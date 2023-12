„Světově slavné“ české trhy: Po dvou hodinách se rodina podívala do peněženky...

Za deváté nejhezčí vánoční trhy v Evropě označil britský deník The Times ty v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. ParlamentníListy.cz se vydaly na prvně jmenované „světově slavné“ vánoční trhy. Narazily na vyhlídkové kolo, punč, trdelník, ale také na důchodce, který naříkal nad kremrolí za 50 Kč. Mladá rodina se po dvou hodinách pobytu na trzích podívala do peněženky a byla o 820 Kč chudší. „My nouzí nijak netrpíme. Oba s manželem podnikáme. Jak to ale zaplatí rodiny, které vyjdou sotva od výplaty k výplatě? Pro ně to tedy asi není?“ podotkla nevesele.

Atmosféra českobudějovického adventního městečka je vskutku pohádková. Letos snad ještě více než jindy. Ostatně, ve Velké Británii prý označili právě vánoční trhy na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. za jedny z nejhezčích v Evropě. Chodí sem místní a přijíždějí turisté nejen z celého Česka, ale například i z Rakouska a dalších zemí. Ve všední den projdete mezi stánky celkem v pohodě, o víkendu ale bývají trhy doslova nacpané k prasknutí. Radost z trhů některým návštěvníků kazí jen ceny, především jídla a pití. Ale i tak se u řady stánků, především o víkendech, tvoří fronty.

XL langoš za 120, polévka do kelímku za 80… A trdelník?

Lákavá vůně sladkých i slaných dobrot se táhne jako nit doslova celým adventním městečkem. Objevili jsme například langoš bez „oblohy“ za stovku, připlatíte si, pokud si na něj budete chtít dát například sýr nebo česnek. Verze XL, ale i s „oblohou“, pak vyjde na 120 korun. Za stejnou cenu si můžete dát bavorskou klobásu se zelím, jelení klobása je o deset korun dražší. Pochutnat si můžete třeba i na medailonkách z vepřové panenky s dipem a s chlebem za 140 korun. Pro zahřátí si pak můžete dopřát třeba polévku do kelímku za 80 korun. Nechybí ani opravdu velká nabídka punčů. Například vánoční punč s rumem vyjde na 70 korun, devět korun připlatíte za karamelový punč. Pokud si budete chtít dopřát, můžete si dát železnou pannu s griotkou za 99 korun. Velký výběr je i nealko punčů. V nabídce je v tomto směru například vánoční punč za 55 korun nebo medvídkový punč s medvídky za 65 korun. Děti jsme zahlédli především u stánků s trdelníky. I tady je nabídka vskutku rozmanitá. Pokud vám bude stačit „tradiční“ verze, tedy například trdelník s vanilkou, skořicí, ořechy, stačí vám stovka. Pokud si dopřejete plněný, například s nutellou, zaplatíte o 40 korun víc. Verze „kinder bueno“ pak vyjde na 180 korun. Objevili jsme i vánoční cukroví. Půl kila máslového bylo v nabídce za 449, kilo pak za 889 korun.

Vařená kukuřice za 70 korun? Kremrole za 50? Návštěvníkovi se prý protočily panenky

„Ceny jsou jako všude na adventních trzích. Musíme zaplatit nájem, energie, práci… A věřte mi, není to žádný med tady celý den, třeba i v mrazu, stát,“ vysvětlila další žena, kterou jsme na trhu oslovili a která prý jezdí prodávat na trhy už léta.

„Moc hezké trhy. Ty nové stánky jsou moc hezké. Zatím jsem tady byla dvakrát na punči, po ostatních věcech jsem ani nekoukala. Ceny jsou prostě jako na vánočních trzích, takže je to trochu přitlačený,“ usmívala se Eliška Poborská z Českých Budějovic.

Ne všichni ale byli tak úplně nadšeni. „Tak jo, atmosféru to má. Ale to vám tedy řeknu, vařená kukuřice za 70 korun? To se mi protočily panenky. Taky jsem viděl kremrole za 50 korun. Nevím, snad za jednu? Když si vzpomenu, jaké moje maminka dělala kremrole, ty se jen rozplývaly,“ zasnil se důchodce a dost naštvaně dodal. „Ta by koukala, kolik to dnes stojí. Ta by nevěřila, kam jsme až došli!“

S dětmi na trh? Žádné levné povyražení…

Velkým lákadlem kromě dobrot je hlavně pro dětské návštěvníky „vyhlídkové“ kolo. I tady ale musíte počítat s tím, že sáhnete trochu hlouběji do peněženky. „Byli jsme se podívat jen pár dní poté, co trhy začaly. Jestli si to dobře vybavuji, tak za vyhlídkové kolo za mě a dvě děti jsem zaplatila 240 korun. K tomu kluci chtěli samozřejmě trdelník. Naštěstí jim stačil ten skořicový, takže každému za stovku. S manželem jsme si dali každý punč za 75 korun, tedy ne nejdražší. Děti dostaly nealko, jedno za 55 korun. Manžel nestihl oběd, tak si dal ještě langoš s česnekem a sýrem za 120 korun. Tak si to spočítejte,“ vyzvala nás mladá maminka. Spočítali jsme a došli k částce 820 korun. „No, tak vidíte. Jen za jedno odpoledne, nebo spíš tak dvě hodiny na náměstí,“ krčila rameny žena s tím, že ale jednou za rok si to užijí. „Ale my nouzí nijak netrpíme. Oba s manželem podnikáme. Jak to ale zaplatí rodiny, které vyjdou sotva od výplaty k výplatě? Pro ně to tedy asi není?“ podotkla nevesele.

