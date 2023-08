„Srá*i.“ Výsměch chvilkařům, že nenechali Blažka mluvit. Jde to ze všech stran

Spolek Milion chvilek pro demokracii čelí vlně ostré kritiky za to, že nenechal promluvit ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) na shromáždění, které spolek svolal za jeho odvolání z ministerské funkce, protože je „nedůvěryhodný a měl by z vlády odejít“. Podle mnohých názorů zaznívajících na sociální síti měl Blažek možnost sdělit k věci svůj postoj a byl oceňován, že na to má „koule“. „Milion chvilek se zařadili po bok dalších sráčů,“ znějí některé z reakcí.

Ministr Blažek chtěl dnes odpoledne promluvit na demonstraci spolku Milion chvilek za své odvolání, organizátoři mu to ale neumožnili. Více než sto účastníků protestu poblíž Úřadu vlády na ministra křičelo „hanba" a „demisi". Blažek čelí kritice kvůli setkání s lobbistou a exporadcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým a kvůli kauze kupčení s městskými byty v Brně.

Mnozí přístup Milionu chvilek, kteří nedali ministru spravedlnosti Blažkovi prostor se obhájit, tvrdě na sociální síti Twitter odsoudili.

Například podle někdejšího ministra financí Ivana Pilipa by takové odmítání jiných názorů nemělo patřit k politické kultuře. „Já vám nevím....chápu naštvání ze schůzek s Nejedlým i z řady dalších kroků P. Blažka, ale nemělo by patřit k politické kultuře - alespoň ,našeho' tábora - že se druhé straně umožní vyslovit názor? Můžete mu klidně apriorně nevěřit, ale ta možnost by být měla,“ řekl na adresu chvilkařů, kteří Blažkovi nedovolili na shromáždění vystoupit.

Já vám nevím....chápu naštvání ze schůzek s Nejedlým i z řady dalších kroků P. Blažka, ale nemělo by patřit k politické kultuře - alespoň "našeho" tábora - že se druhé straně umožní vyslovit názor ? Můžete mu klidně apriorně nevěřit, ale ta možnost by být měla. https://t.co/761AFLDrKj — Ivan Pilip (@ivan_pilip) August 23, 2023

O dost ostřejší rétorika vůči Milionu chvilek zazněla ze strany publicisty Martina Schmarcze, podle něj nemá spolek „koule“, aby Blažka nechal promluvit: „Milion chvilek se zařadil po bok dalších sráčů... Když mám koule chtít někoho odvolat, musím mít koule si ho poslechnout, když on má koule přijít. Bohužel, máme hodně hlasitých křiklounů, ale málokdo z nich má koule,“ uvedl.

Milion chvilek se zařadili po bok dalších sráčů...

Když mám koule chtít někoho odvolat, musím mít koule si ho poslechnout, když on má koule přijít.

Bohužel, máme hodně hlasitých křiklounů, ale málokdo z nich má koule. https://t.co/Am7VOXCt7r — Martin Schmarcz (@mschmarcz) August 23, 2023

Zpochybňoval se i samotný fakt, že spolek ctí hodnoty demokracie, kterou se chvilkaři pyšní ve svém názvu. „Milion chvilek pro ,demokracii'. Pro demokracii jen do té doby, dokud se ministr, jehož odvolání žádají, nechce před lidmi obhájit. To by bylo, aby se tam mohl svobodně k celému incidentu vyjádřit!“ uvedl ve svém tweetu profil Konzervativní.

Milion chvilek pro ''demokracii''



Pro demokracii jen do té doby, dokud se ministr, jehož odvolání žádají, nechce před lidmi obhájit??‍+?To by bylo, aby se tam mohl svobodně k celému incidentu vyjádřit! https://t.co/0KuGQt2joF — konzervativní (@konzervativni) August 23, 2023

Postup Blažka ocenil a postup Milionu chvilek zkritizoval rovněž i novinář Jan Kubita. „Velmi chytrý tah od Blažka. Velmi nechytrý tah od Milionu chvilek,“ komentoval krátce dění na dnešní demonstraci.

Velmi chytrý tah od Blažka.

