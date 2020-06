„Sv*ně, hnát sv*nským krokem“? Xavere, uhraď Hovorkové odškodné, vyzval Šafr. Urážky předají policii

Začátek celé aféry se datuje přímo o týden zpátky, kdy Luboš Xaver Veselý poskytl rozhovor kanálu CNN Prima. V něm uvedl mnohé, nicméně v titulku se objevilo jeho prohlášení, že Václava Moravce by v nedělním diskusním pořadu mohli střídat i jiní moderátoři. Anketa Jsou Romové oběťmi české společnosti? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2816 lidí

Tohoto rozhovoru a této myšlenky se chytila Hovorková, která prohlásila v komentáři na Foru24, že chce moderátor a člen Rady ČT Moravcův pořad znormalizovat. „Xaver Veselý by si v podstatě tak nějak představoval to, co se stalo s pořadem Události, komentáře. To bývalo vysílání skutečně zajímavé a mnohdy ostré, tato koncepce je už ale v podstatě pryč, pořad se velmi změnil a opravdovou konfrontaci představuje málokdy,“ mínila hlavní editorka deníku. Doplnila, že bude nutné sledovat nejen „podivného Xavera“ a Hanu Lipovskou, které Hovorková zřejmě vyčítá přátelství s Janou Bobošíkovou, ale i Pavla Matochu, u kterého zmiňuje, že přispívá do „Babišových Lidových novin“.

Člen Rady ČT se proti závěrům Hovorkové vymezil, prohlásil, že toto mu lživě a manipulativně vkládá do úst a za manipulátorku a lhářku ji označil ještě nekolikrát. Poznamenal, že článek se nachází na webu Forum24, jenž je údajně známý tím, že lže a pracují tam novináři „této úrovně“. Zmínil, že uvažoval, že by se bránil „adekvátní cestou“, ale raději natočil video.

Hned z nadpisu je podle něho jasné, že záměrem článku je mu ublížit, protože je pro „dementní Forum24“ třídním nepřítelem. Nicméně Xaver dodal, že to skousne, protože každému „průměrně inteligentnímu jezevčíkovi“ je z rozhovorů jasné, že to není pravda.

Co ovšem Xavera Veselého zaujalo, že Hovorková jezdí debatovat s dětmi na Lepařovo gymnázium v Jičíně. Spolu s šéfredaktorem Fora24, Pavlem Šafrem. „Tito lidé, kteří takhle lžou a manipulujou, jedou potom nafukovat hlavy vašim nebohým dětem, pakliže chodí na gymnázium v Jičíně a do jiných škol, protože to je jejich oblíbená kratochvíle,“ vymezil se Xaver. „Prosím vás, konečně už si toho někdo všimněte, vezměte transparenty a běžte někam demonstrovat, nebo aspoň někdo něco udělejte. Já o tom můžu jen tady mluvit, tady končí, co já můžu,“ apeloval. A ptal se, zda si lidé nechají líbit, aby tito „blbci“ toto psali a pak „brífovali“ děti.

U Pavla Šafra zmínil, že dotyčný dostal podmínečný trest za řízení v opilosti a tázal se, zda tento pravomocně odsouzený člověk má něco učit děti. „Ještě z toho neblejete? Tak vám to dořeknu celé,“ dodal a přidal informaci, že kromě alkoholu měl Šafr v sobě i lék Xanax.

„Až uslyšíte, vážení, že vaše dítě bude mít ve škole přednášku či besedu s paní Johanou Hovorkovou, tak tam jděte a žeňte ji svinským krokem. Protože tyhlety zrůdy nemají co vyprávět děckám, nafukovat hlavu,“ vyzýval moderátor a dodal, že „dementní články“ jsou jedna věc, ale toto už mu přijde moc. A vyjádřil obavu, aby u školy, kam jezdí debatovat, „ožrala“ Šafr někoho autem nesrazil. A doplnil, že Hovorková je „soudružka, která má potřebu chodit a říkat dětem něco o fake news“.

