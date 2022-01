„Ta ta ta ta ta. Dávky jak ze samopalu. Závislost!“ Kubek zvedl ze židle Hnízdila. Přímo před kamerami

Před kamerami CNN Prima News se setkali prezident České lékařské komory Milan Kubek, exministr zdravotnictví Roman Prymula, exministr zdravotnictví Petr Arenberger a celostní lékař Jan Hnízdil. Posledně jmenovaný spustil před kamerami kanonádu. Zatímco Kubek volal po povinném očkování téměř všech lidí, Hnízdil přirovnal povinné očkování k užívání drog. Lidé si podle něj na očkování vytvoří závislost. „Oni si pak budou muset chodit šlehnout, aby se pak udrželi na určité imunitní hladině. S jediným rozdílem. Že u těch drog to není povinné a není to na pojišťovnu,“ vypálil.

reklama

Česká lékařská komora prosazuje, že se mají naočkovat všichni lidé starší osmnácti let, pokud nemají zásadní zdravotní kontraindikaci. „Vzhledem k tomu, že ten přirozený zájem o očkování je u nás menší z nejrůznějších důvodů než ve vyspělých západních zemích, tak nic jiného než povinné očkování nezbývá, pokud se chceme vyhnout těm dalším epidemickým vlnám,“ upozornil Kubek.

Mezi zdravotníky je podle Kubka zájem o očkování obrovský. Polovina sester prý už má třetí dávku a dvě třetiny lékařů mají třetí dávku, takže povinné očkování zdravotníky z nemocnic nevyžene, jak se to ostatně ukázalo už v zemích, kde povinné očkování zavedeno bylo. „Ti lidé (zdravotníci) jsou zvyklí na povinné očkování. Máme povinné očkování třeba proti hepatitidě a nikomu to nebrání ve výkonu povolání. Co se týká těch ozbrojených složek, tak tam je to jednoduché, nechceš se nechat očkovat? Tak je to neuposlechnutí rozkazu a jdeš do civilu. Takhle to prostě udělali v Americe,“ rozvedl myšlenku Kubek.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

„Já to vidím podobně,“ ozval se exministr Arenberger s tím, že mezi zdravotníky vidí chuť očkovat se stejně velkou jako Kubek. „U těch zdravotníků si myslím, že je to naprosto přirozené,“ ozval se Arenberger. Za zcela zásadní považuje udržet nemocnice v chodu a tomu očkování pomůže.

Ve stejném duchu se vyjádřil také exministr Roman Prymula, podle něhož je očkování zdravotníků v pořádku, ale k tomu, aby bylo očkování nařízeno povinně všem, je skeptický. Prymula má za to, že stávající vakcíny nesplňují parametry na to, aby mohla být jejich aplikace nařízena povinně.

Celý duel naleznete zde

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 3% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 19291 lidí

„Pan ministr Válek (TOP 09) dělá čest svému jménu a vyhlásil válku covidu. Zhlédl se v Portugalsku, kde očkování řídí admirál a pan ministr usiluje o co nejrychlejší stoprocentní proočkování. A má v týmu poradců 2 plukovníky - plukovníka Chlíbka a plukovníka Šnajdárka a generála Vlčka. A skutečně to napřed vypadalo, že na covid bude stačit jedna dávka. Teď už nestačí dvě dávky a nestačí ani tři dávky a my se blížíme ke kadenci samopalu vzor 24 - Ta ta ta ta ta. A to je skutečně analogie prodeje drog. Ti lidé se pak stanou závislí na dávce. Oni si pak budou muset chodit šlehnout, aby se pak udrželi na určité imunitní hladině. S jediným rozdílem. Že u těch drog to není povinné a není to na pojišťovnu,“ zlobil se Hnízdil.

Kubek kontroval, že lidé mají v podstatě jen dvě možnosti. Ochranu mohou získat buď očkováním, nebo proděláním nemoci. A ten, kdo dostane covid, neví, zda nemoc překoná v klidu, nebo skončí na JIP, bude mít dlouhodobé zdravotní problémy, nebo v nejhorším případě dokonce zemře.

Psali jsme: Umělý covid? Profesor Turánek vážně: Umíte si představit, co by přišlo, kdyby to řekli? Doktor Petráš se zděsil. Účinnost vakcín šokovala. A nebezpečí mutace Miroslav Macek: Ještěže je možné vymlouvat se na covidové šílenství Bude pokračovat plošně testování žáků na covid? Ministr Gazdík promlouvá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama