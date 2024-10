Ukrajinská hlava státu ve středu v ukrajinském parlamentu představila pětibodový ukrajinský plán vítězství. První bod je pozvání do NATO, druhý a třetí bod je vojenský, čtvrtý se týká ekonomiky a pátý je bezpečnostní.

I presented the Victory Plan to the Verkhovna Rada and the people of Ukraine. It is the path to strengthening Ukraine, not just to defend our positions but to build a bridge to the second Peace Summit, which will bring a just end to this war for Ukraine. pic.twitter.com/S6rArS9PJl — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 16, 2024

Zelenskyj prohlásil, že pakliže bude jeho plán vítězství podpořen, můžeme ukončit válku nejpozději v příštím roce. Plán může býz mostem k budoucím mírovým rozhovorům s Ruskem, řekl Zelenskyj zákonodárcům v Kyjevě. Záviset bude na urgentní akci a jednotě mezi ukrajinskými partnery. Cílem je podle ukrajinského prezidenta posílit pozici Ukrajiny natolik, aby bylo možné válku ukončit, řekl podle Reuters.

Agentura Nexta uvedla, že se plán podle Zelenského skládá z pozvánky do Severoatlantické aliance. „Prvním bodem je pozvání do NATO. Nyní,“ uvedl Zelenskyj. Někteří klíčoví spojenci Kyjeva přitom pozvat Ukrajinu do Severoatlantické aliance nechtějí dříve, než skončí válka.

Druhým bodem je podle hlavy státu posílení ukrajinské obrany a převedení války směrem k Rusku. Třetím bodem je odstrašení ruského agresora a i tento bod má tajnou přílohu, do níž mají přístup vedoucí představitelé některých západních zemí. Ukrajina navrhuje rozmístit na svém území odstrašující nejaderné prostředky. Více podrobností ovšem není k dispozici.

Čtvrtým bodem je strategický a hospodářský potenciál Ukrajiny plus tajná příloha, uvádí dále Ukrajinská pravda. Ukrajina v tomto případě navrhuje podpis dohody s USA, EU a dalšími spojenci, která by umožnila společné investice a využívání ukrajinských přírodních zdrojů, jako je uran, titan, lithium, grafit a další zdroje, které mají podle Zelenského hodnotu bilionů dolarů.

Poslední bod se týká poválečné bezpečnostní architektury Ukrajiny. Podle Zelenského se Kyjev může pochlubit velkými a zkušenými vojenskými silami, které by „měly posílit NATO a evropský kontinent“.

!? BREAKING: Zelenskyy presented a plan for Ukraine's victory in the Verkhovna Rada



?? The plan consists of five points and three secret annexes.



?? The first point is to invite Ukraine to NATO. The second is defense. The third is deterrence. The fourth is strategic economic… pic.twitter.com/BYEDNHCysP — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2024

List The Kyiv Independent připomněl, že Kyjev podal žádost o vstup již v září 2022, spojenci ale tuto žádost nikam neposunuli.

Maďarský geopolitický analytik Zoltán Koskovics čte plán „vítězství“ jako eskalaci, jak zatáhnout členské země Severoatlantické aliance do války mezi východními Slovany. „Pokud by k tomu nějakou nepředstavitelnou tragédií přece jen došlo, západní oblasti Ukrajiny budou zničeny, aby se vojska NATO nedostala na frontovou linii. To je šílený pokus člověka zahnaného do kouta najít východisko tam, kde žádné není,“ uvedl.

The "victory" plan is an escalation plan to drag #NATO countries into a war between Eastern Slavs.

This is not happening even under #Harris.

If by some unimaginable tragedy, this did happen, the Western regions of the #Ukraine would be annihilated in order to prevent NATO troops… https://t.co/zN01hjtyCX — Koskovics Zoltán (@KoskovicsZ) October 16, 2024

Někteří lidé s vítězným plánem Zelenského zmínili paralelu pádu třetí říše. Tomáš Tyl připomněl konrétně rozpravu Wilhelma Keitela, náčelníka vrchního velení německých ozbrojených sil, s Adolfem Hitlerem, jehož byl vojenský poradce.

Zelenského „vítězný plán“ se jednoduše rovná tomu, o co se Ukrajina celou dobu snažila, aby NATO nasměrovalo kinetickou akci proti Rusku. Ukrajina chce širší válku proti Rusku s vojáky USA/ΝΑΤΟ a riskuje jadernou válku, aby se „zachránila“, uvedl ve svém příspěvku na sociální sítí Ioannis Andris, zajímající se o geopolitiku.

Zelensky's "victory plan" simply amounts to what Ukraine has been trying to do all along-drag NATO (USA) to direct kinetic action against Russia.



I.e. Ukraine wants a wider war against Russia with US/ΝΑΤΟ troops on the ground, risking nuclear war to "save itself". https://t.co/xoVVuwSWDs — Ioannis Andris (@AndrisIoannis) October 16, 2024

Vojenský analytik Simplicius komentoval shromáždění Ukrajinců před ukrajinským parlamentem, kteří věří v Zelenského vítězný plán, následujícími slovy: „Ukrajinci se shromáždili na Majdanu, aby si vyslechli Zelenského plán velkého vítězství... Počkejte, to jsou příbuzní pohřešovaných ukrajinských vojáků, kteří říkají, že na doněcké a záporožské frontě mizí celé brigády!“

???? Ukrainians have gathered on the Maidan to hear Zelensky's great victory plan... Oh wait, that's the relatives of missing Ukrainian soldiers who say whole brigades are dissappearing on the Donetsk and Zaporozhye fronts! (Interesting how this doesn't happen with Russia even with… pic.twitter.com/23ikqjaPB8 — SIMPLICIUS ? (@simpatico771) October 16, 2024

Lotyšská ministryně zahraničních věci Baiba Braže Zelenského plán vítězství označila naopak za „věrohodný“.

It is a credible ???? victory plan. https://t.co/pAi6tJzjFe — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 16, 2024

Zelenskyj také tvrdil, že síla a zkušenosti ukrajinské armády by mohly být využity k posílení evropské obrany po válce a případně nahradit některé americké jednotky v Evropě.

O ukrajinském plánu vítězství Kyjeva se v poslední době hodně mluvilo, Zelenskyj jej dříve představil americkému prezidentovi Joeu Bidenovi i oběma kandidátům na příštího šéfa Bílého domu a rovněž francouzskému prezidentovi, německému kancléři a premiérům Británie a Itálie. Západní lídři prozatím podporu plánu veřejně nevyjádřili, podotkla AP. Ve čtvrtek prezident hodlá plán představit na summitu Evropské unie v Bruselu.

Kreml v reakci na vítězný plán Zelenského prohlásil, že by Ukrajina měla vystřízlivět. Generální tajemník NATO Mark Rutte nemůže říct, že podporuje celý plán Ukrajiny na vítězství. Některé otázky jsou stále obtížné, řekl nový šéf Aliance na tiskové konferenci v Bruselu.

