„Štěkají na nás.“ Wollner z ČT naříkal, jak to má těžké. Prozradil mnohé

Do ČRo Plus přišel včera bránit Českou televizi Marek Wollner, moderátor Reportérů ČT. Vysvětlil, jak to bylo s odpovědí ČT řediteli Agrofertu. „Dřív byla svobodná žurnalistika,“ posteskl si, dnes prý média jdou na ruku politikům a štěkají na novináře, kteří ještě nerezignovali na svou roli. Barbora Tachecí připomenula, jak si Zaorálek stěžoval, že nedostal prostor vysvětlit cestu do Severní Koreje. „Ještě tu o Karkulce,“ ozval se Wollner a pochválil Zaorálkovi nový šatník.

Hned na začátku se Barbora Tachecí zabývala plánovanou žalobou Agrofertu na ČT. Wollner prozradil, že ho ředitel Dvořák pověřil reakcí na otevřený dopis Josefa Mráze, ředitele Agrofertu. „Já jsem vyvrátil ty manipulace, které tam pan Mráz říkal, a nedosáhl jsem toho, aby můj dopis, stejně jako jeho dopis, zveřejnil iDNES.cz,“ rýpl si Wollner s tím, že iDNES.cz je vlastně Agrofert. „Toho jsem nedosáhl, to jsem si nevšiml, že by to udělali, ale paralelně s tím to udělaly i ParlamentníListy.cz, které sice hlásily, že to uveřejňují jako jediní a jako první, ale byli ve skutečnosti až jako druzí po tom deníku Agrofert, a tam jsem dosáhl toho, že ParlamentníListy.cz to otiskly včetně toho titulku, který jsem jim navrhl, ‚Wollner to nandal bossovi Agrofertu‘, to jsem jim navrhl já, oni to udělali,“ pochlubil se reportér.

Psali jsme: „Wollner to nandal bossovi Agrofertu.“ Ostrá přestřelka mezi ČT a společností pokračuje

Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1972 lidí

Prozradil i jak to bylo s odpovědí: „Já jsem chtěl původně reagovat rychle, ale pak jsem se dozvěděl, že na to bude reagovat televize, že má připravit podklady. Pak jsem viděl, že se s těmi podklady nic neděje, tak jsem tomu nechal volný průběh, a pak jsem dostal zprávu, že by bylo dobré na to odpovědět, čili já jsem na to veřejně odpověděl tak, jak jsem původně chtěl.“ Tachecí se dále ptala, zda cítil silnou podporu od vedení ČT nebo se do odpovědi nikomu nechtělo. „Vy jste šťouravá. Já cítím podporu vedení ČT a zároveň cítím, že tady byla extrémně citlivá doba, ve které nikdo nechtěl dráždit hada bosou nohou,“ vyjádřil se o čase, ve kterém se v Poslanecké sněmovně schvalovaly zprávy ČT.

Tachecí pak nadhodila výrok Petra Kamberského, že skutečně svobodná a nebojácná společnost nepotřebuje žádné veřejnoprávní vysílání, jako nepotřebuje veřejnoprávní noviny a časopisy. Wollner Kamberskému vyčetl, že pomíjí, že je zaměstnancem firmy, která patřila premiérovi. „On nám tady říká, jako kdyby vlastně svoboda médií nebyla tou rolí, kterou zastávají novináři, jako je on, zpochybněna.“ Tachecí ovšem Wollnera od narážek na vlastníka vrátila zpátky k výroku. „Já si myslím, že dokud nebudou soukromá média, ve kterých například působí pan Kamberský, skutečně svobodná, tak bude ta role veřejnoprávních médií strašně důležitá,“ pravil šéf Reportérů ČT. A dodal, že společnost není moc odvážná, ani moc svobodná. „On je právě docela dobrou ilustrací.“

Prý se tlak na ČT změnil. Wollner jako rozdíl zmínil, že nyní má podporu vedení ČT. „Což jsem často v minulosti neměl. Ať už to byla Rada ČT, ve které seděli zástupci ODS a ČSSD, to byli pan Baumruk a paní Fibingerová, kteří jednoznačně hájili a prosazovali zájmy těch stran do té míry, že se nám pokoušeli zabránit ve vysílání reportáží,“ dodal. Prý to zkoušeli přes jeho šéfy, takže se musel bránit. Nyní si rada může stěžovat, ale nesnaží se zákulisními tahy ovlivnit vysílání dopředu. „Funguje, řekl bych, úřednicky a správně,“ řekl o Radě ČT.

„Dřív byla svobodná žurnalistika, víceméně, když si novináři mysleli to nebo ono, ale byla svobodná v tom smyslu, že když se politik pokoušel nám nějakým způsobem zavřít ústa, tak to novináře velice zajímalo a stáli na naší straně. Dneska tady máte obrovskou frontu takových pseudomédií, kteří se těm politiků snaží vyjít vstříc. Místo aby byli hlídací psi demokracie, tak jsou takoví poštěkávači na novináře, kteří ještě nerezignovali na svou roli,“ postěžoval si.

Došlo i na slova současného ministra kultury Zaorálka: „Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku,“ kterými mínil, že v ČT by nemělo být na první pohled jasné, kdo zastává jaké politické názory. Wollner pravil, že se Zaorálek musí smířit s tím, že novináři kladou i otázky, které se mu nelíbí. „Pokud novináři budou klást otázky, které se budou těm politikům jenom líbit, tak nemáme konec jenom svobodné žurnalistiky, ale konec demokracie,“ mínil Wollner. Tachecí ovšem namítla, že Zaorálek neměl problém s otázkou, ale s tím, že mu nebyl dán prostor, aby mohl odpovědět, tak jak chtěl.

Psali jsme: „Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku,“ rozjel se Zaorálek. A řekl, jak je to s Kavčími horami

„Tomu mám věřit? Myslíte si, že pan Zaorálek je takový beránek, aby se nedostal ke slovu? Já ho znám jako poměrně zdatného řečníka, rétora, a že by se zrovna on neprobojoval ke slovu, no... Ještě tu o Karkulce,“ nevěřil Zaorálkovým slovům reportér. A stranické postoje? „Myslím si, že tam nejsou nositelé politických postojů v nějakém stranickém smyslu. To je podle mě lež, kterou samozřejmě účelově šíří politici a média, která jim straní.“ Tachecí se otázala, proč tyto „lži“ šíří ministr kultury, který prý ČT vždy fandil. Dle Wollnera se veze na populistické vlně. Ale Zaorálek se prý zachoval férově, když hlasoval pro schválení zpráv ČT. Jako důvod výroků předpokládá, že dnes je nutné činit kontroverzní výroky, aby si voliči všimli, takže se Zaorálek snažil nebýt nudný. Co už prý dělá delší dobu. „On se líp voblíká, nosí takový opasky a pěkný košilky, takže ano, udělal krok tímto směrem,“ prohlásil Marek Wollner.

Psali jsme: Na*raný Babiš vystoupil v ČT. Nadával na novináře. Hodně Jakub Železný griloval Petra Dvořáka, a ten už si pak snad ani netroufl do velína. Poslanec ANO volá po „novém větru“ na Kavčích horách Poslanec SPD chce zásadně změnit financování ČT: Jinak si budou dál vesele hospodařit bez odpovědnosti Marek Wollner přednášel: Já nevím, jak to těm lidem vysvětlit, je to strašně důležité...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.