„Ta stoosmička už od lidí nemá mandát.“ Předčasné volby? Už i z ANO zaznělo

Vláda je rozmazlená a jen fňuká, stoosmička jí dává vnitřní sílu na všechny kašlat, vidíme to na připravované důchodové reformě, o které by měla jednat s opozicí, říká poslanec Patrik Nacher (nestr. za ANO) v pořadu X-talk. Kritizoval také mainstreamová média, která používají dvojí metr a chovají se paradoxně, když neplní roli hlídacího psa demokracie, tedy nehlídají ty, kteří mají moc, ale opozici.

Jako nestraník za hnutí ANO Patrik Nacher úvodem prozradil, že plánuje do ANO vstoupit ještě v tomto roce: „Nevím, jestli v nejbližší době, ale v tomto kalendářním roce to plánuji,“ řekl ke svému členství v hnutí ANO. „Stejně jsem s ním spojen, a některá média už to dokonce nejsou schopna odlišit, takže už je to jedno,“ říká.

Na následující otázku, zda by byl v tuto chvíli pro předčasné volby, odpověděl: „Ono by si to docela předčasné volby zasloužilo, protože si myslím, že ta stoosmička už od lidí nemá mandát,“ řekl k pohodlné sněmovní většině vládní koalice. „To, jakým způsobem se v politice chová... Soudím tak i podle různých průzkumů, já je nepřeceňuji ani nepodceňuji,“ dodává Nacher v pořadu X-Talk vysílaném na internetové televizi XTV.

„Nemám na to upřímně silný názor. V momentě, kdy má většinu v Poslanecké sněmovně, tak byť jsem v opozici, tak ctím demokratické principy. Dokud má tu většinu, tak je to stejně jen teoretická otázka, protože prostě předčasné volby nebudou. Takže jedna věc je mé přání a druhá věc je realita,“ dodal k otázce předčasných voleb.

Je smířlivější s tím, že opozice ve Sněmovně tahá za kratší konec a stěží něco prosadí. „To je role opozice a já to jako demokrat ctím. Když jste v opozici, jsou vaše možnosti omezené. Mám pocit, že jsem možná jediný poslanec z opozice, který prosadil v prvním, druhém a třetím čtení nějakou normu, která se týkala zlepšení pozice pro spotřebitele,“ zmínil svůj malý osobní úspěch opozičníka.

A zopakoval: „Ale je pravda, že těch sto osm je taková síla, která možná vládě pomáhá prosazovat jednotlivé body, ale zároveň si myslím, že je to proto svazuje dělat velké reformy, které jsou na několik volebních období. Mají pocit, že mají takovou sílu, že vůbec nemusejí s opozicí jednat. A to si myslím, že u velkých reforem je velká chyba,“ zmínil poslanec, že vláda má povinnost se na velkých reformách domluvit s opozicí, aby se nestalo, že se to po dalších volbách vrátí do starých kolejí. Zmínil především důchodovou reformu.

„Těch sto osm jim dává vnitřní sílu a apetit na všechny kašlat. V té chvíli jim to pomáhá v jednotlivých zákonech, tam nás válcují, ale v těch reformách to poškozuje zemi. Což je takový paradox, protože když máte sto dva, tak vás to nutí u těch komplikovanějších věcí se s opozicí domlouvat, ale těch sto osm je taková síla, že to nečiní,“ dodává Patrik Nacher.

Opozice je podle jeho názoru ve Sněmovně konstruktivní, nikoli obstruující. „Z posledního týdne mám zkušenost s daňovým balíčkem nebo s novelou o důchodovém pojištění, že všechna naše vystoupení byla věcná a týkala se té problematiky. Snažíme se dát vládě zrcadlo, nabízet alternativu, ani jeden z těch projevů nebyl obstrukční, že by tam jako v minulém volebním období někdo četl nějakou evropskou směrnici nebo nějakou knihu pohádek apod. Pamatuji se, když tehdejší opozice – dnešní koalice chtěla zdržovat, tak tam četli úplné nesmysly nesouvisející s projednávanou tematikou,“ trvá na svém opoziční poslanec, že ve Sněmovně byla drtivá většina výstupů zástupců opozice k věci.

