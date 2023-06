„Šílené. Válkychtivé!“ Průšvih. Využijí toho Rusové? Pavel na sebe přivolal bouři. Z USA, Francie, Německa...

MONITORING SÍTÍ Prezident Petr Pavel prohlásil, že všichni Rusové žijící v západních zemích by měli být monitorováni tajnými službami. Podle Pavla jde o „daň za agresivní válku“, kterou vede ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině. Pavel zároveň potvrdil, že na červencovém summitu NATO by se měly vyjednat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, která by po konci války podle Pavla měla vstoupit jak do NATO, tak do Evropské unie. Pavlovy výroky o monitorování Rusů mezitím vyvolaly pozdvižení doslova po celém světě.

Podle prezidenta ČR Petra Pavla by bezpečnostní služby měly sledovat Rusy žijící na Západě. Pavel v rozhovoru pro ukrajinskou pobočku rádia Svobodná Evropa uvedl, že i když má pochopení pro Rusy mimo svou zemi, kteří čelí kvůli ruské invazi na Ukrajinu těžkostem, „když probíhá válka, bezpečnostní opatření týkající se ruských občanů by měla být přísnější než v normálních časech“.

„Všichni Rusové žijící v západních zemích by měli být monitorováni mnohem více než v minulosti, protože jsou občany národa, který vede agresivní válku... To je prostě daň za válku,“ prohlásil prezident Pavel a připomněl, že za druhé světové války dokonce zřídil americký prezident Franklin D. Roosevelt internační tábory, v nichž bylo vězněno na 120 tisíc lidí japonského původu, ačkoliv šlo většinou o americké občany.

Ukrajina by podle Pavla navíc měla dostat příslib, aby se v blízké době mohla stát členem Severoatlantické aliance i EU. „Přístupový proces sice nemůže začít, když je země stále ve válce, ale uvítal bych jasnou formulaci o budoucím členství, jakmile válka skončí. Pevně věřím, že všichni vedoucí představitelé pochopí, že mít Ukrajinu na palubě – jak v NATO, tak v EU – je pravděpodobně jedinou zárukou, jak zajistit stabilitu v tomto regionu, jak posílit NATO i EU a jak udržet Rusko a jeho agresivní politiku na uzdě,“ prohlásil prezident Pavel.

NATO by podle Pavla mohlo v otázce ukrajinského členství postupovat dvěma způsoby. Jedním z nich jsou stejné záruky, jaké byly poskytnuty Finsku v období mezi prvním krokem ke vstupu a jeho ratifikací v dubnu. „Druhý způsob by se podobal bezpečnostním zárukám, které NATO nabízí Izraeli,“ vysvětloval Pavel a dodal, že konečný výsledek bude pravděpodobně záviset na tom, jak se budou jednotlivé země ochotny zavázat. „Pokud jen dáme na papír to, co už děláme pro Ukrajinu, a uděláme z toho jakousi záruku, včetně dlouhodobého plánu, zní mi to jako záruka,“ řekl Petr Pavel.

Vstup Ukrajiny do NATO by podle Pavla byl velkým posílením Aliance. „Kdyby byla členem Aliance dnes, byla by ukrajinská armáda bezpochyby nejzkušenější armádou v NATO,“ prohlásil prezident ČR s tím, že z technického a procedurálního hlediska je v zásadě ukrajinská armáda připravena na členství v NATO již nyní.

Nevýhodou ukrajinské armády je podle něj fakt, že má nyní ve výzbroji tak různorodé vybavení, takže až skončí válka, bude muset dojít ke stabilizaci a k unifikaci vybavení. To je však prý jen menší technická záležitost.

Vstup Ukrajiny do EU by se podle Pavla měl spojit s poválečnou obnovou země. „Přístupové období pro každou aspirující zemi vyžaduje, aby kandidát splnil postupné cíle, které lze využít v rámci procesu obnovy,“ poznamenal s tím, že Česká republika již zahájila rozhovor o tom, jak může nabídnout své odborné znalosti a zdroje z hlediska rekonstrukce.

Na závěr prezident Pavel vyjádřil obavy, že se bude na poválečné obnově Ukrajiny snažit podílet Čína, které ale půjde jen o upevňování vlastního vlivu. „Takovou snahu budeme muset sledovat, protože je jasné, že Čína to nebude dělat z humanitárních důvodů, ale jednoduše proto, aby získala vliv a kontrolu,“ dodal Pavel, podle nějž se Čína od začátku konfliktu snaží využít situaci k získání silnějšího postavení v celosvětovém měřítku.

Pavlova slova o sledování Rusů žijících v jiných zemích bezpečnostními službami a přirovnání této možnosti ke koncentračním táborům pro Japonce v USA za druhé světové války vyvolala pozdvižení po celé světě.

