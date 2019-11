„Šoupej nohama, zasloužilá umělkyně!“ VIDEO Vášáryové k listopadu 89, podpořené USA, vyvolalo hněv. Štiplavá slova

„Je něco, co byste chtěla udělat, ale zatím jste na to nesebrala odvahu?“ zaznívá ve videu, v němž odpovídá slovenská herečka Emília Vášáryová. „Hodně věcí, ale snažím se alespoň částečně plnit všechny věci, které bych chtěla ještě udělat. Ale musím mít i odvahu si říct, že ještě stále budu naplno pracovat,“ podotkla.

Fotogalerie: - Čaputová na Národní třídě

Anketa Má Tomio Okamura vaši důvěru? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 2293 lidí

A kdo je podle ní odvážný? „Podle mě je odvážný ten člověk, který je věrný sám sobě, který nepřevléká kabáty. Který myslí i na jiné lidi, ne jen na sebe,“ odpověděla. Následně hovořila o tom, co je svoboda. „O svobodě stále jen hovoříme, ale ještě k ní máme daleko, abychom to všechno naplnili,“ uvedla.

Vášáryová také prozradila, čeho si nejvíc váží z toho, co přinesla sametová revoluce. „To je těžké. Já jsem dost skeptická, co se týče toho, co revoluce přinesla. Rozhodně přinesla i velmi nečekané věci. Rozhodně nepřinesla všechno to, co souvisí s demokracií. Ale možná i to, že to nyní můžu říct otevřeně. Že jsem velmi nespokojená s tím, co se nyní děje u nás. Tak to je výdobytek sametové revoluce,“ uvedla.

Na době před revolucí jí dle jejích slov překáželo všechno. „Překáželo mi všechno na totalitním režimu. Totalita je jedna hrůza, která vás ohrožuje permanentně ve všem. Pokud jste jen trošku svobodný člověk a nechcete se jí podřídit a nechcete spolupracovat. A nechcete převlékat kabáty a nechcete říkat nepravdy. Chcete mluvit pravdu a nechcete lhát. A tak dále. Ti, co v roce 1968 uvedli, že nesouhlasí s vpádem ruských vojsk, ti přišli o práci, přišli o všechno. Jejich děti zase nemohly studovat a tak dále. Těžko je o tom ale dnes mluvit, neboť já si připadám jak nějaká partyzánka, která vzpomíná. Ale bylo to tak,“ dodala.

„Viděli jste už kampaň americké ambasády o 17. listopadu? Viděli jste, jak se tam ztrapňuje Vášáryová? A jak lidem vymývají mozky? Nic trapnějšího jsem v životě neviděl. Drazí Američané, na ty vaše propagandistické nesmysly tu nikdo není zvědavý,“ spustil k videu Blaha.

Podle jeho slov jde asi o nejtrapnější reklamní kampaň k 17. listopadu. „V jejich úžasném videu zasloužilá umělkyně ČSSR Emília Vášáryová prohlašuje, že na socialismu nebylo vůbec nic dobrého. Já jen připomínám, že paní Vášáryové dal socialismus vzdělání, udělal z ní herečku a oslavoval ji jako zasloužilou umělkyni. Já rozumím tomu, že dnes není v módě a neprospívá kariéře, jestli někdo komunistům děkuje. Ale paní Vášáryová by mohla aspoň tiše šoupat nohama, protože tohle je opravdu hnusné, co ona dělá,“ uvedl poslanec.

Podle jeho slov začíná připomínat svoji nepodařenou sestru. „A všichni víme, že Magduš, to je dno,“ řekl.

„Z videa americké ambasády se dozvídáme, že nebýt úžasného kapitalismu, tak bychom neměli ani americký rap. No, co bychom si počali. Dojetím nedýchám. Museli bychom poslouchat Karla Gotta, Mekyho Žbirku či Elán, a ne recitování amerických černochů. Hotová pohroma,“ ironizuje Blaha.

„Americká ambasáda nás dále informuje, že nebýt kapitalismu, neměli bychom Gorduliče a jeho fantastický humor. No, chápete. Za socialismu jsme byli nucení poslouchat a bavit se na ubožácích jako Lasica a Satinský a unikal nám takový úžasný klenot, jako je Gordulič,“ dodal. „Děkujeme ti, Ameriko, že jsi nám umožnila mít Gorduliče,“ řekl. A požádal, aby přátelé z Ameriky přestali lidem vymývat mozky.

„Vy si opravdu myslíte, že lidé již zapomněli, že za socialismu měli byty, práci, školy, zdravotnictví a bezpečnost? Myslíte si, že dokážete oblbnout celé národy? Myslíte si, že lidé zapomněli na to, že Vášáryové byly soudružky, že to byly zasloužilé umělkyně, že Magduš podepisovala Antichartu? Myslíte si, že zapomněli na to, že takové velké ikony kapitalismu jako Kiska, Leško či Kukan byly taktéž soudruhové? A také spolupracovali s komunisty? Toto celé je jen velký nebetyčný výsměch,“ sdělil Blaha.

Americká ambasáda dle jeho mínění doporučuje lidem, aby freneticky cinkali klíči za Slovensko. „Drazí Američané. Za ty vaše války, za to vaše zotročování, za ty vaše liberální hodiny si zasloužíte, aby vás pracující lidé těmi klíči zasypali. Ten váš Havel tu sliboval lepší socialismus a doručil gangsterský kapitalismus. Československá socialistická republika patřila k těm nejsilnějším a nejvyspělejším státům světa a dnes jsme polokolonií západních mocností. Přestaňte, Američané, vymývat lidem mozky. Na vás tu nikdo není zvědavý,“ ukončil Blaha.

Psali jsme: „Poděláte se.“ Šok na Ukrajině: Mocný muž promluvil. Zvrat vůči Rusku? Tereza Spencerová to vidí jasně Krajská zdravotní hostila Kongres chirurgie ruky, největší setkání lékařských specialistů ve dvanáctileté historii společnosti Vinklátová (SLK): Festival Den poezie v Libereckém kraji začíná v sobotu Sirotci ze Sýrie? Do roka budou na Západě prodávat marjánu. Problém je jinde a je to vážné, píše Ondřej Neff

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.