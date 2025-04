„Šílené. Jako v blázinci.“ Babiš odmítá Trumpovy kroky

Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro Novinky.cz nesouhlasí s kroky Donalda Trumpa výrazně nadpoloviční většina Čechů.

„Cla, která zavedly Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, představují poměrně složitou problematiku, která pro některé přichází nečekaně. I proto si 20 procent občanů stále utváří názor. Zbytek populace má ale jasno a 68 procent Čechů se zavedením cel nesouhlasí. Odpor k nim jde navíc napříč politickým spektrem,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

S kroky Trumpovy administrativy rozhodně nesouhlasí 46 procent respondentů, spíše nesouhlasí 22 procent. Pozitivně vnímá celní politiku USA jen 12 procent, přičemž rozhodně pro jsou pouhá tři procenta respondentů. Dvacet procent dotazovaných neví nebo neumí situaci posoudit.

Potenciální voliči hnutí ANO podporují zavedení cel jen ze 12 procent, zhruba 68 procent je odsuzuje a 20 nemá názor. Za „šílené“ označil počínání Donalda Trumpa i bývalý premiér Andrej Babiš.

„Nevím, co tím Trump sleduje, a to, co dělá, je úplně šílené a je to špatně. Pokud se teď vyjádřil, že nečekal takovou reakci akciových trhů, tak mám obavu, zda tomu rozumí. A jeho přítel po boku Musk zase doufá v bezcelní zónu mezi Evropou a USA. To je jako v blázinci,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro Deník.cz.

„Já fakt nechápu, co tím sleduje, jestli nějaké zásadní poškození americké ekonomiky, protože pak bude mít vyšší příjmy a způsobí inflaci, ale burzy letí dolů a nikdo to nechápe. A když se podívám na tu tabulku, Izrael tam má 17 procent. Dnes tam jedná premiér Netanjahu, možná se domluví, že bude clo nula. Jestli to dělá proto, aby pak s někým jednal a vyobchodoval to, nebo spekuluje na oslabení dolaru nebo aby si někdo nakoupil levně akcie, nevím,“ spekuloval Babiš. „Fakt tomu nerozumím, protože to nedává vůbec žádný smysl,“ prohlásil.

Podle Babiše cla příliš neovlivní český automobilový průmysl a se situací si poradí i celoevropský automobilový průmysl. „EU vyváží do Spojených států 750 tisíc aut, ale jsou to luxusní vozy pro movité zákazníky. To je samé porche, lamborgini nebo luxusní SUV. Je otázka, jak to 25% clo bude rozpočítáno do ceny. Zda si připlatí deset procent zákazník, nebo si třeba Porsche sníží marži,“ spekuloval Babiš.

„Ale může své výrobky také absurdně prodávat přes Rusko, na které Trump neuvalil žádné clo. Obchodníci jsou racionální a obejdou to,“ je přesvědčen Babiš, že trh a obchod to vyřeší. „Ale já to nechápu, kdyby to třeba dělal sektorově, že se mu zavírají textilky, tak uvalí daň na Vietnam, aby se tam nešily ty levné boty Nike, tak to pochopím. Ale tomuhle nerozumím,“ dodal Babiš a zdůraznil, že teď by bylo dobré vyjednávat a zkusit to přes diplomaty.

Babiš podle svých slov nelituje toho, že podporoval Donalda Trumpa a oblíbil si i jeho vizuál s červenou kšiltovkou. „My máme program pro Česko, na červených kšiltovkách, kterých jsem nechal vyrobit 50 tisíc v Číně, je nápis Silné Česko. Nestrašíme válkou jako pan Fiala, který koupil stíhačky, které dorazí za deset let. To jediné, co máme od Trumpa, je červená barva. My jsme ho podporovali proto, že sliboval, že ukončí válku,“ vysvětlil Babiš, ale dodal, že aktuální dění v Bílém domě se mu nelíbí a nevypadá to tam moc demokraticky.