Polský historik Bartlomiej Gajos například českého prezidenta upozorňuje, že na to, jak se americká vláda chovala k Japoncům v USA za 2. světové války, rozhodně není hrdá. „Obávám se, že český prezident Petr Pavel neví, že USA nejsou hrdé na to, co jejich vláda udělala Japoncům žijícím v USA za druhé světové války. Já bych tento příklad nenásledoval,“ napsal Gajos.

I'm afraid that Czech President Petr Pavel doesn't know that the US is not proud of what its government did to Japanese living in the US during World War II. I wouldn't follow that example. https://t.co/ZD5KPvw496 — Bartłomiej Gajos (@BartlomiejGajos) June 15, 2023

Jiný komentující upozorňuje, že za toto jednání se později USA omluvily a navíc vyplatily miliardy dolarů na odškodnění. „Pravda. Ačkoli mi vadí srovnání s Japonci za 2. světové války. Jejich věznění, k němuž došlo v USA, všichni berou za smutnou část historie, a za své jednání se USA omluvily. A vyplatily 82.219 vězněným japonským Američanům 1,6 miliardy dolarů na odškodnění,“ stojí v jednom z příspěvků.

True.

Though I do have issues with the comparison to WW2 Japanese Americans. Their incarceration as occurred in the US is acknowledged by all as sad history for which the US apologized.

And paid $1.6 billion in reparations to the 82,219 incarcerated Japanese Americans. — Jerry Idakabor (@IdakaborJ) June 15, 2023

Přišel i komentář z Německa, který Pavlova slova označil za šílená a válkychtivá. „Pavel dnes uvedl, že evropské státy by měly přísně sledovat ruské občany v Evropě. Kdy toto čiré šílenství skončí? Chtějí snad naši politici velkou válku? Copak všichni zapomněli na důsledky poslední konfrontace mezi evropskými mocnostmi a Ruskem?“ upozorňuje jeden z komentujících.

#PetrPavel says today that european states should strictly survey russian cititziens in Europe. When will this pure madness stop? Does our politicians want a big war? Has everyone forgetten the consequences of the last confrontation between European Powers and Russia? #Peacetalks — Nils Albrecht (@NilsAlbrecht9) June 15, 2023

Taková rusofobie mrzí pochopitelně i samotné Rusy. „Jsem Rus a nikdy jsem Putinovi nevěřil, když říkal, že nás Západ nenávidí a nepovažuje nás za lidi. Tolik nenávisti, kolik se mi dnes dostává nejen od lidí na internetu, ale i od politiků, jako je Petr Pavel... Mám pocit, že Putin má pravdu,“ uvedl další komentující.

I'm a Russian, and I never believed Putin when he told that the west hates us and doesn't consider us people. The amount of hate I get nowadays, not just from people online, but politics like Petr Pavel... I mean... feels like Putin has a point — Jahoy Hoy (@BalthierA) June 15, 2023

Další uživatel twitteru z Řecka se podivuje, že Pavel chce sledovat Rusy v zemi, ale statisíce Ukrajinců v zemi neřeší. „Český prezident Petr Pavel doporučuje sledovat každého Rusa žijícího v zemi. O milionu Ukrajinců v zemi ani slovo!“ diví se.

o Τσ?χος Πρ?εδρος την Δημοκρατ?αςς Petr Pavel συστ?νει παρακολο?θηση κ?θε Ρ?σου που μ?νει στην x?ρα.

για 1 εκατομμ?ριο Ουκραν?ν στην χ?ρα ο?τε κουβ?ντα ! — Gena (@zuckamntl) June 15, 2023

„Ať žijí koncentrační tábory! Ještě že je tu Petr Pavel, protože má spoustu dobrých nápadů... S nacismem to nemá nic společného,“ přidal sarkastický komentář někdo z Francie.

Vive les camps de concentration! Heureusement que Petr Pavel est là car il a plein de bonnes idées... Rien à voir avec le nazisme. ?????? — Evelyne Kerbourc'h (@MamigEve) June 15, 2023

Scenárista Jiří Just má jasno, že tato Pavlova slova dokonale využije ruská propaganda. „Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro RFE prohlásil, že všichni Rusové žijící v západních zemích by měli být pečlivěji sledováni než v minulosti. A jako příklad zmínil Japonce v USA během druhé světové války. Na tom si ruská propaganda pěkně smlsne,“ míní Just.

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro RFE prohlásil, že "všichni Rusové žijící v západních zemích by měli být pečlivěji sledováni než v minulosti." A jako příklad zmínil Japonce v USA během druhé světové války. Na tom si ruská propaganda pěkně smlsne.https://t.co/D0gydhMTA0 — Jirka Just (@jirkajust) June 15, 2023

