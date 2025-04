„Tak běžte válčit, pane ministře“. Výborný se smál červeným čepicím

Prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nových cel na dovoz prakticky z celého světa. Nazval to Dnem osvobození pro americké podniky. Nejprve to byla cla na ocel, hliník a čínské zboží. Od středy je to 25% clo na automobily a jejich díly z Evropské unie. Teď se přidává 20% navýšení na veškerý dovoz z Evropské unie. Opatření pocítí i český průmysl. Podle ekonomů nás čeká zdražení a možná záplava čínských produktů. Evropa se snaží jednat. Donald Trump očekává „fenomenální nabídku“.

Marek Výborný: Česká republika a Evropa nesmí reagovat impulzivně, ale jednotně a rozhodně

Ministr Výborný reagoval na obchodní politiku Donalda Trumpa výzvou k diplomatickému řešení situace a k jednotnému postupu Evropské unie: „Je potřeba jednat. Jestli něco nepotřebuje Česká republika, jestli něco nepotřebuje Evropa, tak je to další válka. Vidíme, že dochází skutečně k výraznému přemalování geopolitických vztahů, mezinárodních vztahů. To, čeho jsme byli svědky tento týden ze strany americké administrativy vedené Donaldem Trumpem, je určitě snaha ty vztahy nějakým způsobem překreslit,“ uvedl v Partii.

Zdůraznil nutnost jednotného postupu evropských států: „Podle mého názoru je potřeba reagovat jednotně. To je první důležitá věc. Evropa musí v tomto být jednotná. Vnímám, že ta jednota tady skutečně je, a musí reagovat s chladnou hlavou, s nějakým dlouhodobým výhledem – ale rozhodně. Rozhodně a rázně,“ řekl Marek Výborný.

Musíme posílit vnitřní evropský trh a chránit se před záplavou čínského zboží

Ministr zemědělství navrhl konkrétní opatření, která by měla Evropa přijmout jako reakci na nové americké clo a na přeskupování globálního obchodu: „Jednak je třeba jednat. Já v tuto chvíli vidím ještě další potřebné kroky. Musíme se podívat na to, co si můžeme vytvořit tady v Evropě. To znamená zbourat jakékoliv překážky, ať už celní, nebo necelní povahy, v rámci obchodu uvnitř Evropské unie.“

Zároveň varoval před rizikem zaplavení evropského trhu levným zbožím z Číny: „Určitě musíme zabránit tomu, aby se Evropa stala cílem přebytku, který vznikne v Číně. Vidíme, že Čína se s tím moc nemazlí, a může to eskalovat až do té podoby, že čínské produkty v obrovském množství budou hledat odbytiště. Evropa se nesmí stát cílem čínského zboží. Je potřeba jednotný postoj Evropy vůči Číně,“ doplnil Výborný.

Kritizoval politiky a veřejné osobnosti, které dříve podporovaly Donalda Trumpa: „Teď čekám, co zazní od těch, kdo se tu bili v prsa a nosili červené čepice,“ předal slovo předsedovi poslaneckého klubu SPD Radimu Fialovi.

Radim Fiala: Spojené státy jsou zadlužené a reagují ochranářsky. Evropa musí být realistická

Radim Fiala nejprve vysvětlil, proč podle něj Spojené státy přistoupily k razantnímu zvýšení cel: „Spojené státy mají dlouhodobě pasivní obchodní bilanci – to znamená, že víc věcí dovážejí, než vyvážejí. A jsou neuvěřitelně zadlužené. Možná je to nominálně nejzadluženější země na světě.“

Zdůraznil, že Evropa není pro USA soupeřem. Skutečným protivníkem je Čína. „Evropa pro Spojené státy není žádný konkurent. Evropa je trpaslík. Evropská unie reálně zaostala – jak za Čínou, tak za Spojenými státy. EU dnes má přibližně 2,5krát menší ekonomiku než Spojené státy a Čína. Chci tím říct, že největším soupeřem Spojených států je dnes Čína,“ upozornil Radim Fiala.

Naopak hájil Trumpovu politiku jako snahu o narovnání ekonomického prostředí a apeloval na podobný přístup i v Evropě. „Donald Trump pochopil – a měl by to pochopit i někdo u nás – že když vyvezete průmysl, tak sice máte levnější televizi. Ale když nemáte zaměstnanost, když lidé neplatí daně, nemáte ekonomický růst, když to celé přestane fungovat, tak je něco špatně. Tady jde o narovnání prostředí mezi různými ekonomikami a různými státy,“ pokračoval Fiala. Snaha USA je podle něj jasná – vrátit firmy zpátky do Ameriky

Radim Fiala se dál snažil osvětlit motivaci americké administrativy a zároveň připomněl: „Já se snažím vysvětlit, proč to Amerika udělala. Kdybych byl Američan, tak pro to mám pochopení. Ale já jsem Čech,“ uvedl opozičník.

Během tohoto výroku se ministr zemědělství Marek Výborný smál a nevěřícně kroutil hlavou s poznámkou, že slova Radima Fialy jsou „neuvěřitelná“.