Velmi nechytrý tah od Milionu chvilek. https://t.co/5G3x6jXurM — Jan Kubita (@JanKubita) August 23, 2023

Jako velkou chybu organizátorů demonstrace vnímá odmítnutí Blažka se k záležitosti vyslovit také investor Jaroslav Šura. „Jednak by se Blažek znemožnil, jednak proč ne dialog. O Blažkovi si sice může někdo myslet, že je kmotr, ale koule má,“ zhodnotil.

Velká chyba organizátorů. Jednal by se Blažek znemožnil, jednak proč ne dialog ??‍>?

O Blažkovi si sice může někdo myslet, že je kmotr, ale koule má ?? https://t.co/TyWo6ejHcs — Jaroslav Šura (@jarsura) August 23, 2023

Milion chvilek, aneb samotná esence nestrannosti, rýpl si do spolku politik Jakub Hladil (ODS). „Možnost obhajoby a presumpce neviny, je základ právního státu. Roku 1989 na Letné mimo Havla vystoupili nejen disidenti, ale i samotní příslušníci SNB, kteří mlátily demonstranty. Proč? Protože heslo roku 89 zní ,Nejsme jako oni'. Nechť si na to Milion chvilek vzpomene, až se budou zaštiťovat osobností Václava Havla,“ doplnil.

@milionchvilek, aneb samotná esence nestrannosti. Možnost obhajoby a presunce neviny, je základ právního státu. Roku 1989 na Letné mimo Havla vystoupili nejen disidenti, ale i samotní příslušníci SNB, kteří mlátily demonstranty. Proč? Protože heslo roku 89 zní ,, Nejsme jako… https://t.co/Q6VUQhzniU — Jakub Hladil (@HladilJakub) August 23, 2023

Blažek měl dostat slovo, míní právník Ondřej Dostál. „Neumí ho snad Milion chvilek rozsekat v debatě? Takhle si můžou leda roztáhnout Fialovy deštníky proti drahotě a jít domů. Pokud ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dorazí na Václavák 16. 9., rád mu přenechám svůj vyčleněný čas k debatě o dostupnosti léků,“ doplnil Dostál k protestu Česko proto vládě, který svolává šéf neparlamentní strany PRO Jindřich Rajchl na 16. září v Praze na Václavském náměstí.

Audietur et altera pars. Blažek měl dostat slovo. Neumí ho snad @milionchvilek rozsekat v debatě? Takhle si můžou leda roztáhnout Fialovy deštníky proti drahotě a jít domů. Pokud @vlvalek dorazí na Václavák 16.9., rád mu přenechám svůj vyčleněný čas k debatě o dostupnosti léků. https://t.co/UjUgl70sqg pic.twitter.com/VrhHWraOdi — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 23, 2023

Naopak se objevil i názor kvitující, jak se Milion chvilek k Blažkovi odmítavě zachoval. Jimi byl přítomný Blažek vnímán jako narušitel celé akce.

„Akci Milion chvilek úmyslně narušil nechvalně proslulý výtržník. Zcela po zásluze byl vypískán a skandujícím davem vyprovozen ke Strakovce. Pan ministr zjevně nepochopil, že se jedná o akci proti němu, nikoliv na jeho podporu. Blažek ven!“ vyjádřil se Lukáš Valenta

Akci @milionchvilek úmyslně narušil nechvalně proslulý výtržník. Zcela po zásluze byl vypískán a skandujícím davem vyprovozen k @strakovka. Pan ministr zjevně nepochopil, že se jedná o akci pro němu, nikoliv na jeho podporu. Blažek ven! pic.twitter.com/kj8YOAgsXC — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) August 23, 2023

Organizátoři Blažkovi řekli, že jim jeho vystoupení na demonstraci vybízející premiéra Petra Fialu (ODS) k jeho odvolání nepřijde vhodné. Účastníci demonstrace na ministra pískali. Podle spolku Milion chvilek je Blažkovo chování dlouhodobě nepřípustné, dnešní demonstraci spolek nazval Poslední kapka Pavla Blažka.

Premiér Fiala dnes uvedl, že Blažek dostal kvůli setkání s Nejedlým od vedení ODS žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Fiala řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele Ministerstva spravedlnosti. Pokud by se ale podle Fialy ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry. Blažek kvůli schůzce z minulého týdne čelí kritice od koaličních partnerů.

