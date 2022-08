„Špinavá žumpa!“ Trumpovo nové výbušné vystoupení. Biden ztrhán. Pelosiová ponížena

„Z naší země se stala špinavá žumpa… Už o tom mluví všichni. Dokonce i lidé v zahraničí,“ pustil se do kritiky demokratů a Bidenovy administrativy americký exprezident Donald Trump na konferenci CPAC v texaském Dallasu za jejich přístup k růstu kriminality a bezdomovecké krizi ve velkých amerických městech. Ukázal přitom na San Francisco, v jehož centru jsou stany na chodnících a po ulicích se válí použité injekční stříkačky. „San Francisco, bydliště Nancy Pelosiové. Víte to, že ta má kolem svého domu velkou zeď?“ zmínil se. A u Pelosiové zůstal, když se vrátil k útoku na Kapitol. Politička prý z toho dne zapomíná na podstatnou věc.

Místo toho ale Spojené státy v současnosti dle jeho mínění stojí nad propastí a směřují k tomu, aby se staly „Venezuelou na steroidech“.



Slovy o „Venezuele“ Trump narážel na jednu z nejhorších ekonomických situací Spojených států za několik posledních desetiletí. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA totiž v červnu zrychlil na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta a míra inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od listopadu 1981.



Inflaci v USA tlačí vzhůru zejména růst cen energií a potravin. Index cen energií se v červnu meziročně zvýšil o 41,6 procenta, index cen potravin pak vzrostl o 10,4 procenta.

Ve volbách do Kongresu má být dle Trumpa nutné, aby zvítězili republikáni nejen kvůli ekonomické situace a zkrocení inflace, ale také například kvůli růstu kriminality. „Musíme je dohnat k odpovědnosti... Úkol číslo jedna pro příští Kongres a příštího prezidenta bude obnovit bezpečnost. Lidé dnes chodí venku a schytávají kulky do hlavy – a to proto, že chce radikální levice demontáž vymahatelnosti práva,“ uvedl. Amerika je prý nyní „špinavá žumpa“ a bývalý americký prezident si začal všímat, že se o problematice zvyšující se kriminality v amerických městech již ve velkém mluví nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí.

Vše ilustroval na příkladu Chicaga, kde je v poslední době zpravodajství týkající se střelby již zcela rutinní záležitostí, přesto číslo postřelených z letošního víkendu kolem oslav Dne nezávislosti překvapilo i tamní otrlé obyvatele. „V Chicagu jen za víkend sedm mrtvých, 68 postřelených. To není demokracie, to není to, za čím si stojíme. Divocí zločinci jsou propouštěni na bezhotovostní kauci, aby mohli pokračovat ve svém násilném řádění proti Spojeným státům. Celé komunity jsou trhány na kusy bodnými ranami, střelbou, znásilňováními a vraždami… Ulice našich – demokraty řízených – měst jsou zalité krví nevinných obětí, zuří tam přestřelky mezi krvelačnými pouličními gangy, kulky se náhodně zarývají do davů a zabíjejí i malé děti,“ kritizoval neutěšenou situaci.

„A i přesto znovu hovoří o definancování policie,“ pokračoval. On však míní, že by místo toho měl Kongres rozhodnou o vůbec největším náboru policistů v americké historii a přijmout desítky tisíc policistů po celé zemi.

Vzpomenul také na nepokoje, které se rozhořely za jeho vládnutí v souvislosti s protesty proti policii. „Do Minneapolisu jsem poslal vojáky a zachránil to tam. Chystal jsem se je poslat do Seattlu… Vzpomínáte si na Antifu, moc o ní neslyšíte, že? Těm lidem se nic nestalo nebo skoro nic. A to přitom obsadili část Seattlu, ještě že nakonec odešli,“ poznačil.



Pronesl, že se setkával s tím, že při nepokojích demokratičtí guvernéři a starostové nechtěli pomoc za žádnou cenu.



