento návrh odmítli. I tento bod se stal terčem kritiky opozice. Podle občanských demokratů jde o sektorovou daň, ministryně financí to ale odmítla.

Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí z nynějších 1 000 korun na 2 000 korun. Vláda argumentuje inflací a nárůstem nákladů od doby, kdy se poplatek zvyšoval naposledy. Schillerová už dříve uvedla, že zvýšení poplatku si vyžádal Český úřad zeměměřický a katastrální.

