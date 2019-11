„Správně, že jsi dala Sputniku přes hubu!“ Štětina a Hřebejk tleskají Procházkové. Od Hradu zní odsouzení. A jak to celé začalo? Další verze je tu

Informaci o tom, že Procházková napadla redaktora Frantu, přinesl na svém facebookovém profilu Raptor-TV.cz. Došlo k tomu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza, kde se fórum koná. Raptor-TV.cz celý incident přineslo na videu. Fotograf se redaktora serveru Sputnik snaží vyfotografovat, ten se však brání tím, že před sebou šermuje mobilem. „Vy se schováváte za ten mobil,“ říká fotograf. V tu chvíli přichází na scénu Procházková.

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla,“ dala si Procházková ruce v bok a spustila na novináře. „Takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ rozhořčovala se na něj dál Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval.

Vtom se však Procházková rozmáchla a vyrazila muži z rukou telefon, až odletěl mezi hrníčky. Následně mu vlepila facku. Muž si jej zdvihl a natáčel dále. „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ sdělil jí a stěžoval si na to, že ho fotograf neustále fotí. „A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit," oponuje Franta. Procházková pak při svém odchodu cedí skrze zuby: „Ubožák.“ Oba aktéři se potom rozcházejí.

Mnozí ji za její útok souhlasně plácají po rameni. Patří mezi ně Jaromír Štětina, jenž nyní vystupuje za hnutí Evropa společně, ale v minulosti byly jeho kroky spojeny s TOP 09. „Petro, to, žes dala Sputniku přes hubu, je správné,“ vzkázal novinářce Deníku N na svém twitteru.

Stejně tak se na situaci dívá i režisér Jan Hřebejk, podle něhož si redaktor Sputniku jednu výchovnou zasloužil. „Tyhle lidi si nic jiného nezaslouží, klobouk dolů, reakce paní Petry Procházkové je naprosto na místě,“ zní jeho tweet, v němž reaguje na incident.

Video z Raptor-TV.cz na sociální sítí sdílel také mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Jeho obsah popsal se slovy, že „přesně tak to dopadá, když necháme do svého srdce vstoupit nenávist, před kterou stále varuji. Pokud s někým nesouhlasíme, a notabene jde o novináře, řešením opravdu nejsou facky a sprostota.“

„Novinářka pravdy a lásky z Deníku N. V principu je úplně jedno, proti komu si to dovolila. Přestoupila hranici. Jak myslíte,“ vyjádřil se k útočnému chování Procházkové František Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky.

Deník N pro objasnění situace přinesl v sobotu osobní svědectví novinářky Procházkové. Ještě než novinářské fórum začalo, rozzlobilo ji, že Sputnik News o této akci informoval v článku s titulkem „Na Foru Media 2019 v Praze se řeší svoboda a lidská práva. Petra Procházková zatím nedorazila“, a její účasti tedy předem věnoval speciální pozornost.

„Následující den vyšel ve Sputniku článek o mém kratičkém vystoupení. Lživý a manipulativní, s titulkem ‚Trapas na Media Foru. Petra Procházková: Čeština je k ničemu, do ČR nikdo nejezdí“. Nic z toho není pravda. K žádnému ‚trapasu‘ nedošlo, ani jsem neřekla, že do ČR nikdo nejezdí, i zbytek článku je celý překroucený. Přesto se ihned rozletěl po ruských sociálních sítích. Psali mi znepokojení přátelé z Ruska i odjinud. Lež vypuštěná do světa je těžký, prakticky nezničitelný soupeř,“ píše ve svém vyjádření novinářka Deníku N.

Proto se opakovaně dotazovala autora článku Vladimíra Franty, který prý falešně interpretoval její slova. „Zajímalo mne, proč lhal. Ptala jsem se ho, zda jsem byla pozvána, aby mě mohli zdiskreditovat. Smál se a lhal mi do očí. Prý si bude psát, co se mu zlíbí. Od toho je svoboda, řekl mi,“ vysvětluje Procházková.

„Raptor TV následně pustila do oběhu video, kterým se mě pokouší kompromitovat,“ zdůrazňuje novinářka s tím, že jej natáčel fotograf Vít Hassan, který se jí bezprostředně po incidentu dokonce pokoušel natočený materiál prodat. „Je na něm natočeno, jak jsem vyrazila Frantovi telefon z ruky a pleskla ho po tváři. Video ovšem nezabírá celou situaci, chybí v něm, že Vladimír Franta opakovaně provokoval mého kolegu, fotografa Ludvíka Hradilka, a pak na něj i fyzicky dorážel,“ dodává.

Závěrem připomíná, že je přesvědčenou odpůrkyní jakéhokoliv násilí. „Nejsem na to, co se v pátek stalo, hrdá, ale nejsem to já, kdo by se měl stydět,“ uzavírá své vyjádření Procházková.

Pod její vyjádření pak Deník N přidal i své stanovisko v podobném znění: „Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Jeho redaktor vydal o zkušené novinářce Petře Procházkové pomlouvačný článek a následně ji a našeho fotografa obtěžoval natáčením a fyzickým kontaktem přímo na akci.“

