,,Sračky na trakaři." Šokující info stran Milionu chvilek: Toto Kalousek nechce číst

Psal se rok 2012. Tehdy demonstraci svolala tzv. Holešovská výzva. Její iniciátor, Slávek Popelka, tehdy o Kalouskovi a Nečasově vládě řekl, že zničila v zemi demokracii. „Protože oni působí proti zájmům naší země a lidí, kteří ji obývají," tvrdil Popelka. V ČT uvedl, že protest byl namířen především k tomu, aby vláda i prezident odešli a byla ustavena vláda odborníků. Lidé si podle něj nepřejí zastupitelskou demokracii. O zásadních věcech by podle něj lidé měli rozhodovat v referendu.

Prvním krokem k nastolení skutečné demokracie podle Popelkových představ bude zrušení politických stran. Lidé potom podle jeho představ vyberou ze svého okolí své zástupce, kterým důvěřují, a tyto lidi pak delegují na vyšší místa. „Pan Kalousek je škůdce této země a my uděláme vše pro to, aby odešel co nejdřív a přestal této zemi škodit,“ řekl Popelka.

Tehdejší ministr financí Kalousek tvrdil, že protesty Holešovské výzvy byly namířeny proti demokratickému systému, a nikoli proti vládě a jejím krokům. „To byly protesty skutečně proti demokratickému systému jako takovému,“ řekl. Vyslovil obavu, že v každé demokracii existuje část lidí, kteří se nesmířili s demokratickým řádem a sní o uspořádání nějakých lepších zítřků a nějakého nového spravedlivého řádu, o kterém mluvil i jistý malíř pokojů v Německu.

A jak se tenkrát Kalousek stavěl k volání po demisi, vzpomněl bývalý politik ČSSD Zdeněk Škromach v tomto úryvku z rozhovoru Martina Veselovského a Miroslava Kalouska:

„Martin VESELOVSKÝ

Na úvod je si potřeba vyjasnit jednu zásadní otázku; zásadní požadavek všech těch lidí, pane ministře financí Kalousku, kteří byli na Václavském náměstí, je, aby vláda podala demisi. Jste k tomu připraven, podáte demisi?

Miroslav KALOUSEK

Myslím si, že Česká republika není jedinou zemí, kde se dnes v Evropě demonstruje a stávkuje, to pokládám za legitimní a oprávněné. Prostě jsme v nějaké situaci, kdy končí éry, kdy vlády přifukovaly životní úroveň své populace na dluh těch budoucích časů, to prostě končí. A my nepopíráme, že opatření...

Martin VESELOVSKÝ

Pardon, pane ministře, směřujete k odpovědi ne, nebo ano?

Miroslav KALOUSEK

Ne, směřuji k odpovědi, že dokud bude v Poslanecké sněmovně většinová podpora těm východiskům, na základě kterých my chceme konsolidovat veřejné rozpočty, tak tu práci jsme připraveni dodělat. A pokud tam ta většinová podpora nebude, což se přiznám, že dnes nevím bez ohledu na dnešní demonstraci, tak samozřejmě musí být předčasné volby.“

Zdeněk Škromach také odkázal na článek Deníku.cz o největších demonstracích v ČR s titulkem „Praha dnes zažila zřejmě největší demonstraci od roku 1989“. Podle odhadů odborů se tenkrát demonstrací, jejichž leitmotivem byl slogan „Díky tobě Kalousku, už nemáme na housku“, zúčastnilo 120 až 150 tisíc lidí. Dle policie to bylo jen 90 tisíc lidí.

A Miroslav Kalousek tehdy na adresu odborářů složil tuto nelichotivou báseň:

„Odboráři, odboráři,

vezli sračky na trakaři.

Po cestě však vedli boje,

kdo se bude držet oje,

Neboť ten, kdo tlačil vzadu,

ten se neubránil smradu.

Odboráři, odboráři,

hádali se s hněvem v tváři tak,

že ač cesty byly rovny,

spadli s vozem do senkrovny.

Odboráři chodí plačky,

nemají v čem vozit...“