To se dle něj vymstilo demokratům právě 6. ledna 2021, kdy dav lidí nespokojených s označením Bidena za vítěze voleb vtrhl do Kapitolu. „Nabídl jsem tehdy (předsedkyni Sněmovny reprezentantů) Nancy Pelosiové a starostovi Washingtonu 10 000 až 20 000 vojáků, protože jsem tušil, že přijde velmi, velmi velký dav. Bylo to vidět. A oni to odmítli. Kdyby to tenkrát bývali neodmítli…“ líčil události před více než rokem a půl.



Poukázal navíc, jak se žije v San Franciscu, jehož centrum je obklopeno stany bezdomovců a drogově závislých a na ulicích jsou poházené i injekční stříkačky. „Žádná civilizovaná společnost nemůže dovolit, aby tato zkaženost a bída pokračovala. To nemůžete dopustit. San Francisco, bydliště Nancy Pelosiové. Víte to, že ta má kolem svého domu velkou zeď?“ zaznělo.

„Lidé odcházejí, nikdo tam nechce mít kancelářské prostory. Kdo by taky chtěl, když se tam procházíte mezi spoustou lidí, kteří jsou zoufalí a v mnoha případech i psychicky nemocní. Je tam nebezpečné chodit do kanceláře, ale liberálové si myslí, že je to soucitné, pak je budete muset nechat, když bychom ale pozvali bezdomovce na jejich zahrady a do domů, kde by pak napadali jejich rodiny a brali drogy tam, kde si chtějí hrát jejich děti, najednou by to všechno velmi rychle přestalo,“ naznačil.

Okamžité řešení má být podle názoru exprezidenta vybudování provizorních přístřešků na okrajích měst, kde tito lidé dostanou zdravotnickou, psychiatrickou, psychologickou a protidrogovou pomoc. Věří, že spoustu lidí z ulic se při vybudování bydlení, odvykací léčbě a zdravotnické pomoci podaří dostat zpět do běžného života. „Chceme, aby se těm lidem začalo dařit, ale nelze jim dovolit, aby si z každého chodníku a veřejné části udělali svůj osobní kemp,“ dodal.



Problém s kriminalitou má přiživovat i ilegální migrace. „Nikdo nemá otevřené hranice. Bojujeme a utrácíme miliardy a miliardy, a dokonce biliony dolarů na obranu hranic zemí, které jsou vzdálené 7000 mil, ale vláda přitom nepošle ani cent na obranu našich hranic, to nedává smysl, že?“ obořil se.



Poukázal, že když sám řešil problém s návaly migrantů na hranicích a deportacemi, stačilo, aby jihoamerickým státům oznámil, že jim přestane posílat peníze a do druhého dne mu jejich lídři volali, že jde o „nedorozumění“ a ilegální migranty budou přijímat zpět.

A došlo opět i na Čínu. „Čína mě nemá příliš ráda,“ přiznává Trump. Peking by se měl dle jeho slov „hnát k zodpovědnosti za vypuštění koronaviru“. „50 bilionů dolarů,“ chce Trump vymáhat odškodné po Číně za pandemii.



Nutné má být rovněž snížení závislosti na zemi a navrátit dodavatelské řetězce, továrny a kritická odvětví zpět do Spojených států.



Stejně jako na svých předchozích mítincích pak Trump podotkl, že by k aktuální nestabilní situaci ve světě za jeho vládnutí nedošlo. „Jsme národ, který dovolil Rusku, aby zdevastovalo Ukrajinu, a zabilo statisíce lidí, a bude to jen horší. Se mnou jako vrchním velitelem by se to nikdy nestalo,“ podotkl a doplnil, že před Ruskem varoval v souvislosti se stavbou plynovodu Nord Stream 2, kdy dával Německu jasně najevo, že závislost na ruském plynu bude do budoucna problém jak pro Evropu, tak v důsledku i pro Spojené státy, Němci se mu však tenkrát akorát vysmáli.