Na závěr diváky vyzval, aby si pustili jeho interview v DVTV a porovnali ho s článkem. „Nepotřebujete k tomu žádnou přednášku a pochopíte velmi lehce, hned ze startu, jak se říká, z mosta do prosta, že to jsou bohapustí lháři a já dodávám svině.“

„Takže. Lubomír Xaver Veselý, člen Rady ČT, natočil video, v němž vyzývá lidi k tomu, aby mě ‚hnali svinským krokem‘, používá slova jako svině nebo lhářka. Kandidát vládních stran, které chtěly odvolat Zdeňka Šarapatku. Tohle je kultura naší vlády, tohle je kultura těch ‚nových novinářů‘, co mají hlídat nezávislost veřejnoprávních médií.

Samozřejmě už celou věc řeší náš právník. A budeme to řešit jak s poslanci výboru, tak s dalšími institucemi. Vyjadřovat se takto o novinářích je naprosto nepřijatelné. Děkuji za zastání od Zdeňka Šarapatky a Pavla Šafra, samozřejmě,“ reagovala na video o své osobě Hovorková a připojila slova Xaverova kolegy z rady, Zdeňka Šarapatky, který Xaverova slova označil za odporná a vyzýval poslankyni Kořanovou, ať také navrhne, aby byl novopečený radní odvolán.

„A já se tímto, protože člověk má umět přiznat chybu, já jsem se nechal unést a tímto se paní Hovorkové omlouvám za ten výraz. Protože to se říkat nemá, zejména vůči ženám se to nemá říkat, budu si to teď hodně dlouho pamatovat a chápu, že se to křehké ženské duše může dotknout,“ pravil moderátor. Doplnil, že dostal SMS zprávu od jednoho známého novináře, který mu napsal, že by měl prostředí mezi novináři kultivovat, nikoliv pracovat na tom, aby ještě zhrublo. Což moderátor a člen Rady ČT uznává, a proto se za tyto zbytečné výrazy omlouvá.

„Já se za to omlouvám, paní Hovorková, docela mě to teď mrzí, měl jsem to říct jinak. Takže to prosím přijměte tu omluvu,“ omluvil se Xaver novinářce, ale dodal, že to na věci moc nemění a že ačkoliv by se člověk neměl uchylovat k hrubostem a expresivním výrazům, tak na tom, že Forum24 prokazatelně lže, si trvá. A také na tom, že lháři by neměli být pouštěni na besedy s dětmi.

Na Xaverovu omluvu reagovala jak Johana Hovorková, tak Pavel Šafr. Hovorková znovu poděkovala svým zastáncům a zmínila, že v rámci omluvy Xaver Veselý „opět urážel naši práci v deníku FORUM 24“ a údajně znovu rozšířil video, ve kterém ji nazval sviní a zrůdou.

„Tím, že se někdo omluví, a ještě takovýmto způsobem, není věc vyřešená zejména vzhledem k následkům. Je to takový babišovský postup – zneužijete daně, peníze dáte na charitu, a tím se problém maže. Jenže nemaže. Věc převzala dezinformační média, což způsobilo dost neuvěřitelnou vlnu urážek. I ty budeme řešit na policii,“ oznámila hlavní editorka Fora24.

Podle ní Xaver Veselý dosáhl svého, tedy „difamace“ její osoby a média. „Jeho omluvu už nikdo takto šířit nebude. Je to zároveň člověk placený z veřejných peněz, je to radní ČT a má svůj pořad na Český rozhlas, kde vede rozhovory s nejvyššími státními představiteli. A to prostě není v pohodě a nebudeme o tom mlčet jen proto, že fronta, pro kterou pan Veselý pracuje, momentálně vládne,“ prohlásila. Dodejme, že Hovorková svůj názor na omluvu Luboše Xavera Veselého publikovala veřejně, bez jakýkoliv zábran v přístupu.

Anketa Kolik dostane Babišovo ANO v parlamentních volbách 2021? Nad 35 % 75% 30-35 % 15% 25-30% 4% Pod 25 % 6% hlasovalo: 11959 lidí publikoval ve svém médiu. Sice akceptoval, že se Xaver Veselý omluvil, ale měl výhrady. „Jakou to má ale cenu, když předtím jeho vulgární výroky rozšířily Parlamentní listy a web Ruské federace Sputnik?“ ptal se a dodal, že tuto otázku teď budou řešit právníci. I on Xaverovi vytkl, že „znovu šířil původní video s útoky“, když na ně odkázal ve své omluvě.