Hovořil o tom, jak mainstreamová média používají dvojí metr a jdou vládní pětikoalici na ruku. „Problém je v tom, že ta vláda je rozmazlená a že má krátkou paměť. Ti, kteří v minulém období obstruovali, tak teď, když je nějaký bod delší a nejde o obstrukce v tomto pravém smyslu, začnou kňourat, fňukat a část médií jim jde na ruku. Předtím tomu tleskali, teď to kritizují, byť to není v té podobě, jak říkám. Za mě je to klasický dvojí metr. Je to pro mě taková deziluze, novináři by měli být hlídacím psem demokracie a hlídat toho, kdo má tu moc, a ne že hlídají opozici, což je fakt paradox,“ dodává Nacher.

Neparlamentní opozice by se podle něj v následujících volbách měla spojit, podobně jako to učinila současná vláda.

Bez komentáře nezůstal výrok premiéra Petra Fialy (ODS), ten po návštěvě ukrajinského prezidenta Zelenského řekl, že podpora Ukrajiny je pro českou vládu prioritou. „Občas, když poslouchám pana premiéra, tak ty jeho výroky jsou občas klasické floskule, kde se mluví v takových těch obecných frázích. V zahraniční politice a diplomacii to pochopím, ale on tak podobně mluví i v Poslanecké sněmovně, když třeba uvádí daňový balíček, takové to známé z těch amerických filmů jako ‚společně to zvládneme, jsme jeden tým, jsou to nepříjemné věci, ale my se přes to dostaneme‘, to je dobré při mimořádné situaci, ale když je to permanentní, může to vzbudit úplný opak,“ míní Nacher.

Co jej v rámci návštěvy Zelenského spíše zaujalo, bylo to, pod jaký tlak se dostal redaktor veřejnoprávní České televize pro svůj dotaz na ukrajinského prezidenta ohledně toho, jakým způsobem je v plánu po skončení války případný odsun ruskojazyčných občanů, a dal připodobnění, jak docházelo k odsunu u nás po druhé světové válce ze Sudet. „Se zlou se potázal i přesto, že to byl redaktor České televize, tak se do něj všichni pustili. Pro mě ta otázka byla legitimní a nelegitimní bylo to, že se dostal pod takový tlak, že se na tiskové konferenci ptá na něco, co nebude ukrajinskému prezidentu konvenovat. Pak už jsme kousek od toho, aby tam padaly otázky typu, jak se vám v Praze líbilo, dal jste si pivo atd. Prostě takhle to nemůže fungovat,“ uvádí poslanec.

Stranou nezůstalo ani téma vrácení se k platbám v hotovosti, kdy někteří podnikatelé odmítají platbu kartou, čemuž podle Nachera nahrál právě konec EET. „Ti, kteří nechtějí přiznávat tržby, se vracejí zpátky k tomu, co bylo před EET – upřednostňují hotovost. Tento princip mi vadí. Zároveň jsem ale velký bojovník za právo platit hotovostí. Nelíbí se mi ani trend hotovost zrušit a platit jen platebními kartami. Ta svoboda nemít pocit, že mi stát a banky koukají přes rameno, za co utrácím, je velmi důležitá. Obávám se, aby výsledkem toho, že se tu překotně a hloupě zrušilo EET, nebylo, že se tu začne nařizovat, že se tu s hotovostí nesmí pracovat,“ uvádí Nacher, že by byl pro znovuzavedení EET, pokud by se ANO opět dostalo k moci. „Byl bych pro, ale jen pro první a druhou vlnu, tedy zejména pro gastronomii, hotely a penziony, tam si myslím, že má EET smysl,“ dodává poslanec Patrik Nacher.