Evropa nemá na obchodní válku. Musíme hájit české zájmy

Radim Fiala varoval, že Evropa není v pozici, aby mohla vést obchodní nebo celní válku se Spojenými státy. Místo toho by se podle něj měla zaměřit na ochranu vlastních zájmů: „Evropa nemá na to, aby vedla nějakou obchodní nebo celní válku se Spojenými státy. My musíme začít hájit české národní zájmy, nikoliv jen evropské. Musíme se chytit za nos a dělat to samé, co dělá Trump v Americe – ale tady, pro Českou republiku.“

Současně vyjádřil skepsi ohledně výsledků mezinárodních jednání: „Musíme jednat, ale nemyslím si, že ta jednání budou nějak úspěšná. A co dělat v případě, když úspěšná nebudou? Pomoci firmám, aby tu zůstaly. Snížit ceny energií, podpořit je, dát jim takové podmínky, aby měly stejné podmínky jako v Americe. Ty firmy budou dál odcházet, poroste nezaměstnanost,“ uvedl Radim Fiala s důrazem na levné energie v USA.

Na závěr ostře kritizoval evropskou politiku: „Green Deal? Dekarbonizace? Nesmysl. Směrnice, další problémy – musíme snížit regulaci, deregulovat. My nemůžeme bojovat s Amerikou. Můžeme a musíme s nimi jednat,“ zopakoval. A vyjádřil se i k očekávaným dopadům nových amerických cel: „Jsem přesvědčen, že ta cla se projeví až za nějakou dobu, a že zvednou ceny jen minimálně. Co je náš skutečný problém – to jsou energie a Green Deal,“ míní Radim Fiala.

Výborný vs. Fiala: Ostrá výměna názorů o Trumpovi, Evropě a Ukrajině

Marek Výborný ostře odsoudil Radima Fialu za jeho výroky: „Pane poslanče, vy tady vystupujete jako zástupce Donalda Trumpa,“ pravil Výborný. – „Tak běžte válčit, pane ministře. Běžte válčit ekonomicky,“ oponoval Radim Fiala. – „Prioritou musí být jednání. Vy tady běháte v červených čepicích. Říkáte, že Trump zachrání Evropu,“ rozčiloval se ministr. – Fiala na jeho slova argumentoval: „Ano, přál jsem si, aby Trump vyhrál. Taky jsem si přál, aby ukončil konflikt na Ukrajině.“

Výborný uzavřel svou argumentaci výzvou ke klidnému a pragmatickému vyjednávání s americkou administrativou: „Je třeba zklidnit emoce a jednat. Tlačit na Donalda Trumpa. Není to tak, že by platila slova pana Radima Fialy. A co je cílem? To si řekněme – cílem není debatovat, jestli ta cla mají být 25, 20, 30 nebo 40 procent. Cílem má být, aby cla nebyla žádná,“ sdělil Výborný, že to považuje za ideální stav.

Výborný připomněl, že Evropa by měla využít všech dostupných nástrojů, včetně digitální daně: „Jsem přesvědčen, že pokud chcete jednat razantně se Spojenými státy, razantně – řekl bych pragmaticky –, tak se toho nebát. Evropská digitální daň, která zasáhne nejbližší okolí Donalda Trumpa, může být jedním z těch argumentů, který bude na stole,“ vyjádřil svůj pohled Výborný.

Následovala slovní přestřelka mezi oběma politiky.

Výborný obvinil Fialu z pasivity: „Radim Fiala nedohodl nic – a ani nechce jednat.“ – Radim Fiala se proti tomu důrazně ohradil: „To přece neříkám! Lžete! Já chci jednat. Ale současně říkám, že ta jednání nejspíš nebudou k ničemu,“ řekl a zopakoval: „Trump děla politiku pro Američany, a v tom pro nás může být jenom vzorem!“ – Výborný trval na svém a zdůraznil potřebu dohody: „Já jsem přesvědčen o tom, že cílem má být dohoda. Ale k dohodě musí být dva. A pokud by dohoda nebyla, mělo by to dramatické dopady – jak na Evropu, tak na Spojené státy. Pro nás by to byla zásadní ztráta.“

Prevence slintavky a kulhavky: Kolony na hranicích a varování pro chovatele

Ministr zemědělství Marek Výborný varoval řidiče před dlouhými kolonami na slovensko-českých hranicích. Důvodem jsou nová preventivní opatření proti šíření slintavky a kulhavky, konkrétně dezinfekce nákladních vozidel. Podle Výborného jde o nezbytný zásah kvůli rostoucímu riziku přenosu nemoci ze Slovenska a Maďarska. Česká republika proto zavedla přísná hygienická pravidla na hranicích.

„Není to jednoduché. V Lanžhotě projede na českém území až 15 tisíc nákladních vozidel. Je to logisticky velmi náročné a my nechceme, aby kamiony stály až do Budapešti. Kolony ale budou. Podle mě je potřeba přísná opatření přetrpět, protože ochrana hospodářských zvířat je důležitá,“ řekl Výborný.

Zároveň upozornil na možný dopad zavlečení nákazy: „Pokud bychom přišli o status země nemoci prosté, tak by to mělo obrovský dopad na chovatele. Snížil by se počet kusů zvířat a ekonomicky by nás to už poškodilo,“ doplnil Výborný.

Opoziční poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala podpořil zavedená opatření a vyzval k ještě důraznějším krokům. Připomněl obavy zemědělců na Moravě, kteří se bojí o svá stáda, a řekl, že případné zavlečení by mělo zničující následky: „Je to doslova průšvih. Do budoucna by to přineslo obrovské problémy, protože by se musela vybit celá stáda,“ řekl. A dodal, že si váží práce veterinářů a policistů, ale apeloval: „Volám po maximálně radikálních opatřeních, a to z toho důvodu, aby k žádnému přenosu nemoci nedošlo.“