Podle něho je celá věc vážnější: „Volání pana Veselého po lidové akci proti naší novinářce již mezitím vyvolalo na internetu vlnu nenávisti. Johaně Hovorkové začaly chodit výhrůžné zprávy a sprosté urážky. Všechny je archivujeme a předáme je policii.“

„Lubomír Xaver Veselý si jistě myslí, jak je mazaný, když nejprve vykoná téměř kriminální útok a pak oslabí právní důsledky svého chování omluvou, aniž by vyřešil napáchanou škodu, která spočívá v rozšíření urážek i výzvy k násilí ve veřejném prostoru. Tuto taktiku použil pan Veselý již v minulosti, když nejprve zaútočil na Zdislavu Pokornou ze serveru Seznam Zprávy a pak se jí také omluvil. Ke svým útokům a následným omluvám si tedy zjevně rád vybírá ženy,“ obvinil šéfredaktor, kterého Xaver nazval ožralou, moderátora.

Jak Šafr uvedl, hodlají aféru nechat prověřit advokátem Alešem Rozehnalem. Podle nich by Xaver měl převzít odpovědnost, jinak je prý omluva jalová a účelová. „Takže redakce deníku FORUM 24 sděluje panu Veselému, ať uhradí naší kolegyni Johaně Hovorkové odškodné, jaké sjedná s naším právním zástupcem,“ vzkazuje Šafr a dodává, že výši částky nechává na něm.

Ale Xaver by měl podle něho hlavně odstoupit z Rady ČT, protože ten, kdo dle Šafra veřejně vyzývá k násilí vůči ženě, v ní nemá co pohledávat. „Bohužel ale odpovídá tomu, jaké metody zavádějí v této zemi Miloš Zeman, Andrej Babiš a celá estébácko-putinovská fronta,“ povzdechl si a dodal, že Zeman s Babišem „zplodili Xavera“. A pokud nebudou lidé, jako je Luboš Xaver Veselý, zastaveni, tak bude dle Šafra následovat „úpadek právních jistot a osobního bezpečí a může mít strašné konce“.

Xaverův údajně nevybíravý útok rozebíral i server Hlídací pes, se kterým má moderátor již také své zkušenosti. Server uvádí, že Český rozhlas aféru považuje za vyřízenou Xaverovou omluvou. „Tak jednoduše ale nechce celou věc přejít Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), který dnes poslal členům sněmovního volebního výboru výzvu, aby ve sněmovně navrhli odvolání Veselého z Rady ČT. Podle CZ IPI, který založila skupina renomovaných českých novinářů, porušil Veselý svým chováním Zákon o České televizi,“ informuje Vojtěch Berger.

„Článek Johany Hovorkové je kritický k Veselého návrhu, je však prost jakýchkoliv osobních útoků. Veselého reakce je zcela neadekvátní a nepřijatelná nejen pro opakované používání hrubých a vulgárních výrazů, ale i proto, že 83 minut svého pořadu nevyužil tomu, aby svůj výrok na adresu Otázek Václava Moravce vysvětlil a případně vyvrátil obavy Johany Hovorkové, vyjádřené v jejím komentáři,“ uvádí zmíněný výbor. Dle CZ IPI by Xaverova slova o „sviních“ a „hnání svinským krokem“ mohl někdo vzít jako výzvu k násilí.

Dodejme, že článek Johany Hovorkové z Fora24 obsahuje osočení, že Xaver chce znormalizovat Moravcův pořad, že se z diskusí má stát „provládní hlazení po srsti“, že se chce Xaver „zbavit konkurence“, že mu Moravec vadí, protože v nich Andrej Babiš „vypadá jako polovzdělaný a že zmateně blábolí“ a že Veselý podlézá Miloši Zemanovi. Moderátora také Hovorková označila za „podivného“. A ačkoliv v této spojitosti Hovorková moderátora nejmenovala, má jasno v tom, že se „Babišovi a Zemanovi lidé rozhodli zlikvidovat poslední zbytky svobody v České televizi“. Není od věci poznamenat, že toto jsou osočení obsažená pouze v jednom článku o Xaverovi Veselém z pera Johany Hovorkové.

